Onelia Molina responde a Alejandra Baigorria tras acusarla de no tener “códigos y valores”

Las cámaras de 'Amor y Fuego’ buscaron a Onelia Molina luego de que Alejandra Baigorria la acusara de “no tener códigos” y de haber expuesto una conversación privada que ambas mantuvieron en medio de la polémica por el ampay que involucró a sus parejas, quienes fueron captados con otras mujeres en un yate en Argentina.

El cruce volvió a tomar fuerza tras las frases de Baigorria en el pódcast ‘Sin + Q Decir’, donde aseguró que el quiebre fue definitivo y apeló a una regla que, según ella, Molina no respetó: “Porque hay códigos de mujer con mujer que no se pueden incumplir”.

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En ese contexto, Molina optó por una respuesta breve y sin escalada, evitando entrar al terreno de la confrontación pública pese a la insistencia del reportero. Su postura contrastó con el tono frontal de la empresaria, que en las últimas horas pasó de dar por “enterrado” el tema a describir el episodio como un punto de no retorno.

Molina fue abordada por un reportero de Amor y Fuego, quien le consultó por las declaraciones de Baigorria y la manera en que se estaba refiriendo a ella. Ante esa pregunta, la odontóloga fue tajante y descartó pronunciarse:

Reportero: “Alejandra salió a decir de que tú eres una persona que no tienes códigos” y Molina contestó: “Te lo juro que no, no, nada, ni bueno ni malo, no tengo nada, ningún comentario”.

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Onelia Molina y su reaccionó a los comentarios de Ale Baigorria TikTok.

Qué dijo Alejandra Baigorria y por qué habló de “códigos” entre mujeres

El pronunciamiento más directo de Alejandra Baigorria ocurrió este miércoles 2 de julio en el pódcast Sin más que decir, conducido por Israel Dreyfus, con la presencia de Mario Hart y Luciana Roy. Allí, la empresaria planteó que su error fue confiar en Molina y descartó cualquier opción de retomar un vínculo.

“Nunca hubo ni hay ni nunca habrá. Yo pequé de tarada, buena, burra y todos los adjetivos que puedes poner ahí“, declaró Baigorria ante una pregunta de Dreyfus sobre la relación entre ambas. También insistió en que no quiere volver a referirse a Molina: “Ya no quiero hablar de esa mujer. Que siga con su reality donde quiere figurar, pero conmigo no. Ya no más. Porque hay códigos de mujer con mujer que no se pueden incumplir”, afirmó.

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En ese mismo espacio, la producción del pódcast mencionó que Molina habría llevado conversaciones privadas de Baigorria al programa de Magaly Medina. La empresaria lo ratificó con una frase breve y directa: “No contó, usó mi conversación”, aunque evitó profundizar cuando el panel insistió en el tema.

¿Qué pasó realmente entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina? La 'Rubia de Gamarra' cuenta su verdad y explica el motivo de su enemistad, asegurando que Onelia rompió códigos de confianza. Video: QTV / Sin que decir

El antecedente del chat y el ampay en Argentina que reactivó la polémica

El origen de este nuevo quiebre se remonta a marzo de este año, cuando ‘Magaly TV: La Firme’ difundió imágenes de Palao en un yate en Buenos Aires junto a un grupo de mujeres. En ese contexto, Baigorria contactó a Molina por Instagram para buscar información.

Según lo que la propia Molina reveló posteriormente, Baigorria estaba desesperada por conocer la verdad y llegó a manifestar su disposición a viajar a Argentina y pagar lo que fuera necesario para hablar con las mujeres presentes en el yate. Molina hizo públicas partes de esa conversación, lo que abrió un nuevo frente de cuestionamientos y fue, según Baigorria, el detonante que terminó por quebrar cualquier posibilidad de recomponer el vínculo.

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Baigorria, por su parte, había respondido en su momento reconociendo el contacto, pero marcando distancia: “Creo que en su momento hubo una buena intención de mi parte. No tengo nada en contra de nadie, pero tampoco voy a permitir que pasen por encima de mí”, declaró entonces.

Del lado de Molina, la odontóloga sostuvo en esa oportunidad que su intención fue ayudar y que no guardaba rencor. “Al final es una persona y una mujer que también está muy lastimada, que está muy triste, que está muy afectada”, afirmó sobre la empresaria.

Alejandra Baigorria y Onelia Molina cierran comentarios en redes tras imágenes de Said Palao y Mario Irivarren con mujeres en Argentina. IG

La última referencia pública de Baigorria antes del pódcast

Un día antes de su participación en Sin más que decir, Baigorria también se refirió a Molina durante el lanzamiento de su campaña ‘Agarra tu gringa’ en la Línea 1 del Metro de Lima.

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En esa ocasión, fue breve, pero igual de concluyente: “No, ahí no más. Estoy contenta y feliz con la gente que quiere sumar, que queremos salir adelante y todo bien. Lo otro ya no, queda en el pasado enterrado”, expresó ante cámaras de América Espectáculos.

Esa intervención fue leída como un cierre, aunque el pódcast del 2 de julio terminó por reactivar el foco mediático y colocar el conflicto nuevamente en el centro de la conversación pública, con el chat como punto de quiebre y la idea de “códigos” como argumento principal.

Alejandra Baigorria arremetió contra Onelia Molina en el pódcast 'Sin más que decir' y afirmó que se equivocó al confiar en ella.