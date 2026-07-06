Héctor Cúper hizo sincera confesión sobre la falta de refuerzos en Universitario: “Tengo una responsabilidad de no equivocarme”

Las últimas semanas han sido de intenso trabajo físico y mental para el plantel de Universitario de Deportes. El comando técnico encabezado por Héctor Cúper diseñó una ‘mini pretemporada’ con el objetivo de devolverle energía y ritmo al equipo tricampeón, luego de un primer semestre de 2026 en el que la exigencia y la seguidilla de partidos dejaron secuelas en el estado físico de varios futbolistas. La consigna ha sido clara: potenciar el rendimiento colectivo para encarar el Torneo Clausura 2026 con la ambición intacta.
En entrevista para Fútbol Como Cancha, el entrenador argentino valoró el desarrollo de la preparación y la respuesta de sus dirigidos. “Hemos probado cosas nuevas y veremos si mejora lo que no se hizo este último tiempo. Estamos en plena pretemporada y nos sentimos conformes con el rendimiento de los jugadores”, reflexionó. El cuerpo técnico realizó evaluaciones físicas y detectó que “se debe subir un poquito con respecto a lo que nosotros queremos”, marcando el camino a seguir para el grupo.
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El objetivo institucional no admite medias tintas. “Queremos ganar el título, aquí no podemos decir ‘hacer una buena temporada’. No hay muchos clubes que hayan ganado tres ligas continuas y debemos mantener esa exigencia”, manifestó.
Héctor Cúper también aprovechó para expresar su sorpresa por la pasión que rodea a Universitario. “Estoy muy sorprendido con Universitario. La gente te hace saber de manera muy amable que quiere el campeonato. Me han recibido bien y el agradecimiento se tiene que dar con victorias”, comentó.
La preparación incluyó la búsqueda de variantes tácticas para el segundo semestre. El experimentado DT explicó que el próximo amistoso servirá para evaluar los cambios propuestos: “El amistoso del sábado nos va a dar claridad sobre los cambios que queremos implementar en el equipo”.
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Justamente, entre las opciones analizadas, la posibilidad de utilizar dos delanteros, teniendo a Gianluca Lapadula, ha cobrado fuerza: “Jugar con doble ‘9’ es muy posible. Todo es parte de la prueba, tenemos una sana competencia interna en la posición de delantero, la incorporación de Gianluca Lapadula es muy buena”.
Héctor Cúper sobre los refuerzos de Universitario
Uno de los temas que más inquieta a la afición es la llegada de nuevos futbolistas. Héctor Cúper fue claro respecto a este tema: “Entiendo la ansiedad del hincha con respecto a los refuerzos, pero también tengo una responsabilidad de no equivocarme con los nuevos que traigamos. Estamos analizando, ya hay cosas vistas, pero no quiero apresurarme”.
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Asimismo, no descartó la incorporación de un volante central extranjero: “Es muy probable que venga un volante central extranjero. No es una obligación su incorporación, pero es bienvenido cualquier elemento que venga a sumar al plantel”.
Héctor Cúper sobre la salida de José Carabalí de Universitario
El alejamiento de José Carabalí, quien decidió sumarse a LDU de Quito, fue otro de los puntos abordados por el técnico argentino. Héctor Cúper explicó que la directiva hizo todos los esfuerzos posibles para retenerlo: “Se hizo todo lo posible para retener a José Carabalí, se intentaron mejorar sus condiciones, pero no se pudo”.
El lateral izquierdo dejó un atractivo monto a la 'U' tras su fichaje por LDU de Quito. (Video: Gustavo Peralta)
El estratega ‘gaucho’ reconoció que algunas gestiones no resultaron como se esperaba y aceptó la decisión del futbolista sin lanzar reproches: “A lo mejor hay cosas que no han salido bien o como se esperaban, pero no puedo criticar a un club como este”. La salida de Carabalí representa una baja sensible en la defensa, aunque el comando técnico confía en que la estructura del equipo y el posible arribo de un reemplazante extranjero permitan mantener la competitividad.
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Por lo pronto, la administración de Universitario, junto a Cúper, evalúa nuevas alternativas para cubrir los puestos requeridos y asegurar que el plantel disponga de opciones suficientes de cara a la exigente segunda mitad del año.
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