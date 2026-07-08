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Miguel Silveira fichó por Cusco FC tras salir de Universitario: volverá a ser dirigido por Javier Rabanal en el Torneo Clausura 2026

El volante brasileño se sumó al cuadro ‘aurinegro’ y regresará al estadio Monumental en la fecha 2 del segundo certamen de la Liga 1

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Miguel Silveira fichó por Cusco FC tras salir de Universitario: volverá a ser dirigido por Javier Rabanal en el Torneo Clausura 2026.
Miguel Silveira fichó por Cusco FC tras salir de Universitario: volverá a ser dirigido por Javier Rabanal en el Torneo Clausura 2026.

Dos días después de confirmarse su salida de Universitario de Deportes, Miguel Silveira fue presentado como nuevo refuerzo de Cusco FC para el Torneo Clausura 2026. Lo destacado no es solo su permanencia en el fútbol peruano, sino que volverá a estar bajo la dirección de Javier Rabanal, exentrenador de los ‘cremas’.

A través de sus redes sociales, el club ‘aurinegro’ anunció la incorporación del volante con el siguiente mensaje: “Allin hamuy kachun mosoq wasiykiman Miguel Silveira. Bienvenido a tu nueva casa, Miguel Silveira. Miguel llega para defender nuestros colores con garra y dejarlo todo en cada jugada. ¡A escribir juntos una nueva historia dorada!”

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Miguel Silveira se convirtió en el tercer refuerzo pedido por Javier Rabanal para afrontar el Clausura. Antes, se sumaron el mediocampista ecuatoriano Jean Carlos Montaño y el lateral izquierdo peruano Ricardo Lagos. El español busca armar un plantel competitivo para pelear por este segundo torneo del año.

Miguel Silveira fue anunciado como nuevo fichaje de Cusco FC.
Miguel Silveira fue anunciado como nuevo fichaje de Cusco FC.

Silveira y Rabanal volverán al Monumental en la fecha 2 del Clausura

Con la confirmación del fichaje de Miguel Silveira, aumenta la expectativa por el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Cusco FC en la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El mediocampista brasileño y Javier Rabanal regresarán al estadio Monumental tras su paso polémico por el club ‘crema’.

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El duelo entre ‘cremas’ y ‘aurinegros’ está previsto para el 24 de julio a las 20:30 en el estadio de Ate. Este será el primer reencuentro de Silveira y Rabanal con la hinchada de la ‘U’, que mostró su disconformidad con el desempeño de ambos durante su anterior etapa en la institución.

Javier Rabanal y Miguel Silveira volverán al estadio Monumental de Universitario en la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.
Javier Rabanal y Miguel Silveira volverán al estadio Monumental de Universitario en la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.

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