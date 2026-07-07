Fenómeno El Niño: Ruth Shady pide tomar en cuenta las lecciones de la cultura Caral frente al cambio climático

La arqueóloga Ruth Shady exhortó a prestar mayor atención a las enseñanzas que dejó la civilización Caral sobre la forma de afrontar los efectos del cambio climático y el Fenómeno El Niño, al considerar que esas experiencias mantienen plena vigencia frente a los desafíos ambientales actuales. Según explicó, los estudios desarrollados en diversos sitios arqueológicos permiten conocer cómo las antiguas poblaciones enfrentaron eventos extremos que alteraron su modo de vida.
De acuerdo con Andina Noticias, la investigadora señaló que lugares como Peñico, Caral y Vichama conservan evidencias de los impactos ocasionados por fenómenos climáticos que, además de afectar a estas sociedades, también se registraron en otras regiones del mundo. En ese sentido, sostuvo que estos hallazgos permiten comprender la magnitud de los cambios ambientales ocurridos hace miles de años y la manera en que las poblaciones se adaptaron a ellos.
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Shady indicó que los antiguos habitantes desarrollaron conocimientos para anticipar los ciclos de la naturaleza, observando el movimiento de los astros y comprendiendo el comportamiento de los ríos. Ese aprendizaje, explicó, les permitió implementar estrategias para conducir adecuadamente el agua y responder a los efectos recurrentes de fenómenos como El Niño, aunque advirtió que las sequías prolongadas representaban uno de los mayores desafíos para su supervivencia.
¿Cómo afrontaron las crisis climáticas?
La especialista afirmó que las investigaciones realizadas en Peñico y Vichama muestran que las consecuencias del cambio climático fueron mucho más amplias que lluvias o inundaciones esporádicas. Según explicó, los registros arqueológicos evidencian periodos de intensa sequía que provocaron escasez de alimentos, afectaron la agricultura y obligaron a modificar la organización de estas sociedades.
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En esa línea, recordó que diversos estudios indican que el Perú ha perdido una parte importante de sus glaciares durante las últimas décadas, una situación que podría comprometer la disponibilidad de agua en los ríos. Para Shady, esta realidad convierte a la sequía en una amenaza de gran impacto, ya que limita la producción agrícola y pone en riesgo el abastecimiento de recursos para la población.
Asimismo, la arqueóloga remarcó que las experiencias registradas en Caral permiten comprender que el cambio climático ha sido un fenómeno cíclico a lo largo de la historia. Sin embargo, consideró que las evidencias obtenidas en estos sitios arqueológicos deberían servir como referencia para fortalecer las acciones de prevención y adaptación frente a los efectos que actualmente enfrenta el país.
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Impacto del cambio climático
Durante la presentación de nuevos hallazgos en el sitio arqueológico de Peñico, Shady y el arqueólogo Mauro Ordóñez dieron a conocer 32 de las 43 piezas recuperadas en ese lugar. Los objetos, elaborados principalmente en madera y hueso, presentan una iconografía que representa escenas vinculadas con inundaciones, hambrunas y la muerte de personas, elementos que los investigadores relacionan con las consecuencias de los cambios climáticos ocurridos en aquella época.
Los especialistas consideran que estas representaciones tuvieron como finalidad preservar la memoria colectiva sobre los efectos de esos eventos extremos, evitando que las generaciones posteriores olvidaran las dificultades provocadas por la falta de lluvias y la escasez de alimentos. Además, recordaron que imágenes similares ya habían sido identificadas anteriormente en hallazgos realizados en el sitio arqueológico de Vichama.
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Finalmente, Shady y Ordóñez invitaron a la ciudadanía a participar en las actividades por el noveno aniversario del inicio de las investigaciones en Peñico, programadas para el 11 de julio. La jornada incluirá concursos escolares, una feria con productos representativos de la zona y diversas actividades culturales en este importante sitio arqueológico ubicado en la provincia limeña de Huaura.
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