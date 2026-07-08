Perú

Campaña veterinaria gratis para este 11 de julio: ¿Dónde y qué servicios disponibles?

La campaña busca promover el cuidado preventivo de perros y gatos mediante atención veterinaria básica y acciones de prevención de enfermedades

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campaña veterinaria gratis-Perú-04 de marzo
La campaña veterinaria se llevará a cabo en San Isidro con varios servicios gratis - Créditos: Mangific.

La Municipalidad de San Isidro anunció que este sábado 11 de julio, de 08 a 13 horas, organizará una campaña veterinaria gratis en el cruce de la avenida Salaverry con la avenida Augusto Pérez Araníbar, en el parque Benemérita Guardia Civil (Ex Pera).

La actividad está dirigida a vecinos que buscan atención preventiva para sus mascotas, con el objetivo de facilitar cuidados básicos y reducir riesgos asociados a la falta de controles periódicos. La comuna precisó que el punto de encuentro estará habilitado desde temprano para organizar la jornada y atender dentro del horario establecido.

Según lo informado, la campaña incluirá varios servicios gratuitos orientados al bienestar de los animales de compañía. El municipio pidió a los asistentes seguir indicaciones de seguridad y respetar el orden que se establezca durante el desarrollo de la atención.

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Uno de los aspectos centrales de la jornada será la vacunación, como medida sanitaria preventiva para proteger a los animales y contribuir al control de enfermedades. En paralelo, se brindarán intervenciones de higiene y cuidado general, que suelen ser parte de rutinas de mantenimiento en casa, pero que también requieren supervisión para evitar molestias o lesiones

La campaña comenzará a partir de las 8 h y durará hasta las 13 h - Créditos: Municipalidad de San Isidro.
La campaña comenzará a partir de las 8 h y durará hasta las 13 h - Créditos: Municipalidad de San Isidro.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

  • Vacunación antirrábica: aplicación destinada a la prevención sanitaria.
  • Desparasitación interna y externa (antipulgas spray): atención orientada al control de parásitos, tanto internos como externos.
  • Corte de uñas y limpieza de oídos: servicio de higiene básica para el cuidado regular de la mascota.

La municipalidad también recordó que habrá un límite para el registro de participantes. De acuerdo con el aviso, el registro se realizará hasta las 12 m., mientras que la atención se extenderá hasta la 1 p. m. Por ese motivo, recomendó acudir con anticipación para asegurar un cupo dentro del horario disponible.

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En cuanto a las condiciones de asistencia, la comuna enfatizó una medida específica para evitar incidentes durante el traslado y la permanencia en el parque: los perros de gran tamaño deberán asistir con bozal y correa. La indicación apunta a facilitar un desarrollo ordenado de la campaña y a reducir situaciones de estrés o riesgo en espacios públicos con concentración de personas y animales.

La jornada brindará servicios gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación interna y externa, además de corte de uñas y limpieza de oídos para las mascotas - Créditos: Magnific.
La jornada brindará servicios gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación interna y externa, además de corte de uñas y limpieza de oídos para las mascotas - Créditos: Magnific.

¿Por qué es importante la desparasitación?

  • Previene enfermedades causadas por parásitos internos (lombrices intestinales) y externos (pulgas, garrapatas), que pueden provocar diarrea, vómitos, anemia, pérdida de peso, picazón o lesiones en la piel.
  • Protege a los grupos más vulnerables (cachorros/niños, personas mayores y personas con defensas bajas), porque los parásitos pueden causar cuadros más graves.
  • Reduce el riesgo de contagio dentro del hogar: muchos parásitos se transmiten por contacto con heces, tierra contaminada o por la picadura de vectores como pulgas y mosquitos.
  • Disminuye la transmisión de zoonosis (enfermedades que pasan de animales a personas), mejorando la salud pública.
  • Mejora el bienestar general: un animal o una persona sin parásitos suele dormir mejor, tener más energía y absorber mejor los nutrientes.
  • Evita complicaciones y gastos mayores: tratar a tiempo suele ser más simple y económico que atender infecciones avanzadas.

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