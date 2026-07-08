Majo, hermana de Patricio Parodi, es denunciada por su exnana por maltrato e impago: "Afectaron mi bienestar emocional"

Yahaira Valdivia denunció a Majo Parodi por presuntos maltratos laborales y el impago de su remuneración por 21 días de trabajo.

Yahaira Valdivia, exnana de la hija de Majo Parodi, denunció públicamente a la influencer y nutricionista peruana por presuntos maltratos durante su relación laboral y el impago de su remuneración por los 21 días que trabajó en su vivienda. La denuncia, difundida a través de la cuenta de TikTok de la propia afectada, generó una ola de reacciones en redes sociales y puso en el centro de la controversia a la hermana del chico reality Patricio Parodi.

La joven no identificó a su empleadora de inmediato, pero la presión de los usuarios en redes la llevó a confirmar de quién se trataba. “Tienes razón, la señorita Majo Parodi“, escribió en respuesta a un comentario que le pedía nombrar públicamente a la persona involucrada. Desde entonces, el caso circula con fuerza en el ecosistema digital del espectáculo peruano.

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La denuncia de Yahaira Valdivia: malos tratos, prendas y sueldo impago

Valdivia relató que fue contratada para cuidar a Aitana, la hija de Majo Parodi, y que durante las tres semanas que duró su trabajo enfrentó situaciones que, según afirma, deterioraron su estabilidad emocional. “Cumplí con mis responsabilidades, pero también viví situaciones que afectaron mi bienestar emocional. En varias oportunidades recibí un trato que me hizo sentir muy mal”, declaró la joven en su publicación de TikTok.

Según el relato de la exnana, la decisión de renunciar no fue abrupta. Valdivia asegura que primero habló en persona con su empleadora para explicarle los motivos de su malestar y, esa misma noche, formalizó su salida también por WhatsApp. Hasta ese punto, la separación laboral parecía haber transcurrido sin mayores complicaciones.

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La exnana de la hija de Majo Parodi confirmó la identidad de la influencer peruana tras la presión de usuarios en TikTok.

El conflicto escaló días después, cuando el entorno de Parodi le atribuyó a Valdivia el daño de algunas prendas de vestir ocurrido durante su periodo de trabajo. La exnana asegura haber respondido por cada señalamiento y haber asumido lo que le correspondía. Aun así, afirma que no recibió su salario.

“Hasta el día de hoy sigo sin recibir el pago por los días que trabajé. Tengo conversaciones que respaldan lo que estoy contando”, afirmó. Además del impago, Valdivia señaló que algunas de sus pertenencias personales quedaron en la vivienda de la influencer y exigió su devolución.

La joven fue categórica al aclarar el propósito de su denuncia pública: “No hago esta publicación para generar odio ni atacar a nadie. Solo quiero que se reconozca el trabajo que realicé”.

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El caso llegó a una audiencia más amplia luego de que el creador de contenido Ric La Torre difundiera el comunicado de Valdivia en sus propias redes sociales, amplificando el alcance de la denuncia entre los seguidores de la farándula peruana. Tras la viralización del caso, usuarios reportaron que Majo Parodi cerró los comentarios en sus cuentas de redes sociales. Hasta el cierre de esta nota, la influencer no había emitido ningún pronunciamiento público al respecto.

La denuncia pública de Yahaira Valdivia también incluyó el reclamo por el sueldo impago y la devolución de pertenencias personales.

Quién es Majo Parodi, la influencer en el centro de la polémica

María José Parodi Costa, conocida en redes como Majo Parodi, es nutricionista de profesión y una de las figuras del bienestar femenino con mayor presencia digital en el Perú. Su formación la obtuvo en la Universidad de Navarra, en España, y tras graduarse optó por regresar al país para estar cerca de su familia y, según ella misma ha explicado, para disfrutar de una calidad de vida que no encontraba en Europa.

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Su carrera en redes sociales se construyó sobre la base de asesorías nutricionales personalizadas, con tarifas que pueden alcanzar los 200 dólares por programas completos, un precio que ha generado debate entre sus seguidores. Parodi defiende sus tarifas argumentando que reflejan el nivel de personalización y el seguimiento que ofrece a cada paciente.

Su propuesta más conocida, el programa ‘Mujer Invencible’, está orientada al acompañamiento de mujeres en la construcción de hábitos saludables, alimentación flexible y entrenamiento físico adaptado.

Su notoriedad mediática, no obstante, va más allá de su actividad profesional. Majo es hermana melliza de Mafer y ambas, hermanas de Patricio Parodi, integrante del programa de competencia Esto es Guerra y una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana.

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Una joven llamada Yahaira Valdivia, quien trabajó como niñera para la influencer Majo Parodi, ha hecho una grave denuncia pública. Asegura que no recibió su pago y además fue víctima de un trato que la hizo sentir muy mal. Video: TikTok @riclatorrez

Esa condición la convirtió en un rostro familiar para miles de seguidores del espectáculo local, quienes la siguieron de cerca cuando documentó su embarazo y el nacimiento de su hija Aitana, eventos que consolidaron su presencia en el mundo digital.

La denuncia de Valdivia llega en un momento de alta exposición para Parodi, cuya imagen pública había estado ligada hasta ahora al bienestar, la salud y la vida familiar. La exnana ha señalado que mantiene conversaciones y mensajes de texto como respaldo de sus afirmaciones, aunque hasta el momento no los ha hecho públicos.