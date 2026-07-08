Perú Deportes

Héctor Cúper acelera sus decisiones tácticas en Universitario antes del debut en el Clausura: “Me quedan unos días para probar”

El DT de los cremas ajusta detalles en su equipo, evalúa variantes de sistema y nombres, y avisa que tomará decisiones en los próximos días

Guardar
Google icon
Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 7 julio
El entrenador trabaja en Campomar con ensayos de sistema y evaluación de nombres, y anunció que en los próximos días resolverá qué ajustes se sostendrán y cuáles se descartarán en Universitario (Universitario de Deportes)

El técnico argentino Héctor Cúper transita sus primeras semanas de trabajo al frente de Universitario de Deportes con una agenda cargada de evaluaciones: desde movimientos defensivos y cambios de esquema hasta el encaje de refuerzos, la promoción de juveniles y la planificación para competir en altura.

En un diálogo difundido por el canal oficial del club de YouTube, Universitario de TV, el entrenador remarcó que su prioridad es elevar el nivel del plantel desde el entrenamiento diario, con una línea de exigencia constante y un criterio central: equivocarse lo menos posible al momento de elegir, tanto en el campo como en el mercado.

PUBLICIDAD

Ensayos tácticos, decisiones cercanas y una premisa: “no equivocarnos”

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 7 julio
Héctor Cúper aprovecha los últimos días de pretemporada para definir el rumbo táctico de Universitario. El técnico aseguró que aún prueba variantes antes de consolidar su idea de juego. (Universitario de Deportes)

Cúper describió esta etapa como un período de pruebas orientado a confirmar qué ajustes pueden sostenerse en competencia. Explicó que utiliza la pretemporada para ensayar “movimientos diferentes” y “otra manera de defender”, y que los resultados de esas experiencias, incluso cuando no salen, sirven para decidir con más fundamento.

En ese marco, dejó una frase que marcó plazos internos: “Me quedan unos días para probar”, antes de definir qué continuará, qué volverá a su estado anterior y qué se modificará de manera definitiva. “A partir de la semana que viene, esto va a quedar como antes y vamos a modificar otra cosa”, señaló, al referirse a cambios generales vinculados con lo que necesita el equipo y con las incorporaciones ya concretadas o las que puedan llegar.

PUBLICIDAD

El entrenador detalló que una de las variantes observadas fue la utilización de una defensa con línea de cuatro, una alternativa que, según explicó, demandó un proceso de adaptación para futbolistas acostumbrados a otro sistema durante varios años. Cúper insistió en que esa transición requiere tiempo y paciencia, sin perder la urgencia propia del club: “Tenemos prisa, pero vamos lento”, afirmó, al describir el equilibrio que busca entre la expectativa del hincha y la necesidad de tomar decisiones sin apuro.

También habló del control físico y del progreso que observó en el plantel durante las semanas de trabajo. Dijo que ve a los jugadores “bien”, con esfuerzo y con mejoras, aunque admitió que hay aspectos futbolísticos que todavía no terminaron de convencerlo. En la misma línea, remarcó que el verdadero examen llegará cuando arranque el torneo: “Lo más importante, que vamos a tener que demostrarlo cuando empiece el torneo ganando partidos”.

Refuerzos, convivencia del vestuario y el orden como idea de juego

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 7 julio
Con el Clausura cerca, Héctor Cúper afina el plantel de Universitario. El entrenador prioriza el orden colectivo, observa a todos sus jugadores y exige humildad dentro y fuera del campo. (Universitario de Deportes)

Cúper abordó el armado del plantel con una idea repetida: reducir el margen de error. Explicó que, al pensar en pedidos de refuerzos, prefiere esperar a tener claridad total sobre el sistema y el perfil de las piezas, para evitar que un fichaje quede fuera de lugar en una estructura que cambie a último momento.

