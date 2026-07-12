Qué son los símbolos patrios del Perú, cuáles son los emblemas nacionales y qué dice la ley sobre su uso en Fiestas Patrias

La bandera del Perú es uno de los símbolos patrios. Foto: Pxfuel

La Ley N.º 32251 reorganizó en enero de 2025 la clasificación de los símbolos patrios del Perú y amplió su protección jurídica con penas de hasta cuatro años de prisión por ultraje. La norma distingue entre símbolos de la patria, símbolos del Estado y emblemas nacionales, e incorpora la escarapela a esta última categoría.

La bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional siguen siendo los únicos símbolos reconocidos por la Constitución Política como símbolos de la patria. La escarapela, pese a su difusión en julio, no figura en ese rango constitucional. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) señaló que ningún empleador puede exigir a sus trabajadores que la porten y que hacerlo constituye una infracción grave.

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Durante las Fiestas Patrias, la normativa vigente obliga a izar la bandera los días 27, 28, 29 y 30 de julio. El Reglamento de la Ley 30630 fija el horario: el pabellón debe estar al tope del asta a las 8:00 y ser arriado a las 18:00. Queda prohibido que permanezca izado durante la noche. La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció multas para las viviendas que no exhiban la bandera en sus fachadas durante esas fechas.

Qué representa el escudo nacional

Escudo nacional completo sería incluído en monedas y billetes. (Foto: Agencia Andina)

El escudo nacional tiene su origen en un decreto de octubre de 1821, cuando el Libertador José de San Martín dispuso la creación de un emblema que representara la riqueza del nuevo Estado independiente. La versión que sirve de base al diseño actual fue consolidada por la ley del 25 de febrero de 1825, ya bajo la presidencia de Simón Bolívar.

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El blasón se divide en tres campos. En el superior izquierdo, sobre fondo celeste, aparece una vicuña en posición erguida. En el superior derecho, sobre fondo blanco, se ubica el árbol de la quina. En el campo inferior, de fondo rojo, una cornucopia dorada derrama 25 monedas de oro. Según materiales educativos difundidos por entidades estatales, ese número remite al año 1825, fecha de la ley que consolidó el diseño.

La vicuña representa el reino animal. Las explicaciones oficiales subrayan que el animal no puede ser criado en cautiverio, rasgo que se asocia de forma metafórica con la búsqueda de libertad que marcó la gesta emancipadora. Su fibra, de alto valor en el mercado internacional, añade una dimensión de riqueza al simbolismo del campo izquierdo.

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(Municipalidad de San Isidro)

El árbol de la quina, también llamado cinchona, ocupa el campo vegetal. Fuente de quinina, el compuesto que permitió combatir la malaria durante siglos, fue uno de los recursos botánicos más relevantes del comercio colonial. Al incorporarlo en el escudo, la república naciente reivindicó ese patrimonio como propio y lo elevó a la categoría de “árbol de la patria”.

La cornucopia del campo inferior completa el tríptico con la representación del reino mineral. El Ejército del Perú difundió en sus publicaciones que el escudo “representa la biodiversidad y que cada elemento cuenta una parte de la identidad y el orgullo de los peruanos”. La Ley 32251 y el Reglamento de la Ley 30630 prohíben cualquier deformación, mutilación o alteración del diseño oficial, tanto en soportes físicos como digitales.

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Historia y uso del himno

El himno nacional del Perú, cuyo nombre alternativo es Somos libres, seámoslo siempre, fue adoptado en 1821 con el título de Marcha Nacional del Perú, tras un concurso convocado por San Martín. La música pertenece a José Bernardo Alcedo y la letra, en su mayor parte, a José de la Torre Ugarte, poeta iqueño vinculado a la Universidad de San Marcos.

Un día como hoy de 1913 se consolidó la protección legal del Himno Nacional frente a intentos de modificación. (Andina)

La composición consta de un coro y siete estrofas. En la práctica contemporánea, solo una estrofa se interpreta en ceremonias oficiales. La primera estrofa, “Largo tiempo el peruano oprimido”, es considerada apócrifa: fue incorporada alrededor de 1840 y no pertenece a la versión original de De la Torre Ugarte, aunque ha sido aceptada y difundida como parte integral del himno.

