Universitario acelera su plan rumbo a la Copa Libertadores Femenina: alista amistosos en Estados Unidos

Con una serie decisiva ante Sporting Cristal y una gira prevista en Estados Unidos, el club gestiona cargas, tiempos y objetivos en semanas clave, mientras busca llegar con mayor rodaje al torneo continental (Universitario Femenino)

Universitario de Deportes transita una doble agenda en plena recta decisiva del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina. Mientras prepara la serie final ante Sporting Cristal, el club ya activó su hoja de ruta para llegar con mayor rodaje a la Copa Libertadores Femenina, uno de sus objetivos principales de la temporada.

En ese plan figura una gira internacional con destino a Estados Unidos, donde afrontará un duelo de preparación que se suma a un calendario de amistosos pensado para fortalecer el funcionamiento del equipo.

En el corto plazo, el enfoque competitivo se divide entre la definición local —a dos partidos y con criterio de marcador global— y la planificación de encuentros previos al certamen continental, con la intención de sostener ritmo y exigencia.

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Gira internacional antes de la Copa Libertadores Femenina

Universitario confirmó una gira a Estados Unidos como parte de su preparación para la Copa Libertadores Femenina. El plantel enfrentará a NJ Alliance FC y proyecta disputar hasta cinco amistosos. (Universitario Femenino)

El plantel femenino de Universitario, bajo la conducción del técnico chileno Carlos Véliz, tiene previsto viajar el 24 de julio a Estados Unidos para disputar un partido amistoso frente a NJ Alliance FC. El compromiso integra la preparación del equipo con miras a la Copa Libertadores Femenina, torneo para el que busca llegar con continuidad de competencia.

La planificación no se limita a ese encuentro. Fabrizio Acerbi, jefe del Polideportivo de Universitario, señaló que la intención del club es disputar entre cuatro y cinco partidos amistosos antes del inicio de la Copa Libertadores. En esa misma línea, el objetivo de la secuencia de pruebas es consolidar el desempeño colectivo y presentarse en mejores condiciones al desafío internacional.

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El amistoso en Estados Unidos aparece, además, como una instancia para medir al equipo fuera del entorno local y sumar minutos en un contexto distinto, en un tramo de la temporada en el que Universitario también define el primer título del año en la Liga Femenina.

Fecha y hora de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina

Universitario y Sporting Cristal afrontarán una final con formato de ida y vuelta para decidir al campeón del Apertura. Si el marcador global termina igualado, el título se resolverá por penales. (Universitario Femenino)

Sporting Cristal y Universitario se instalaron en la definición del Torneo Apertura 2026 y resolverán el campeonato en una serie de dos partidos. El primer encuentro quedó programado para el domingo 12 de julio, a las 15:15 (hora local), equivalente a 20:15 GMT, en el Estadio Alberto Gallardo, con Sporting Cristal como local.

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La llave se jugará a 180 minutos y el título se definirá por marcador global. Si persiste la igualdad al término de la serie, el campeón se decidirá mediante tanda de penales, sin tiempo suplementario.

El calendario también contempla el segundo duelo: la vuelta se disputará en el Estadio Monumental el viernes 17 de julio, desde las 20:00. En la fase regular del Apertura, ambos equipos registraron un solo cruce directo en esta edición: por la cuarta fecha, Universitario se impuso 3-1.

La transmisión de esta definición estará disponible en Bicolor+, plataforma y canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol mediante su cuenta de YouTube. El partido también podrá verse por Juntos TV, en los canales 29 SD y 729 HD de Movistar TV, y en 24 SD y 535 HD.

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Precios de entradas y dónde comprarlas para la ida en el Alberto Gallardo

La primera final entre Sporting Cristal y Universitario ya tiene entradas disponibles. La tribuna Occidente VIP con experiencia celeste se agotó, mientras continúan a la venta los demás sectores. (Universitario Femenino)

Para la primera final, Sporting Cristal habilitó la venta de entradas y comunicó el 5 de julio que los boletos ya están disponibles a través de Joinnus. Por motivos de seguridad, se indicó que solo se permitirá el ingreso de la hinchada local al Estadio Alberto Gallardo.

Hasta el momento, la tribuna occidente vip + experiencia celeste figura como agotada, mientras que se mantienen opciones en los demás sectores. Los precios informados para la final de ida son los siguientes:

- Palco Platino + Experiencia Celeste: 50 soles

- Palco Platino: 30 soles

- Occidente Vip + Experiencia Celeste: 45 soles (agotadas)

- Occidente Vip: 25 soles

- Occidente Butaca Zona A: 18 soles

- Occidente Butaca Zona B: 18 soles

- Occidente Butaca Zona C: 15 soles

- Occidente Butaca Zona D: 15 soles

- Occidente lateral: 12 soles

- Oriente Central Butaca 1955: 10 soles

- Oriente Central Butaca 1955: 12 soles (2 adultos: 6 soles cada uno)

- Oriente lateral: 8 soles

- Oriente (2 adultos): 5 soles cada uno

- Niños: 5 soles