En ese contexto, mencionó que ya se incorporaron jugadores y destacó su adaptación: habló de Quiróz, Guivin y Lapadula, y señaló que los ve integrados al trabajo. “Los tres jugadores que han venido, por el momento están bien adaptados y tenemos confianza”, sostuvo.

Sobre la elección de nombres y el armado del once, explicó que este tramo incluye rotaciones y observación extendida, con la intención de mirar a todos la mayor cantidad de tiempo posible antes del debut. “Va a llegar el primer partido y voy a tener que elegir quiénes son los once titulares”, dijo, al justificar la cantidad de pruebas.

En cuanto a la convivencia interna, planteó una regla general para el funcionamiento del grupo: evitar la soberbia, sin excepciones por trayectoria o por títulos previos. “Nadie tiene que venir con soberbia. Ni yo porque tengo un nombre, ni los referentes porque ganaron tres campeonatos”, expresó. En su mirada, el objetivo exige un esfuerzo coordinado: “Todo el mundo tiene que tirar para el mismo lado”.

En el plano futbolístico, dejó en claro el tipo de equipo que pretende construir. Aseguró que lo peor que puede ver es un conjunto “anárquico” y que, aunque admite creatividad individual, la exige dentro de un esquema. “No tengo problema que un jugador tenga su inventiva, pero dentro de un esquema”, indicó. Y agregó una condición: “Si todo el mundo rompe los esquemas, entonces… me gusta una cierta disciplina táctica”.

Para ilustrar esa idea, explicó que pueden existir errores puntuales, pero el equipo debe estar preparado para resolverlos colectivamente. Definió como “disciplina táctica” esa respuesta ante imprevistos, con roles claros y coberturas que permitan sostener el rendimiento.

Altura, juveniles y posibles salidas: el mapa de un plantel en movimiento

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 7 julio
El técnico de Universitario abordó los desafíos que marcarán el arranque del Clausura: la exigencia de la altura, el crecimiento de los jóvenes y la incertidumbre por posibles salidas del plantel. (Universitario de Deportes)

El entrenador también se refirió a una variable que condiciona el inicio del Clausura: el debut en la altura frente a ADT. Cúper anticipó que la planificación deberá contemplar diferencias individuales de resistencia y rendimiento. “Es probable que haya jugadores que no resistan noventa minutos”, señaló, y explicó que la altura no afecta a todos por igual.

En ese escenario, consideró posible que haya cambios y rotación, apoyados en controles físicos individualizados. “Sabemos que por ahí aguanta cincuenta minutos o sesenta minutos”, dijo, al describir el análisis que realizará para combinar rendimiento, intensidad y alternativas en el banco.

Otro eje fue la integración de juveniles. Cúper explicó que suelen convocar futbolistas jóvenes a entrenamientos y que ya llevaron a dos para participar en una práctica de fútbol. Subrayó la necesidad de diálogo con el área formativa y la importancia de que los chicos conozcan diferencias entre el fútbol amateur y el profesional. También adelantó que, cuando la rutina se normalice, intentarán observar partidos de menores y recibir informes del cuerpo de trabajo para detectar perfiles útiles por puesto.

Respecto de las versiones sobre salidas, fue cauto. Al ser consultado por Jairo Concha, Alex Valera y Jesús Castillo, afirmó: “Ellos están entrenando hoy conmigo”. Añadió que sabe que pudieron tener ofertas, pero aclaró: “Por el momento, todo lo que puedo decir es que siguen entrenando y al día de hoy, no sé”. También mencionó que, cuando existen cláusulas o condiciones contractuales, una salida puede concretarse y no siempre hay margen para impedirla si el futbolista decide cambiar de rumbo por una mejora deportiva, económica o familiar.

En la misma conversación, habló del contacto reciente con el entrenador de la selección peruana, Mano Menezes. Cúper contó que asistió a un entrenamiento y que la charla fue breve y positiva, con la idea de mantener un vínculo para intercambiar información de futbolistas ante futuras convocatorias. “Yo no tengo ningún problema, cuando vos quieras, cuando tú quieras, nos juntamos”, aseguró.

