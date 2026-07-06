El volante peruano habló de la opción de arribar a la 'U' para el Torneo Clausura. (Video: Doble Punta)

El nombre de Wilder Cartagena ha cobrado fuerza en las últimas semanas dentro del mercado de pases de la Liga 1. Primero, se habló de un interés de Sporting Cristal por pedido de Roberto Mosquera. Más tarde, la atención se centró en Universitario de Deportes, que busca reforzarse con un volante de marca a solicitud del técnico Héctor Cúper. El contrato del futbolista peruano con Orlando City finaliza en diciembre, lo que alimenta rumores y especulaciones sobre su posible regreso al balompié nacional.

En conversación con el periodista César Vivar revelada en el programa Doble Punta, ‘Carta’ fue consultado de manera directa sobre la posibilidad de fichar por la ‘U’ en la segunda parte del año, a lo que respondió entre risas: “Mmm... hay contrato aquí. No hay ninguna posibilidad y no ha habido acercamiento con Universitario, pero yo no descarto nada”.

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Además, Cartagena recordó su hinchaje por Alianza Lima y expresó: “Es cierto que mi corazón es blanquiazul y estoy muy contento de que Alianza haya conseguido el Apertura y creo que va a conseguir el objetivo final del 2026, que todos los hinchas de Alianza quieren”.

La respuesta del jugador dejó en claro que, al menos para este año, no existe una negociación en curso con el cuadro ‘crema’, aunque tampoco cerró la puerta a futuras oportunidades. Vivar resumió la situación: “(Cartagena) descartó cualquier opción de llegar a la ‘U’, por lo menos en el 2026”.

Se reveló la inesperada reacción de Wilder Cartagena sobre la posibilidad de fichar por Universitario para el Torneo Clausura 2026.

Más allá de los rumores de traspaso, Wilder Cartagena mantiene otros objetivos en su carrera. Según Vivar, el mediocampista se encuentra “enfocado en lo que va a ser el arranque de la MLS y en volver a la selección peruana, con quien ya estuvo en contacto, con Mano Menezes y su comando técnico”. El periodista confesó que Cartagena estuvo cerca de ser convocado para los recientes amistosos ante Haití y España, pero una molestia física de último momento le impidió estar en la lista.

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La posibilidad de regresar a la ‘bicolor’ es un tema que motiva a Cartagena, quien ya ha vestido la camiseta nacional en procesos anteriores. El propio entorno del jugador confirma que la comunicación con el nuevo comando técnico brasileño se mantiene activa, lo que abre la puerta para futuras convocatorias si mantiene regularidad y buen nivel en la MLS.

Wilder Cartagena fue titular en su último partido con Perú, ante Chile en Lima el 2024 por las Eliminatorias Sudamericanas. - créditos: Líbero

Wilder Cartagena y la convivencia con Antoine Griezmann en Orlando City

La actualidad de Wilder Cartagena en Estados Unidos ofrece un capítulo especial gracias a la llegada de Antoine Griezmann a Orlando City. Según relató César Vivar, el mediocampista peruano comparte vestuario con el delantero francés, quien recientemente se incorporó al club como la contratación más relevante de la temporada.

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“En el vestuario de Orlando City es Wilder Cartagena y Antoine Griezmann. Al costadito los han puesto para que le haga la introducción un poco al equipo. Wilder es de los más antiguos acá”, describió el comunicador. Esta cercanía ha propiciado un ambiente de camaradería, donde Cartagena se ha convertido en una referencia dentro del plantel y ha sido el encargado de facilitar la integración de Griezmann al grupo.

La llegada del campeón del mundo ha generado expectativas dentro y fuera del club. Vivar detalló que “Griezmann mañana tiene una presentación a las 7 de la noche. Antoine se acercó, nos saludó, me dijo ‘a nada de que nos caguen el título de Rusia 2018’. Y sé que se bromea con Wilder Cartagena acerca de que ‘yo no te vi en ese partido’. Es cierto, Griezmann arranca en el 2018 y ‘Carta’ estuvo en la banca de suplentes”.

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