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Algunas estrofas tienen un tono belicista. La segunda proclama: “¡Guerra, guerra sin tregua al que intente / de la patria manchar los blasones! / ¡Guerra, guerra! Los patrios pendones / en las olas de sangre empapad.” La séptima, en cambio, vincula el paisaje andino con el símbolo bicolor y un compromiso espiritual: “En su cima los Andes sostengan / la bandera o pendón bicolor / que a los siglos anuncie el esfuerzo / que ser libres por siempre nos dio”.

La Ley 1801 declaró oficiales e intangibles la letra y música del himno. El Decreto Ley 11323 reforzó esa protección. La postura oficial para su interpretación es la de firmes, con los brazos rectos a los lados, aunque se ha extendido entre la población la práctica de colocar la mano derecha sobre el pecho, gesto que los especialistas atribuyen a influencias extranjeras.

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Himno Nacional del Perú - Letra completa | YouTube

La escarapela y su estatus legal

La escarapela peruana consiste en una roseta circular con los colores rojo y blanco dispuestos de forma concéntrica, acompañada de una cinta en forma de “V” invertida cuyos extremos exceden el diámetro de la roseta. Se porta sobre la vestimenta, en el lado derecho del pecho. Su uso se concentra en julio, cuando municipios y entidades públicas promueven su adopción como gesto de civismo.

La Ley 32251 reconoció la escarapela como emblema nacional, junto con el lema “Firme y feliz por la unión” y el mapa del Perú. Antes de esa norma, su estatuto era exclusivamente cultural: ninguna disposición constitucional la mencionaba entre los símbolos de la patria. Ese reconocimiento oficial no la equipara a la bandera, el escudo o el himno, que tienen rango constitucional y protección diferenciada.

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La distinción tiene consecuencias prácticas. Sunafil precisó que “la exigencia de portar escarapela” no se encuentra regulada dentro de las normas laborales peruanas y que las empresas no pueden imponer su uso ni establecer sanciones por no portarla. Si un empleador amenaza o coacciona a sus trabajadores para que la lleven, incurre en una infracción grave susceptible de sanción por la autoridad competente.

Conoce el simbolismo y los colores que hacen de la escarapela un emblema de identidad nacional. Foto: Shutterstock

La Municipalidad Provincial de Pisco y otros gobiernos locales difundieron mensajes que invitan a los ciudadanos a “ponerse la escarapela” como acto de identificación con el país. Esa apelación voluntaria contrasta con la obligatoriedad del izamiento de la bandera, diferencia que la normativa vigente establece con claridad.

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Sanciones, mapa y fiscalización

La Ley 32251 introdujo sanciones penales para quienes, de manera pública o a través de medios de difusión, cometan actos de ultraje o menosprecio hacia los símbolos nacionales, héroes y figuras históricas reconocidas por ley. Las penas llegan hasta cuatro años de prisión. La norma también sanciona la publicación de mapas del Perú con límites alterados, en referencia directa a la sensibilidad territorial derivada de disputas como la delimitación marítima con Chile, resuelta por la Corte Internacional de Justicia.

Un himnario antiguo abierto muestra las partituras del 'Te Deum' junto a una bandera peruana y una medalla institucional sobre una banca de madera en la Catedral de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 19 del reglamento de la Ley 32251 establece que los símbolos no deben emplearse con alteraciones ni mutilaciones, ni usarse desgastados o decoloridos, ni modificarse para fines no permitidos. El Ministerio de Defensa presentó en 2024 un proyecto de reglamento que algunos medios interpretaron como un intento de restringir el uso de símbolos en publicidad y productos. La cartera aclaró en redes sociales que la propuesta “en ningún sentido prohíbe” el uso de los símbolos de la patria, sino que busca evitar deformaciones e irrespetos.

El lema “Firme y feliz por la unión”, de autor anónimo y origen en la resolución legislativa del 25 de febrero de 1825, figura en monedas y billetes emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El mapa del Perú, definido como emblema nacional por la Ley 32251, debe ajustarse a la representación fiel del territorio según el artículo 54 de la Constitución y respetar las decisiones de organismos internacionales sobre delimitaciones.

El reglamento de la Ley 30630 creó un comité intersectorial con funciones de supervisión y difusión de los símbolos y emblemas del Perú en el ámbito nacional e internacional. Ese comité es el órgano competente para fiscalizar el cumplimiento de las normas de uso, conservación e izamiento, y para producir los materiales educativos que las campañas de Fiestas Patrias distribuyen cada julio.

bandera peruana