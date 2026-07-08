Laura Spoya y Mario Irivarren aseguran que Magaly Medina no habría cumplido servicio comunitario como detalla su sentencia

Tras el video publicado por Jefferson Farfán, Spoya e Irivarren pusieron en duda el cumplimiento de Magaly Medina y señalaron que el mandato inicial era distinto a lo que ella mostró en un video de archivo en una parroquia. YouTube: La Manada.

Laura Spoya y Mario Irivarren se pronunciaron sobre el enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Magaly Medina en su streaming ‘La Manada’, luego de la difusión del reportaje audiovisual publicado por el exfutbolista en YouTube. En el programa, ambos sostuvieron que, según lo mostrado y lo que entienden del mandato judicial, Medina no habría cumplido el servicio comunitario “como dicta” la sentencia.

El tema fue abordado con la participación de una abogada invitada, Mónica Salas, quien afirmó que el material difundido habría pasado por peritajes y sostuvo que, a su juicio, existirían indicios de irregularidades en los registros.

“El mandato era barrer”: lo que dijo Laura Spoya sobre la sentencia

Durante la conversación, Laura Spoya señaló que, según su interpretación, el servicio comunitario ordenado por la justicia implicaba labores de limpieza. En ese marco, cuestionó el contenido de un video que Magaly Medina difundió en el que se le ve ordenando documentos en una parroquia.

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“A la señora Magaly se le manda, o sea, de parte de la justicia, ella tiene que cumplir con el mandato de servicio comunitario, que era barrer”, sostuvo.

Luego describió lo que, según dijo, se vio en el material publicado por la conductora: “Hoy día ella sube un video desde la parroquia en donde está como archivando, como que está acomodando papeles de los archivos diciendo que ella está cumpliendo con ese servicio comunitario… pero ese no es el mandato que se le dio inicialmente, no es lo que se le ha dado en la sentencia”.

Spoya afirmó que, en esa narrativa, la conductora estaría en un ambiente reservado por privacidad, pero insistió en su punto: “Ese no es el mandato”.

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Laura Spoya y Mario Irivarren aseguran que Magaly Medina no habria cumplido servicio comunitario como detalla su sentencia. TikTok

“Las pruebas tenían que ser notarizadas”: por qué Spoya cree que Farfán demoró en publicarlas

Spoya también explicó por qué, según su versión, Farfán no difundió antes el material. Dijo que Medina había argumentado que las pruebas debían ser formalizadas para tener validez.

“Ella dice que no se puede mostrar así no más las pruebas sin estar legalizadas”, afirmó. Y agregó: “Todo tipo de pruebas, sea audios, sea videos, tienen que primero pasar por el notario… para poder ser validadas como legales”.

Con esa premisa, sostuvo que el equipo de Farfán habría seguido ese paso: “Eso era lo que faltaba y por esa razón Jefferson no sacaba las pruebas… ha pasado por todas esas instancias… esas pruebas sí han sido notarizadas”.

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Mario Irivarren: “El video… presuntamente Magaly no habría cumplido”

Mario Irivarren planteó el tema desde lo que se ve en el reportaje del exfutbolista y lo conectó con el cumplimiento de las jornadas. “El video que publicó Jefferson, en el que presuntamente Magaly no habría cumplido con su servicio comunitario como dicta la sentencia…”, dijo al abrir el debate.

En ese contexto, Irivarren dio pase a la abogada invitada para que interprete lo que se observa en el material y el marco de responsabilidades.

Laura Spoya y Mario Irivarren aseguran que Magaly Medina no habría cumplido servicio comunitario como detalla su sentencia. YouTube: La Manada.

La abogada Mónica Salas: “Las imágenes hablan por sí solas”

Mónica Salas sostuvo que el material no sería un invento y que, según su afirmación, pasó por peritajes. “Las imágenes hablan por sí solas. Nadie lo está inventando, no están editadas, han pasado por peritajes”, afirmó.

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Luego añadió: “Yo como abogada me aseguro también de que todo esto sea fidedigno y que no vaya a ser rechazado”.

Salas aseguró que, a su juicio, existiría un problema en el control del servicio comunitario y cuestionó el rol de la parroquia y del INPE. “Aquí yo diría que hay delito por parte de la parroquia… hay una falsificación ideológica, porque se han prestado para eso, y hay una falla tremenda del INPE al no vigilar”, declaró.

También sostuvo que la vigilancia general es difícil, pero que en un caso mediático debería existir mayor rigor: “Siendo ella un personaje público… hay que ser mucho más vigilantes”. Y remató: “Aparentemente, por todo lo que he visto, ella no está cumpliendo con la sentencia”.

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Laura Spoya y Mario Irivarren aseguraron que la sentencia no se habría cumplido como corresponde y una abogada habló de posibles irregularidades. YouTube: La Manada.

El contexto: el video de Farfán y la respuesta pública de Magaly

El pronunciamiento de Spoya e Irivarren se produce mientras el caso sigue escalando. Farfán difundió un reportaje de 22 minutos en el que sostiene que la conductora no habría cumplido las jornadas consignadas en planillas y registros, y que existirían discrepancias entre los documentos y lo captado por cámaras.

Medina, por su parte, ha negado irregularidades y ha explicado que su servicio comunitario incluye tareas de archivo y ordenamiento, además de afirmar que puede ingresar a la parroquia por motivos distintos a una jornada de trabajo. También ha sostenido que su defensa está lista para accionar legalmente contra lo que considera un contenido difamatorio.

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El futbolista Jefferson Farfán y la presentadora Magaly Medina aparecen en una imagen que ilustra su reciente disputa pública.