En el cierre de su intervención, Cúper sintetizó el clima que percibe en el día a día del club y la obligación que, a su entender, no se negocia en un entorno tricampeón: “En esto solo sirve ganar. Cada partido es una final. Vamos, Universitario.”

Temas Relacionados

Héctor CúperUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

FC Cajamarca sigue desmantelándose a puertas del Torneo Clausura de Liga 1 2026: Carlos Mosquera se marchó agudizando la crisis institucional

El portero colombiano había llegado a principios de año para hacerse del puesto de titular en detrimento de Jonathan Medina. Jugó buena parte del Apertura 2026 hasta que fue relegado

FC Cajamarca sigue desmantelándose a puertas del Torneo Clausura de Liga 1 2026: Carlos Mosquera se marchó agudizando la crisis institucional

¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026? Reglas, desempate y clasificación

Los 16 mejores equipos del torneo se enfrentarán este fin de semana por un lugar en los cuartos de final. Revisa cómo se jugarán las llaves, qué ocurre en caso de empate y cómo se definirán los boletos a la siguiente ronda

¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026? Reglas, desempate y clasificación

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Argentina consiguió su clasificación a la siguiente ronda en un encuentro de infarto ante Egipto

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Brasil vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Dos potencias del vóley mundial se medirán en un duelo que promete emociones en el cierre de la primera etapa de la competencia. Conoce todos los detalles para no perderte el encuentro

Brasil vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Marcos López y la competencia interna en Copenhague de Dinamarca: jugó 45 minutos en el empate ante Viktoria Plzen

El lateral peruano arrancó como titular en el amistoso de pretemporada rumbo al curso 2026/27; Cheick Souare abrió a los 8 minutos para los checos y William Clem igualó a los 51’ para los daneses

Marcos López y la competencia interna en Copenhague de Dinamarca: jugó 45 minutos en el empate ante Viktoria Plzen
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Junta Preparatoria del Congreso 2026: Funciones, integrantes y el rol clave del nuevo Parlamento bicameral

Junta Preparatoria del Congreso 2026: Funciones, integrantes y el rol clave del nuevo Parlamento bicameral

Wolfgang Grozo se reúne con Keiko Fujimori y llama a dejar atrás la polarización: “Todos debemos apoyar”

Keiko Fujimori conversó con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz: “El bien se impone sobre el mal”

Congresista Esdras Medina niega coima por votación sobre universidad de Huacho: “Jamás he recibido dinero”

El nuevo ministro de Educación, Jorge Marticorena, tiene sentencia por proceso de alimentos con deuda superior a S/ 11.700

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina responde a Alejandra Baigorria tras acusarla de no tener “códigos y valores”

Onelia Molina responde a Alejandra Baigorria tras acusarla de no tener “códigos y valores”

Georgina Hassan en Perú: fechas, lugares y entradas para ver a la cantautora argentina

Majo, hermana de Patricio Parodi, es denunciada por su exnana por maltrato e impago: "Afectaron mi bienestar emocional"

Laura Spoya y Mario Irivarren aseguran que Magaly Medina no habría cumplido servicio comunitario como detalla su sentencia

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y asegura que el juez rechazó sus videos sobre el servicio comunitario

DEPORTES

FC Cajamarca sigue desmantelándose a puertas del Torneo Clausura de Liga 1 2026: Carlos Mosquera se marchó agudizando la crisis institucional

FC Cajamarca sigue desmantelándose a puertas del Torneo Clausura de Liga 1 2026: Carlos Mosquera se marchó agudizando la crisis institucional

¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026? Reglas, desempate y clasificación

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Brasil vs Estados Unidos: día, hora y canal TV del partidazo por la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Marcos López y la competencia interna en Copenhague de Dinamarca: jugó 45 minutos en el empate ante Viktoria Plzen