Georgina Hassan en Perú: fechas, lugares y entradas para ver a la cantautora argentina

Georgina Hassan llegará al Perú con dos conciertos para celebrar sus 20 años de carrera musical. (Georgina Hassan)

La cantautora argentina Georgina Hassan llegará al Perú con una gira marcada por los 20 años de “Primera Luna”, el álbum con el que inició su camino solista. Su música se mueve entre la canción de autor, la poesía y los sonidos populares de América Latina, con un repertorio construido fuera del circuito más comercial.

La visita incluye dos presentaciones: una en Lima y otra en Huancayo. En ambos recitales, Hassan revisará canciones de sus cinco discos y compartirá adelantos del nuevo material que viene preparando. La gira también abre una nueva parada en su vínculo con el público peruano, al que se acercará desde un formato de concierto más íntimo y centrado en la palabra, la voz y los arreglos instrumentales.

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“Mi conexión con la música es desde el nacimiento. Vengo de una familia de músicos y crecí rodeada de canciones latinoamericanas. La poesía también atraviesa todo lo que compongo”, señala Hassan.

Georgina Hassan - "Jazmín de deseo", canción que integra el disco "Las formas de la noche" (2023)

Una carrera ligada a la canción latinoamericana

A lo largo de dos décadas, Georgina Hassan ha desarrollado un trabajo atravesado por relatos, paisajes y memorias del continente. Sus canciones dialogan con distintas tradiciones musicales, pero sin quedar ancladas en una lectura puramente folclórica. En su repertorio conviven instrumentos acústicos, textos poéticos y una mirada contemporánea sobre la música de raíz.

La gira por Perú coincide con el aniversario de “Primera Luna”, disco que marcó el inicio de una carrera solista sostenida en cinco producciones. Para esta etapa, la artista plantea un recorrido por diferentes momentos de su obra, desde canciones ya conocidas por su público hasta composiciones recientes.

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Los conciertos en Perú reunirán canciones de sus cinco discos y adelantos del nuevo material que prepara la artista. (Georgina Hassan)

En Lima estará acompañada por el violonchelista peruano-argentino Rafael Delgado Espinoza y el pianista y acordeonista Pablo Fraguela, músicos que forman parte de su universo escénico. La presentación también contará con invitados peruanos, lo que permitirá sumar cruces musicales durante el recital.

Su vínculo con la música peruana

La relación de Hassan con el Perú no se limita a esta visita. La artista ha expresado en distintas ocasiones su interés por la diversidad musical del país y por figuras como Chabuca Granda, Susana Baca y Eva Ayllón, tres nombres clave para entender la canción peruana desde registros distintos: la composición criolla, la música afroperuana y la interpretación popular.

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“Siempre me conmueve la música peruana por su diversidad y profundidad. Creo que las nuevas generaciones de artistas deben volver a mirar su propio patrimonio cultural para transformarlo desde nuevas experiencias y miradas”, afirma.

La artista destacó su vínculo con la música peruana y citó entre sus referencias a Chabuca Granda, Susana Baca y Eva Ayllón. (Georgina Hassan)

Ese diálogo con la música peruana aparece como uno de los puntos de interés de su llegada. No se trata solo de una artista extranjera presentando repertorio propio, sino de una intérprete que reconoce en la tradición musical del país una fuente de aprendizaje y conexión con otras escenas latinoamericanas.

Cuándo serán los conciertos de Georgina Hassan en Perú

El primer concierto de Georgina Hassan en Perú será el 31 de julio a las 8:00 p.m. en el Teatro Municipal de Surco, en Lima. Las entradas para esta presentación están disponibles a través de Joinnus, con precios desde S/35.

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La segunda fecha se realizará el 2 de agosto a las 7:00 p.m. en el Auditorio del Colegio Andino de Huancayo. En esta presentación, la cantautora argentina compartirá escenario con la Orquesta del CHEA, como parte de la extensión de la gira hacia el centro del país.

La gira de Georgina Hassan coincide con los 20 años de “Primera Luna”, el álbum con el que inició su carrera solista. (Georgina Hassan)

Para el concierto en Huancayo, la venta de entradas se realiza en el punto habilitado en Jr. Ancash N.° 540, tercer piso. La gira es organizada por EVAZUL Producciones, productora que anteriormente presentó en el país a agrupaciones como Rafael Delgado Sexteto y La Grela.

La llegada de Hassan suma una nueva fecha a la agenda de conciertos de autor en Perú, un circuito más pequeño que el de los grandes espectáculos, pero con un público atento a propuestas donde la canción, el texto y la interpretación tienen el peso principal.

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