Kevin Borjas, top 10 del peso mosca, volverá al octágono de la UFC apenas dos meses después de su última pelea

Kevin Borjas, primer peruano en ser rankeado en la UFC,, volverá al octágono apenas dos meses después de su última pelea. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Kevin Borjas atraviesa el mejor momento de su carrera profesional y la UFC no quiere que pierda el impulso. Apenas dos meses y nueve días después de su histórica victoria sobre el brasileño André Lima, el peleador peruano volverá a subir al octágono para afrontar un nuevo reto que podría acercarlo aún más a la élite de la división de peso mosca.

El propio ‘Gallo Negro’ confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió el afiche oficial de su siguiente combate. Su rival será el japonés Rei Tsuruya, una de las jóvenes promesas de la categoría, en un enfrentamiento pactado para el UFC Fight Night Shanghai 2026, evento que se celebrará el sábado 29 de agosto en el Shanghai Indoor Stadium, en China.

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Tsuruya llega con un registro oficial de dos victorias y una derrota dentro de la organización. Su presentación más reciente fue el pasado 30 de mayo, cuando derrotó por decisión al estadounidense Luis Gurule, resultado que le permitió recuperarse de su primer tropiezo en la empresa y mantenerse como un prospecto de cuidado en las 125 libras.

Kevin Borjas se mide ante Rei Tsuruya en el UFC Shanghai 2026. Crédito: Instagram Kevin Borjas.

Para Borjas, este combate representa la oportunidad de consolidar el extraordinario ascenso que protagonizó durante los últimos meses. El peruano volverá a competir solo 70 días después de la pelea que cambió el rumbo de su carrera, una señal de la confianza que la UFC ha depositado en él tras su última actuación.

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Aquella noche, el representante nacional sorprendió a la división al imponerse sobre el invicto brasileño André Lima, uno de los prospectos más prometedores del peso mosca. La victoria no solo cortó una racha de dos derrotas consecutivas, sino que también marcó un punto de inflexión en su trayectoria dentro de la compañía.

El triunfo tuvo una enorme repercusión. Gracias a ese resultado, Borjas ingresó al Top 10 del ranking oficial del peso mosca, convirtiéndose en el primer peleador peruano en formar parte de una clasificación de la UFC, un logro sin precedentes para las artes marciales mixtas del país.

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El luchador de artes marciales mixtas Kevin Borjas derrotó a André Lima y volvió a la victoria en la UFC. Crédito: UFC en español.

El UFC Fight Night Shanghai 2026 contará con una cartelera de gran nivel. El evento principal enfrentará al ruso Umar Nurmagomedov y al chino Song Yadong en un combate de peso gallo, mientras que la programación también incluirá las semifinales de la quinta temporada de Road to UFC, programadas para el día anterior, el 28 de agosto.

Primer peruano en el ranking de la UFC

Kevin Borjas acaba de alcanzar el mayor reconocimiento de su carrera deportiva y, al mismo tiempo, escribir una página inédita para las artes marciales mixtas peruanas. Su ingreso al Top 10 del peso mosca lo convirtió en el primer representante nacional en aparecer dentro de un ranking oficial de la organización más importante del mundo.

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El impacto de esta clasificación fue aún más llamativo debido al nuevo sistema implementado por la UFC. A partir del convenio con Meta, empresa liderada por Mark Zuckerberg, los rankings dejaron de ser elaborados exclusivamente por un panel de periodistas y comenzaron a construirse mediante inteligencia artificial, que analiza múltiples variables estadísticas, desempeño reciente, calidad de los rivales y rendimiento competitivo para establecer las posiciones.

Lejos de sorprenderse únicamente por el reconocimiento, Borjas considera que el puesto obtenido es consecuencia del nivel de oposición que ha enfrentado desde su llegada a la organización.

Ranking de peso mosca de la UFC con Kevin Borjas en la 10° casilla. Crédito: Instagram UFC.

“Sobre el puesto, me siento muy feliz, aún sigo creyéndomelo. Fue una gran sorpresa por las dos derrotas previas, pero no me voy a quitar mérito. Me he enfrentado con grandes rivales. Me lo merezco. Si estoy ahí es por algo. Ser el peruano en el ranking es algo muy bonito que me ha pasado en la vida”, declaró.

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Sin embargo, el luchador peruano dejó claro que este hito no representa el techo de sus aspiraciones. Su mirada está puesta en un objetivo mucho más ambicioso: convertirse en el primer campeón mundial de UFC nacido en el Perú. “Ahora sé que puedo ser el primer peruano en ser campeón mundial de UFC”, sentenció.