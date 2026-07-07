Delivery motorizado es asesinado a balazos frente al Mercado N.° 2 de Surquillo: su acompañante quedó herido tras ataque

Un delivery motorizado fue asesinado a balazos durante la tarde en los exteriores del Mercado N.° 2 de Surquillo, en un ataque ocurrido frente a comerciantes y transeúntes que se encontraban en la zona. El crimen generó alarma entre los vecinos debido a que los disparos se produjeron en plena vía pública.
La víctima, identificada como Jonathan Abraham Garrido Gardosa, de 19 años, se encontraba realizando un servicio de reparto cuando fue interceptada por sujetos armados en la cuadra siete de la calle Barbieri. Según testigos, los atacantes llegaron caminando hasta el lugar y dispararon contra el joven y su acompañante.
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Producto del ataque, el joven repartidor falleció en el pavimento, mientras que su acompañante, Graiger Jiménez Véliz, de 21 años, resultó herido y fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa. La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para determinar el móvil del crimen y ubicar a los responsables.
Ataque a balazos en Surquillo deja un muerto y un herido
Según la información difundida por TV Perú Noticias y RPP Noticias, el repartidor llegó al Mercado N.° 2 de Surquillo para dejar un pedido cuando fue interceptado por dos sujetos armados, quienes dispararon contra él y su acompañante antes de huir.
En la reconstrucción preliminar, algunos testigos señalaron que la víctima habría sido perseguida antes del ataque. “Lo han venido persiguiendo”, indicó una de las voces recogidas en el reporte televisivo. Otra persona, al notar la presencia de curiosos, pidió: “No toquen nada, no toquen nada. Dejen ahí nomás, dejen ahí nomás”.
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Los atacantes, según el reporte, llegaron caminando hasta el punto donde se encontraban las víctimas. El joven que conducía la moto quedó tendido en el pavimento tras recibir varios impactos. Su acompañante resultó herido y fue evacuado al Hospital Casimiro Ulloa.
RPP informó que el herido permaneció internado en el área de trauma shock con una herida de bala en la espalda. En paralelo, el Departamento de Investigación Criminal de San Borja, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron diligencias en el lugar y hallaron unos 20 casquillos de bala.
Por el momento, se desconocen los motivos del ataque. No obstante, las autoridades señalaron que no descartan un presunto ajuste de cuentas como una de las hipótesis de trabajo.
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Identifican a las víctimas del ataque a balazos en Surquillo
La víctima mortal fue identificada por la Policía Nacional como Jonathan Abraham Garrido Gardosa, de 19 años, quien, según RPP, era de nacionalidad venezolana y trabajaba como repartidor de delivery.
Su acompañante fue identificado como Grayger Jiménez Beliz, de 21 años. Tras el ataque en Surquillo, fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa con un disparo en la espalda y quedó bajo observación médica en un área especializada, de acuerdo con el reporte radial.
Las autoridades continuaban revisando las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la fuga de los agresores. En la cobertura de TV Perú Noticias se indicó, además, que los atacantes se habrían llevado la motocicleta de la víctima.
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Jefe de la PNP asegura que homicidios se han reducido en Perú
El comandante general Óscar Arriola, jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), aseguró que los homicidios registraron una reducción en el país en comparación con el año anterior. “Hasta el día de hoy tenemos 1.275 homicidios en todo el Perú, y en el mismo lapso de tiempo, o sea, seis meses más los tres días de julio del año pasado, hubieron 415 homicidios más. O sea, se ha disminuido”, afirmó durante un acto público en Chincha, región Ica.
Arriola también señaló retos estructurales para enfrentar la delincuencia y mencionó un déficit de 69.000 efectivos a nivel nacional, además de limitaciones logísticas para patrullajes. En ese marco, instó a los agentes a “trabajar mañana, tarde y noche en combatir la delincuencia para seguir disminuyendo la cifra de homicidios”.
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El jefe policial sostuvo que la confianza ciudadana “se construye con hechos, no con discursos”, mientras que especialistas, como el analista de datos Juan Carbajal, advirtieron sobre diferencias entre registros oficiales y otras clasificaciones de muertes violentas, lo que mantiene el debate sobre la dimensión real del problema.
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