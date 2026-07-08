Antoine Griezmann quedó encantado con Wilder Cartagena tras llegar a Orlando City: “Es la alegría del vestuario”

Antoine Griezmann habló sobre Wilder Cartagena y sobre el Perú Francia de Rusia 2018. Youtube

Meses después de concretar uno de los fichajes más importantes de su historia, Orlando City ya disfruta de la presencia de Antoine Griezmann. El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 cumplió su primera semana de entrenamientos con el cuadro de la MLS y ya comenzó a integrarse con sus nuevos compañeros, entre ellos el peruano Wilder Cartagena, de quien no tardó en destacar tanto su personalidad como su entrega dentro del campo.

Durante su presentación oficial como futbolista del conjunto estadounidense, el exdelantero del Atlético de Madrid respondió diversas preguntas de la prensa y fue consultado por el volante de la selección peruana, quien afronta la etapa final de su recuperación tras una lesión que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas.

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Lejos de limitarse a un comentario protocolar, Griezmann aseguró que Cartagena se ha convertido en una de las personas más importantes dentro del camerino por la energía que transmite al grupo. “Wilder es la alegría del vestuario, es un poco lo que yo he visto. Llevo una semana y es la alegría, siempre baila y dice bromas, sea en español o en inglés, va buscando a los compañeros. Luego en el campo trabaja como el que más, lucha cada balón, cada acción”, expresó el atacante francés.

Las palabras del campeón del mundo representan un importante reconocimiento para el mediocampista peruano, quien se ha ganado un lugar de respeto dentro de Orlando City no solo por su rendimiento futbolístico, sino también por el liderazgo y cercanía que mantiene con sus compañeros.

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Antoine Griezmann quedó encantado con Wilder Cartagena tras llegar a Orlando City.

Cartagena llegó al club en 2022 y, con el paso de las temporadas, se convirtió en una pieza clave del equipo. Incluso después de sufrir una complicada lesión en el tendón de Aquiles, la institución decidió renovarle el contrato, respaldando la importancia que tiene tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Ahora, el volante nacional suma el respaldo de una de las máximas figuras del fútbol mundial, quien apenas lleva unos días en el club y ya quedó gratamente impresionado por el ambiente que genera el peruano en el vestuario del cuadro orlandés.

Griezmann recordó el inolvidable Perú vs Francia en Rusia 2018

Antoine Griezmann también aprovechó la conferencia para recordar el duelo que Francia disputó frente a Perú en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, partido que terminó con triunfo francés por 1-0, pero que dejó una imagen imborrable para el delantero por la masiva presencia de aficionados peruanos en el estadio.

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El atacante confesó que el apoyo de la hinchada de la ‘bicolor’ fue tan impactante que, por momentos, sintió que jugaban como visitantes. Además, destacó el enorme sacrificio que realizaron miles de peruanos para acompañar a su selección en una cita mundialista después de 36 años de ausencia.

“Ese partido contra Perú nos sentíamos en Perú, porque al salir a calentar en el estadio eran todos peruanos y era increíble de ver. Yo vi que muchos aficionados peruanos habían vendido un montón de cosas para las entradas para ese partido. Ahí te das cuenta de la alegría, de la ilusión que habían dado los jugadores a su gente”, recordó.

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Antoine Griezmann fue una de las figuras de Francia en el partido contra Perú en el Mundial Rusia 2018. Crédito: REUTERS/Jason Cairnduff

Un vínculo especial con el Perú

Las declaraciones de Griezmann no pasaron desapercibidas entre los seguidores peruanos, quienes recordaron la extraordinaria movilización que protagonizaron durante el Mundial de Rusia 2018. Aquel encuentro marcó el regreso de la selección peruana a una Copa del Mundo después de 36 años y reunió a miles de hinchas que acompañaron al equipo de Ricardo Gareca en territorio ruso.

Ahora, ocho años después, el francés vuelve a tener un vínculo con el fútbol peruano gracias a Wilder Cartagena, con quien compartirá vestuario en Orlando City. Sus elogios hacia el mediocampista reflejan la rápida adaptación que ha tenido al club y confirman la buena imagen que el internacional peruano mantiene entre sus compañeros, incluso tratándose de una figura de talla mundial.

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