Sporting Cristal suma su segundo refuerzo: oficializa el fichaje del extremo colombiano Juan Manuel Cuesta

Juan Manuel Cuesta se convirtió en el segundo refuerzo de Sporting Cristal para la segunda parte de la temporada. Crédito: X Sporting Cristal.

Por medio de sus redes sociales, Sporting Cristal ha hecho oficial la incorporación de Juan Manuel Cuesta, un habilidoso extremo colombiano que viene de marcar una importante cifra de goles en el primer semestre del año. El de Medellín de 24 años se unirá a las filas de Roberto Mosquera a partir del 1 de julio, fecha en que cesa su vínculo con la UCV de Venezuela.

La expectativa por su llegada ya se había instalado entre los hinchas celestes. Horas antes del anuncio, Sporting Cristal publicó una imagen con un sombrero colombiano y una taza de café, una pista que rápidamente fue interpretada por los aficionados como la inminente contratación de un futbolista ‘cafetero’. Finalmente, el club confirmó la noticia con un mensaje de bienvenida a través de sus plataformas oficiales.

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“¡Bienvenido al Rímac, Juan Manuel! Estamos felices de anunciar que Juan Manuel Cuesta será nuevo jugador del Sporting Cristal desde este 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2027. ¡Toda la fuerza para defender nuestros colores con paSCión!”, publicó la institución rimense junto a las primeras imágenes del atacante vistiendo la camiseta celeste.

Juan Manuel llega a La Florida para potenciar el ataque de Sporting Cristal. Crédito: X Sporting Cristal.

El extremo colombiano se incorporará a los entrenamientos del equipo dirigido por Roberto Mosquera desde el próximo 1 de julio, una vez concluya oficialmente su contrato con la Universidad Central de Venezuela (UCV). De esta manera, podrá iniciar de inmediato su adaptación al plantel con la mira puesta en el arranque del Torneo Clausura y los compromisos internacionales por Copa Sudamericana.

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Cuesta llega a La Florida tras un recorrido que comenzó en las divisiones menores de Independiente Medellín, uno de los clubes más tradicionales de Colombia. Posteriormente dio el salto al fútbol brasileño para defender al Internacional de Porto Alegre y luego pasó por Arsenal de Sarandí, en Argentina. Su última experiencia fue en la UCV de Venezuela, donde permaneció durante un año y medio y encontró la continuidad que necesitaba para consolidar su crecimiento futbolístico.

Con su contratación, Sporting Cristal suma su segundo fichaje en el mercado de pases de mitad de temporada. El medellinense se une al experimentado delantero Hernán Barcos como las principales apuestas de la dirigencia para reforzar el plantel. El objetivo es potenciar al equipo de cara al Torneo Clausura 2026 y afrontar con mayores variantes la exigente serie frente al RB Bragantino de Brasil por los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana.

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La temporada de Juan Manuel Cuesta

El mejor momento de la carrera de Juan Manuel Cuesta llegó precisamente en el fútbol venezolano. Durante el primer semestre de la temporada firmó los mejores números de su trayectoria al registrar 10 goles y seis asistencias con la camiseta de la UCV, convirtiéndose en una de las principales figuras ofensivas del conjunto capitalino.

Su rendimiento también trascendió el ámbito local. Tres de sus diez anotaciones llegaron en la Copa Libertadores, torneo en el que demostró su capacidad para responder en escenarios de máxima exigencia. El colombiano marcó un doblete frente a Libertad de Paraguay y también celebró un tanto ante Independiente del Valle, dos rivales de peso en el continente.

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Más allá de sus cifras, Cuesta sobresale por su desequilibrio en el uno contra uno, su velocidad para atacar los espacios y su capacidad para generar peligro desde las bandas. Habitualmente se desempeña como extremo, aunque también puede actuar por ambos perfiles del ataque, una versatilidad que amplía las opciones tácticas de Roberto Mosquera.

Su llegada permitiría al técnico mantener el tradicional sistema 4-3-3 que ha caracterizado a sus equipos, utilizando a Cuesta como uno de los atacantes abiertos para explotar su capacidad de desborde y asistir a los delanteros. Además, su facilidad para llegar al área y definir representa un valor agregado para un Sporting Cristal que buscaba incrementar su cuota goleadora.

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