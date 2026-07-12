Proclamación de la independencia del Perú: San Martín y la multitud limeña en la jornada de 1821

La proclamación de la Independencia del Perú. (Juan Lepiani)

El 28 de julio de 1821, José de San Martín proclamó la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima ante más de 16.000 personas. El acto marcó el nacimiento oficial del Estado peruano, aunque el dominio español continuó en parte del territorio. La jornada combinó símbolos patrios y un programa político orientado a legitimar la ruptura con la monarquía.

Al frente del Ejército Libertador, San Martín tomó la capital tras la retirada del ejército realista y estableció un Protectorado. Luego convocó un Cabildo Abierto de notables. Allí se firmó el Acta de Independencia el 15 de julio, documento que suscribieron autoridades municipales, clero secular y vecinos ilustres.

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La proclamación pública se realizó en varios puntos de la ciudad. San Martín recibió la bandera diseñada para el nuevo Estado y pronunció la frase: “Desde este momento el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende”. La proclama fijó la libertad, la independencia y la voluntad popular como pilares del nuevo régimen.

La llegada de San Martín a Paracas el 8 de septiembre de 1820 marcó el comienzo de una estrategia militar decisiva que meses después culminaría con la proclamación de la independencia del Perú. (BNP)

El contexto político del proceso independentista

El proceso que desembocó en la proclamación de 1821 se enmarcó en las guerras de independencia hispanoamericanas y la crisis de la monarquía española. El virreinato del Perú permaneció más tiempo bajo control realista que otras regiones, como el Río de la Plata o México, y la llegada de las corrientes libertadoras encabezadas por San Martín y Simón Bolívar abrió un frente militar y político.

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La independencia peruana fue interpretada como revolución social, transición pactada o independencia concedida por ejércitos extranjeros. Investigaciones recientes matizaron la idea de una independencia exclusivamente externa y documentaron programas políticos internos y movimientos andinos previos a la llegada de los libertadores.

El Cabildo Abierto del 15 de julio de 1821 y la firma del acta fueron pasos institucionales centrales. El texto, redactado por el abogado Manuel Pérez de Tudela, fue avalado por representantes de la aristocracia limeña y del clero, en un contexto de presión militar y vacío de poder tras la retirada realista de Lima.

La proclamación de la independencia en Lima se realizó el 28 de julio de 1821, con una ceremonia encabezada por San Martín. (Altorrelieve de la Jura de la Independencia en el Hemiciclo del Palacio Legislativo de Perú, obra de Luis Agurto Olaya)

El debate sobre el carácter formal del acto y la participación de élites locales permanece en la historiografía. Mientras algunos analistas subrayan el peso de los contingentes extranjeros, otros destacan la existencia de propuestas reformistas y rupturas internas que alimentaron el proceso emancipador.

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La jornada en Lima y los símbolos del nuevo Estado

La jornada comenzó en el antiguo palacio virreinal y culminó en la Plaza Mayor, donde San Martín recibió la bandera nacional de manos del marqués de Montemira. El líder libertador pronunció la proclama, que la multitud repitió y que estuvo acompañada por repique de campanas y salvas de artillería.

El acto también se replicó en otros espacios urbanos, como la plazuela de La Merced y la plaza de la Inquisición, y extendió el mensaje de independencia a distintos barrios limeños. La participación de la población y la escenografía patriótica reforzaron la dimensión simbólica del evento.

José de San Martín decretó que los peruanos jurarían lealtad a la independencia y la libertad en los mismos lugares donde antes lo hacían a la Corona española. (Andina)

La bandera exhibida durante la proclamación tenía un diseño distinto del actual, con cuatro triángulos alternados de color rojo y blanco. Ese emblema, creado por San Martín, se consolidó como símbolo visual de la nueva patria y fue adaptado en décadas posteriores hasta adoptar la forma actual de tres franjas verticales.

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La ceremonia incluyó la entonación de la canción patriótica La chicha, obra de José de la Torre Ugarte y José Bernardo Alcedo. La música y la presencia de autoridades civiles, eclesiásticas y militares en el estrado principal buscaron transmitir la idea de un cambio fundacional, aunque el control efectivo del territorio seguía en disputa.

El alcance político y los debates historiográficos

El impacto inmediato de la proclamación fue principalmente formal. Las fuerzas realistas mantenían el dominio en regiones extensas del país, en particular la sierra central y el sur andino. Cuzco, convertida en capital virreinal alternativa, no fue tomada por los patriotas hasta diciembre de 1824.

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Aunque la proclamación de independencia del Perú ocurrió en 1821, la lucha por la verdadera libertad continuó. Fuerzas realistas resistieron, y una serie de batallas decisivas, culminando en la batalla de Ayacucho, fueron necesarias para consolidar la independencia peruana. (Martín Tovar y Tovar, 1827-1902)

La independencia del Perú quedó asegurada tras la derrota realista en Ayacucho en 1824 y la entrega de la Fortaleza del Real Felipe en 1827. En esa línea, diversos historiadores sostienen que la proclamación de Lima no cerró por sí sola la guerra.

El debate sobre la “independencia concedida” y la influencia de San Martín y Bolívar sigue presente en los análisis historiográficos. Scarlett O’Phelan y Víctor Peralta Ruiz examinaron tanto los programas políticos internos como las limitaciones de la revolución social tras el proceso de independencia.

La proclamación del 28 de julio de 1821 proporcionó un marco jurídico y simbólico para la construcción del Estado peruano y permitió consolidar una narrativa nacional de origen. La escena del balcón y la frase de San Martín adquirieron centralidad en el imaginario peruano, aunque la historiografía insiste en incorporar la diversidad de actores y procesos que confluyeron en la independencia.

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