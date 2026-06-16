Universitario interesado en mundialista con Colombia que tiene millonaria cláusula: “Héctor Cúper ya conoce de esta opción”

El mundialista con Colombia en Rusia 2018 se encuentra en carpeta de la 'U', que tiene que abonar un millonario monto para ficharlo. (Video: Desmarcados)

El lunes 15 de junio, Universitario de Deportes inició su ‘minipretemporada’ con la mirada puesta en potenciar su campaña para el segundo semestre de 2026. Entre los nombres que han generado mayor expectativa en el entorno ‘crema’, Matheus Uribe destaca como la posible apuesta de alto perfil para reforzar el mediocampo.

El periodista Mauricio Loret de Mola informó que la opción de sumar al futbolista colombiano es concreta, aunque advirtió la existencia de un obstáculo financiero: la ‘U’ tendría que abonar una cláusula millonaria a Atlético Nacional para destrabar la operación. Según el comunicador, el comando técnico de Héctor Cúper ya está al tanto de las gestiones y la directiva lleva semanas trabajando en la posibilidad.

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Uribe, quien fue parte de la selección de Colombia en tres procesos eliminatorios y en el Mundial de Rusia 2018, aportaría experiencia internacional a la plantilla ‘merengue’.

La negociación, tal como detalló el comunicador, depende enteramente de la capacidad de Universitario para reunir el dinero exigido. “Una opción real en Universitario se llama Matheus Uribe. Todo depende de que Universitario ponga la plata. El comando técnico ya conoce esta posibilidad y, según tengo entendido, viene trabajando en ella desde hace varias semanas”, señaló en el programa de YouTube, Desmarcados.

Matheus Uribe jugó tres partidos con Colombia en el Mundial de Rusia 2018. - créditos: REUTERS/Marcos Brindicci

La millonaria clásula de Matheus Uribe

La posibilidad de que Matheus Uribe se sume a Universitario está supeditada al pago de una cláusula de rescisión establecida por Atlético Nacional de Colombia. Según medios ‘cafeteros’, el monto asciende a USD 800 mil, una cifra sumamente alta para el ámbito peruano. Si el club logra reunir la suma y completa el proceso, el colombiano aportaría no solo experiencia, sino también una nueva competencia interna en la zona media.

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En caso de concretarse el fichaje, Uribe competiría por un lugar en el mediocampo ante jugadores como Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra y Jesús Castillo. Según Loret de Mola, se trata de un perfil distinto al del clásico volante central del fútbol peruano, ya que Uribe rinde mejor acompañado y se destaca por su despliegue, características que podrían darle otra dinámica al equipo.

Matheus Uribe viene de disputar 23 partidos y de anotar dos goles con Atlético Nacional en la actual temporada. -créditos: Vizzor Image

Los movimientos de Universitario para el mediocampo

El interés por Matheus Uribe se suma a una serie de movimientos que la dirigencia de Universitario viene ejecutando para fortalecer el mediocampo. El arribo de Jordan Guivin ya fue confirmado y firmó un contrato por dos años y medio con el club. La operación se concretó mediante el pago de una cláusula de rescisión a ADT, la cual fue calificada como baja en comparación con otros traspasos: menos de USD 150 mil.

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Mientras tanto, el caso de Adrián Quiroz permanece entrampado. Aunque existe un acuerdo entre Universitario y el futbolista, la negociación con Los Chankas se encuentra en punto muerto debido a discrepancias sobre la forma de pago de la cláusula. Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el club ‘crema’ busca abonar el monto en cuotas, una propuesta que la directiva ‘guerrera’ rechaza.

Esta situación ha generado incertidumbre sobre el futuro de Quiroz, quien permanece en Lima a la espera de una resolución. Su entorno insiste en que la prioridad del mediocampista es regresar a Universitario, aunque si el acuerdo no prospera, el jugador podría buscar un nuevo destino en otro club de la Liga 1 o incluso en el extranjero. El desenlace de las negociaciones estaba previsto para el lunes 15 de junio, aunque un acuerdo aún no se ha materializado.

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El armado del plantel ‘estudiantil’ para el segundo semestre de 2026 se caracteriza por la búsqueda de futbolistas con experiencia y proyección. La salida de Sekou Gassama y la inminente llegada de Gianluca Lapadula han marcado el tono de este mercado de pases, en el que la dirigencia de Universitario apunta a conformar un plantel competitivo en todas las líneas.