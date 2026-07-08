Perú

Caso Atico: especialistas piden esclarecer proceso judicial tras difusión de audios atribuidos a un colaborador eficaz

El Colegiado Penal de Camaná condenó a 22 personas por homicidio, tentativa de homicidio, usurpación y tenencia ilegal de armas

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Grupo de personas en una cima rocosa con una estructura improvisada de lona, rodeados de montañas áridas bajo un cielo parcialmente nublado
Equipos de investigación transitan por el terreno rocoso de Huanaquita en Arequipa, escenario de los enfrentamientos vinculados al caso Atico.

La difusión de audios atribuidos a un colaborador eficaz volvió a poner en el centro del debate el caso Atico, uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con conflictos por la actividad minera en la región Arequipa. Según información difundida por Panamericana, especialistas en materia jurídica consideraron que corresponde al Ministerio Público verificar la autenticidad del material y determinar si existieron posibles irregularidades durante el desarrollo del proceso.

El caso se remonta al 2 de junio de 2022, cuando se registraron violentos enfrentamientos en el sector Huanaquita, distrito de Atico, provincia de Caravelí. Los hechos dejaron un saldo de 14 personas fallecidas y varios heridos, en medio de una disputa por el control de terrenos entre grupos vinculados a las empresas mineras Atico Calpa y Calpa Renace.

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Agentes policiales y personal forense trabajan en un terreno rocoso. Una persona con traje azul, otra escribe en un portapapeles. Cinta policial amarilla en el suelo
Personal policial y forense realiza diligencias en el terreno rocoso del sector Huanaquita, Atico, Arequipa, donde se produjo el conflicto minero.

Condena del caso

Luego de un prolongado juicio oral, el Colegiado Penal de Camaná emitió sentencia contra 22 personas, a quienes encontró responsables de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, usurpación y tenencia ilegal de armas. Las penas impuestas van desde 12 años hasta 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

La resolución también contempló la absolución de algunos procesados. Tras conocerse el fallo, el Ministerio Público informó que evaluará la presentación de un recurso de apelación, al considerar que aún corresponde revisar algunos aspectos de la decisión judicial.

Tres personas, dos hombres y una mujer, se encuentran sentadas alrededor de una mesa de madera con tres ordenadores portátiles, documentos, un micrófono y un crucifijo
Profesionales del ámbito jurídico participan en una sesión de trabajo con computadoras y documentos, en el contexto de la revisión del caso Atico en Arequipa.

Audios generan nuevos pedidos de investigación

De acuerdo a información de Panamericana, la difusión de grabaciones atribuidas a un colaborador eficaz volvió a generar cuestionamientos sobre el proceso. Aunque el contenido de los audios aún no ha sido validado oficialmente, especialistas sostienen que deben ser sometidos a las pericias correspondientes antes de emitir cualquier conclusión.

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En uno de los registros difundidos, cuya autenticidad todavía deberá ser corroborada por las autoridades competentes, el colaborador afirma haber recibido una presunta advertencia antes de participar en una audiencia del proceso judicial. Debido a ello, distintos expertos consideran necesario que el caso sea revisado para establecer si existió alguna irregularidad.

Especialistas piden verificar autenticidad

El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, y el exjuez José Arce Villafuerte coincidieron en que corresponde al Ministerio Público realizar las diligencias técnicas necesarias para determinar la autenticidad de los audios y esclarecer el contexto en el que fueron registrados.

Ambos especialistas señalaron que, solo después de las pericias respectivas, será posible establecer si existen elementos que justifiquen una investigación adicional o la determinación de eventuales responsabilidades. Según el citado medio, las autoridades vinculadas al proceso judicial no han emitido un pronunciamiento público sobre el contenido de las grabaciones difundidas.

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