Pedro Gallese mostró su felicidad por volver a Matute y marcó objetivo con la selección peruana: “Queremos regresar a un Mundial”

Alianza Lima tendrá su último ensayo previo al inicio del Torneo Clausura 2026: enfrentará a Deportivo Cali este domingo 12 de julio en Matute. Este duelo será emotivo porque marcará el regreso de Pedro Gallese después de 7 años a La Victoria. El arquero se encuentra en Lima y no pudo evitar mostar su emoción por reencontrarse con la hinchada ‘blanquiazul’.
“Contento de estar aquí con nuestra gente. Y bueno, a disfrutar el partido del domingo. Un partido amistoso, de preparación, que nos sirve a ellos como a nosotros. Contento de jugar en Matute de nuevo. Todavía no hemos podido hablar con Paolo Guerrero y Luis Advíncula, pero seguro ahí vamos a hablar en la cancha”, apuntó el arquero nacional en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.
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“Queremos regresar a un Mundial”
Pedro Gallese también se refirió a la selección peruana y analizó la nueva etapa que está viviendo con Mano Menezes al mando. El arquero fue enfático en marcar el principal objetivo de la ‘blanquirroja’ de cara a las Eliminatorias 2030.
“Estamos en preparación todavía, estamos tratando de entender la idea del profe y yo creo que ahí todavía hay mucho futuro. Hay confianza en que todo puede cambiar. Todavía falta mucho, estamos en preparación. Hay muchos compañeros nuevos en la selección peruana que se están adaptando. Y la ilusión también es de todos, de que queremos regresar a un Mundial”, comentó el arquero nacional.
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Canal TV para ver Alianza Lima vs Deportivo Cali
El regreso de Pedro Gallese al estadio de Alianza Lima se presenta como uno de los momentos más esperados para la afición local. La visita del arquero genera expectativas sobre una posible vuelta definitiva al equipo en el futuro, lo que ha generado ilusión entre los seguidores de los ‘grones’.
La transmisión del partido entre los ‘blanquiazules’ y la ‘amenaza verde’ estará disponible para todo el público peruano gracias a América Televisión. El encuentro podrá verse tanto en señal abierta como en alta definición en los canales 4 y 704, respectivamente. Para quienes prefieran opciones digitales, la señal estará habilitada vía streaming a través de América TVGO.
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Quienes deseen seguir cada instante del duelo contarán con la cobertura especial de Infobae Perú, que ofrecerá la información más relevante desde la previa, actualizaciones en tiempo real y los momentos clave del partido. De esta manera, ningún aficionado quedará al margen de lo que suceda en Matute durante la jornada.
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