Sheyla Rojas confirma su ruptura con Sir Winston tras larga permanencia en Perú: “Terminamos”

Sheyla Rojas confirmó el fin de su relación con el empresario mexicano Sir Winston luego de una prolongada permanencia en Perú. La revelación no llegó mediante un comunicado ni una entrevista, sino a través de un comentario directo en sus redes sociales, donde respondió a una seguidora que le preguntó por la ausencia de su pareja y por qué llevaba tanto tiempo en Lima.

“Saludos Shey, pero ¿dónde está Sir Winston?, mucho tiempo en Lima, ¿qué ocurrió en México?”, fue el mensaje que le dejaron.

Rojas no respondió de inmediato. Según se indicó, lo hizo tres días después y, sin dar detalles sobre lo ocurrido, confirmó la ruptura con una frase breve. “Terminamos, gracias por preguntar”.

PUBLICIDAD

Con esa respuesta, la exconductora y exchica reality cerró públicamente un vínculo que, de acuerdo con lo señalado, se extendió por cinco años y se desarrolló principalmente en Guadalajara, donde ambos convivieron desde que se conocieron. El romance, aunque fue seguido de cerca por sus seguidores, nunca llegó al altar.

“Terminamos, gracias por preguntar”, escribió la influencer al confirmar el fin de la relación. IG

Una respuesta en redes y el fin de una relación de cinco años

La confirmación de Sheyla Rojas se dio en medio de la curiosidad de sus seguidores, quienes notaron su permanencia en Perú y la ausencia de contenido reciente con Sir Winston. La influencer optó por contestar de manera puntual, sin explicar razones ni abrir un espacio de aclaraciones.

El estilo de su respuesta —breve y sin rodeos— fue interpretado como una decisión de cerrar el tema en público, al menos en lo inmediato. No mencionó causas, fechas ni circunstancias, ni tampoco detalló si la separación fue reciente o venía gestándose desde semanas atrás.

PUBLICIDAD

Lo que sí quedó claro, por su mensaje, es que el vínculo terminó y que ella no planeaba ampliarlo en ese mismo espacio.

Las señales previas: “Soy mi prioridad” y las sospechas de crisis

A inicios de este año, Sheyla Rojas ya había encendido la alerta de una posible ruptura, luego de publicar mensajes que fueron leídos como señales de crisis en su relación.

En su momento, el programa de Magaly Medina mostró uno de esos textos, que se interpretó como un mensaje centrado en el amor propio. “Soy mi prioridad”.

Ese contenido fue comentado en vivo, y en ese entonces se indicó que existió una crisis, aunque también se sostuvo que la pareja la habría superado.

PUBLICIDAD

Magaly Medina, en aquella oportunidad, afirmó: “Según mis bien informados dateros, eh, ellos ya se reconciliaron. O sea, ya pasó el vendaval, ya pasó la tormenta”.

La confirmación actual de “Terminamos” vuelve a poner esos mensajes bajo otra luz, ya que reaviva la idea de que el vínculo atravesó momentos inestables antes del quiebre definitivo.

La presentadora Magaly Medina y la modelo Sheyla Rojas disfrutan juntas en un animado concierto en México, captando la atención entre la multitud y la lluvia de confeti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una larga permanencia en Perú que reactivó preguntas sobre México

La seguidora que consultó por Sir Winston apuntó directamente a un detalle que se convirtió en detonante: el tiempo que Sheyla Rojas llevaba en Lima. Ese dato, en redes, alimentó la especulación sobre si algo había cambiado en su vida en México, donde había construido una nueva etapa con el empresario.

PUBLICIDAD

En una versión difundida, también se mencionó que los rumores sobre crisis se intensificaron en las últimas semanas, especialmente después de su aparición junto a Magaly Medina durante un viaje a Chota. En ese contexto, el comentario en redes terminó funcionando como la pregunta que empujó una respuesta pública.

Sheyla, sin entrar en polémicas, contestó con una frase cerrada y definitiva.

Magaly Medina y Sheyla Rojas sonríen mientras caminan juntas, rodeadas de una multitud y luciendo sombreros en una calle pintoresca de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una historia que no llegó al altar

El vínculo entre Sheyla Rojas y Sir Winston se mantuvo durante años como una de las relaciones más comentadas del entorno mediático. Aunque la pareja proyectaba estabilidad en redes y muchos seguidores creían que terminarían en matrimonio, eso no ocurrió.

PUBLICIDAD

En una entrevista, se recordó que Rojas habló en América hoy sobre su deseo de casarse y sobre la expectativa de una propuesta por parte de su entonces pareja.

“Me quiero casar y todavía la hacen larga. De hecho, siento que sí hay un compromiso, pero no sé. Desde el día número que estamos, se supone que dice que sí”, comentó en aquella oportunidad.

También señaló que el matrimonio era un proyecto que ambos contemplaban, aunque sugería que el empresario postergaba el momento.

“Es algo que queremos hacer juntos; si está en sus planes, no es que él se niegue rotundamente, pero no sé, estará esperando el momento perfecto o que los chanchos vuelen, quizá”. Con la ruptura confirmada, ese plan quedó, por ahora, fuera de escena.

PUBLICIDAD

Sheyla Rojas disfruta de una vida de lujo en México pero sigue esperando la propuesta de matrimonio de Sir Winston.