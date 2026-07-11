DT del Deportivo Cali expresó su profunda admiración por Pedro Gallese: “Es un gran líder, sinónimo de garantía; de los mejores de Sudamérica”

Rafael Dudamel vertió elogios hacia Pedro Gallese por su amplia experiencia y jerarquía. - Crédito: Deportivo Cali

Desde que Pedro Gallese se hiciera del arco del Deportivo Cali, creció exponencialmente la seguridad al tiempo que los simpatizantes del club encontraron a un nuevo jerarca al que ofrecerle todo su apoyo desde las graderías. A nivel interno, la valoración hacia el peruano crece mucho más, en especial por parte del entrenador Rafael Dudamel.

El profesional venezolano conoce plenamente las exigencias que demanda ser guardameta, dado que durante su época de futbolista fue el pionero del marco de la ‘vinotinto’. De ahí que conserve una apreciación única por el ‘Pulpo’, quien está preparado para disputar un amistoso contra Alianza Lima, en La Victoria.

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Rafael Dudamel guarda mucha estimación a Pedro Gallese. - Crédito: Deportivo Cali

Encabezando la delegación ‘azucarera’ que llegó a la capital, Dudamel fue uno de los primeros en atender las interrogantes de los hombres de prensa. De saque se refirió a Gallese, a quien ensalzó por su jerarquía y veteranía; incluso no dudo en ubicarlo en el podio de los arqueros más relevantes de la región.

“Pedro es un gran líder, es un arquero top, un futbolista importantísimo para nuestro equipo. Es uno de nuestros capitanes y un referente, es un gusto tenerlo. Tener a Pedro es sinónimo de garantía, es uno de los mejores de Sudamérica”, dijo el estratega.

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Acerca de lo que significará el enfrentamiento contra los ‘íntimos’, el técnico venezolano dijo: “Venir a Lima y jugar contra Alianza Lima, para nosotros va a ser una buena experiencia, para nuestro equipo que está en formación. Será una medida importante para saber en qué punto estamos, ya que en 15 días empieza nuestro torneo”.

Finalmente, Rafael Dudamel no escatimó en loas hacia su próximo rival de turno en Matute. “Es un gran equipo, muy físico, tácticamente muy bien trabajado, con muy buenos argumentos. Por eso estoy seguro que será de gran valor este amistoso para nosotros”, cerró.

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Pedro Gallese ha sabido ofrecer seguridad en Deportivo Cali durante su primer periplo. - Crédito: Difusión

Deportivo Cali desafía a Alianza Lima

Con el receso aún en curso, Deportivo Cali aceptó organizar un partido de carácter amistoso contra Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva. Ambos elencos no se guardarán nada y saldrá al campo de Matute con sus mejores oncenas, las mismas que han gozado de actividad a lo largo del 2026.

El reto, definitivamente, será beneficioso para los protagonistas, aunque no es menos cierto que los ‘blanquiazules’ sacarán un mayor provecho, sea cual sea el resultado, porque así podrán conocer el alcance real de su desenvolvimiento contra un oponente que milita en un campeonato foráneo de mayor rigor.

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Antes de la presentación internacional, que volverá a reunir al público en La Victoria, Alianza Lima sacó empates contra FBC Melgar en examinatorios a puertas cerradas y concatenó dos derrotas en la Copa de la Liga, que derivaron en la prematura eliminación del certamen, aunque en ese escenario participó una configuración alterna.

Para su lance contra Deportivo Cali, la disciplina ‘blanquiazul’ recurrirá a su plantel oficial, pero con una sola variante llamativa: la inclusión de Federico Girotti por Paolo Guerrero en el ataque. La buena intertemporada del argentino ha hecho que se gane, por ahora, un hueco entre los titulares.

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Girotti desafía a Gallese, en Matute. - Crédito: Alianza Lima

El Deportivo Cali aceptó la invitación de Alianza Lima para probarse asimismo y también para apuntar a recuperar protagonismo en la Liga BetPlay, donde en la primera parte quedó en la novena plaza. Ahora, la meta es crecer, luchar y ganar el título del segundo semestre del curso.

Las entradas para acudir al lance amistoso aún se encuentran en stock y varían según la zona de Matute: Occidente Lateral – Experiencia Matchday cuesta S/ 249.90, mientras que Occidente Lateral regular se vende a S/ 59.90. Hay precios especiales: silla de ruedas S/ 39.90, Oriente desde S/ 39.90, Norte y Sur a S/ 15.90.

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