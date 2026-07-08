Héctor Cúper acelera sus decisiones tácticas en Universitario antes del debut en el Clausura: “Me quedan unos días para probar”

El técnico argentino Héctor Cúper transita sus primeras semanas de trabajo al frente de Universitario de Deportes con una agenda cargada de evaluaciones: desde movimientos defensivos y cambios de esquema hasta el encaje de refuerzos, la promoción de juveniles y la planificación para competir en altura.
En un diálogo difundido por el canal oficial del club de YouTube, Universitario de TV, el entrenador remarcó que su prioridad es elevar el nivel del plantel desde el entrenamiento diario, con una línea de exigencia constante y un criterio central: equivocarse lo menos posible al momento de elegir, tanto en el campo como en el mercado.
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Ensayos tácticos, decisiones cercanas y una premisa: “no equivocarnos”
Cúper describió esta etapa como un período de pruebas orientado a confirmar qué ajustes pueden sostenerse en competencia. Explicó que utiliza la pretemporada para ensayar “movimientos diferentes” y “otra manera de defender”, y que los resultados de esas experiencias, incluso cuando no salen, sirven para decidir con más fundamento.
En ese marco, dejó una frase que marcó plazos internos: “Me quedan unos días para probar”, antes de definir qué continuará, qué volverá a su estado anterior y qué se modificará de manera definitiva. “A partir de la semana que viene, esto va a quedar como antes y vamos a modificar otra cosa”, señaló, al referirse a cambios generales vinculados con lo que necesita el equipo y con las incorporaciones ya concretadas o las que puedan llegar.
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El entrenador detalló que una de las variantes observadas fue la utilización de una defensa con línea de cuatro, una alternativa que, según explicó, demandó un proceso de adaptación para futbolistas acostumbrados a otro sistema durante varios años. Cúper insistió en que esa transición requiere tiempo y paciencia, sin perder la urgencia propia del club: “Tenemos prisa, pero vamos lento”, afirmó, al describir el equilibrio que busca entre la expectativa del hincha y la necesidad de tomar decisiones sin apuro.
También habló del control físico y del progreso que observó en el plantel durante las semanas de trabajo. Dijo que ve a los jugadores “bien”, con esfuerzo y con mejoras, aunque admitió que hay aspectos futbolísticos que todavía no terminaron de convencerlo. En la misma línea, remarcó que el verdadero examen llegará cuando arranque el torneo: “Lo más importante, que vamos a tener que demostrarlo cuando empiece el torneo ganando partidos”.
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Refuerzos, convivencia del vestuario y el orden como idea de juego
Cúper abordó el armado del plantel con una idea repetida: reducir el margen de error. Explicó que, al pensar en pedidos de refuerzos, prefiere esperar a tener claridad total sobre el sistema y el perfil de las piezas, para evitar que un fichaje quede fuera de lugar en una estructura que cambie a último momento.
En ese contexto, mencionó que ya se incorporaron jugadores y destacó su adaptación: habló de Quiróz, Guivin y Lapadula, y señaló que los ve integrados al trabajo. “Los tres jugadores que han venido, por el momento están bien adaptados y tenemos confianza”, sostuvo.
Sobre la elección de nombres y el armado del once, explicó que este tramo incluye rotaciones y observación extendida, con la intención de mirar a todos la mayor cantidad de tiempo posible antes del debut. “Va a llegar el primer partido y voy a tener que elegir quiénes son los once titulares”, dijo, al justificar la cantidad de pruebas.
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En cuanto a la convivencia interna, planteó una regla general para el funcionamiento del grupo: evitar la soberbia, sin excepciones por trayectoria o por títulos previos. “Nadie tiene que venir con soberbia. Ni yo porque tengo un nombre, ni los referentes porque ganaron tres campeonatos”, expresó. En su mirada, el objetivo exige un esfuerzo coordinado: “Todo el mundo tiene que tirar para el mismo lado”.
En el plano futbolístico, dejó en claro el tipo de equipo que pretende construir. Aseguró que lo peor que puede ver es un conjunto “anárquico” y que, aunque admite creatividad individual, la exige dentro de un esquema. “No tengo problema que un jugador tenga su inventiva, pero dentro de un esquema”, indicó. Y agregó una condición: “Si todo el mundo rompe los esquemas, entonces… me gusta una cierta disciplina táctica”.
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Para ilustrar esa idea, explicó que pueden existir errores puntuales, pero el equipo debe estar preparado para resolverlos colectivamente. Definió como “disciplina táctica” esa respuesta ante imprevistos, con roles claros y coberturas que permitan sostener el rendimiento.
Altura, juveniles y posibles salidas: el mapa de un plantel en movimiento
El entrenador también se refirió a una variable que condiciona el inicio del Clausura: el debut en la altura frente a ADT. Cúper anticipó que la planificación deberá contemplar diferencias individuales de resistencia y rendimiento. “Es probable que haya jugadores que no resistan noventa minutos”, señaló, y explicó que la altura no afecta a todos por igual.
En ese escenario, consideró posible que haya cambios y rotación, apoyados en controles físicos individualizados. “Sabemos que por ahí aguanta cincuenta minutos o sesenta minutos”, dijo, al describir el análisis que realizará para combinar rendimiento, intensidad y alternativas en el banco.
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Otro eje fue la integración de juveniles. Cúper explicó que suelen convocar futbolistas jóvenes a entrenamientos y que ya llevaron a dos para participar en una práctica de fútbol. Subrayó la necesidad de diálogo con el área formativa y la importancia de que los chicos conozcan diferencias entre el fútbol amateur y el profesional. También adelantó que, cuando la rutina se normalice, intentarán observar partidos de menores y recibir informes del cuerpo de trabajo para detectar perfiles útiles por puesto.
Respecto de las versiones sobre salidas, fue cauto. Al ser consultado por Jairo Concha, Alex Valera y Jesús Castillo, afirmó: “Ellos están entrenando hoy conmigo”. Añadió que sabe que pudieron tener ofertas, pero aclaró: “Por el momento, todo lo que puedo decir es que siguen entrenando y al día de hoy, no sé”. También mencionó que, cuando existen cláusulas o condiciones contractuales, una salida puede concretarse y no siempre hay margen para impedirla si el futbolista decide cambiar de rumbo por una mejora deportiva, económica o familiar.
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En la misma conversación, habló del contacto reciente con el entrenador de la selección peruana, Mano Menezes. Cúper contó que asistió a un entrenamiento y que la charla fue breve y positiva, con la idea de mantener un vínculo para intercambiar información de futbolistas ante futuras convocatorias. “Yo no tengo ningún problema, cuando vos quieras, cuando tú quieras, nos juntamos”, aseguró.
En el cierre de su intervención, Cúper sintetizó el clima que percibe en el día a día del club y la obligación que, a su entender, no se negocia en un entorno tricampeón: “En esto solo sirve ganar. Cada partido es una final. Vamos, Universitario.”
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