Líneas de Nasca bajo amenaza: denuncian minería ilegal, basura y ocupación de terrenos en el entorno del Patrimonio Mundial de la Unesco

Las Líneas de Nasca enfrentan amenazas por minería ilegal, residuos sólidos, expansión urbana y ocupación de terrenos. Composición: Infobae

Las Líneas de Nasca enfrentan una etapa de creciente presión por factores que comprometen la conservación de uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del Perú. Denuncias sobre minería ilegal, acumulación de residuos sólidos, expansión urbana y presuntas irregularidades en la protección del área arqueológica reactivaron el debate sobre las medidas necesarias para resguardar un espacio reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial.

El problema no solo alcanza a los geoglifos visibles en las pampas de Ica. Especialistas, vecinos y defensores del patrimonio sostienen que el riesgo también afecta otros espacios vinculados con la civilización Nasca, cuyos vestigios todavía ofrecen información para la investigación arqueológica. Mientras distintos sectores plantean posiciones opuestas sobre el uso del territorio, las demandas por una mayor presencia del Estado continúan.

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Las recientes denuncias difundidas por RT en Español colocaron nuevamente el foco sobre una zona que durante décadas recibió atención internacional por su valor histórico. El reportaje recoge testimonios de expertos, pobladores y representantes de diversos sectores que describen una realidad marcada por conflictos relacionados con la protección del patrimonio y el desarrollo de actividades económicas.

Especialistas destacan el valor histórico de las Líneas de Nasca

Mincul lanza alerta por el daño de la minería ilegal en Líneas de Nazca. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

Las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa constituyen uno de los principales legados arqueológicos del continente. Sus figuras, distribuidas sobre el desierto de Ica, representan animales, plantas y formas antropomorfas que todavía son materia de estudio para investigadores de distintas disciplinas.

El conocimiento sobre este complejo arqueológico tomó mayor impulso gracias al trabajo de la matemática alemana María Reiche, cuya investigación permitió ampliar la comprensión sobre el significado de los geoglifos y su importancia para el patrimonio cultural peruano.

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Las investigaciones no se detuvieron con el paso de los años. Nuevas tecnologías permitieron ampliar el conocimiento sobre este espacio arqueológico. Entre ellas figuran los trabajos desarrollados por la Universidad de Yamagata, en Japón, que recurrió a inteligencia artificial e imágenes satelitales para identificar nuevos elementos en el desierto.

El especialista Josué, entrevistado por el medio internacional, explicó que las figuras no pueden analizarse de forma aislada, sino dentro de un contexto mucho más amplio vinculado con la civilización Nasca.

“Ahora tenemos que hablar de los geoglifos como parte de Cahuachi. La civilización Nazca era una civilización político-religiosa que tenía su base en Cahuachi, un centro ceremonial en adobe más grande del mundo en veinticuatro kilómetros cuadrados”, señaló.

Según el especialista, la sociedad Nasca desarrolló una planificación que permitió plasmar figuras de gran tamaño mediante trazos cuidadosamente diseñados. También sostuvo que estas representaciones formaban parte de prácticas religiosas relacionadas con el recorrido de los propios geoglifos.

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Basura y residuos afectan el entorno arqueológico

Vecinos denunciaron la presencia constante de botaderos de basura e incluso animales muertos en zonas cercanas al patrimonio. Captura de video

Además de los riesgos asociados con la actividad minera, los pobladores denunciaron problemas relacionados con la disposición de residuos dentro del entorno protegido.

Durante el recorrido presentado en el informe se observaron botaderos de basura cerca de los geoglifos. Vecinos aseguraron que esta situación permanece desde hace varios años pese a los reclamos dirigidos a distintas autoridades.

Una propietaria de terrenos próximos a las Líneas de Nasca afirmó que incluso animales muertos son abandonados en el lugar.

“No solamente es esta basura, hay animales que traen muertos, todo lo dejan y este es un pan del día a día, ya que vienen y las autoridades no hacen nada”, expresó.

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La misma vecina sostuvo que el estado del lugar provoca una mala imagen para quienes llegan desde distintos países con fines turísticos.

“Me da vergüenza ajena, porque se supone de que si vienen a ver cultura, ¿qué cultura ven? Basural”, manifestó.

El reportaje también recuerda que el Gobierno dejó sin efecto la reducción del 40 % del territorio comprendido dentro de la reserva arqueológica, decisión que surgió después de diversos cuestionamientos relacionados con la protección del patrimonio.

Denuncias apuntan a minería ilegal y ocupación de terrenos

También alertó sobre la existencia de más de 130 plantas mineras ilegales cercanas a zonas urbanas, agrícolas y arqueológicas. Captura de video

La delimitación del área protegida continúa como uno de los principales puntos de discusión en Nasca.

La abogada Noemí Castañeda, identificada como defensora del patrimonio cultural, sostuvo que existen construcciones y ocupaciones dentro de sectores que permanecen bajo protección del Ministerio de Cultura.

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“Todas estas áreas tienen más de diez mil hectáreas, que está bajo custodia y protección del Ministerio de Cultura desde el 2019”, indicó.

Según explicó, la resolución correspondiente establece acciones inmediatas frente a posibles afectaciones del patrimonio arqueológico.

“La resolución señala claramente que de inmediato se tiene que proceder con el desalojo, que de inmediato se tiene que proceder con las denuncias, con la identificación de los que estarían dañando el patrimonio”, afirmó.

Castañeda también denunció la presencia de más de 130 plantas mineras ilegales distribuidas entre zonas pobladas, áreas agrícolas y sectores próximos al patrimonio arqueológico.

“Nosotros no estamos en contra del desarrollo económico de la minería, sino del hacinamiento de más de ciento treinta plantas mineras ilegales que están aquí, en medio de la población, en medio de la zona urbana, al costado de los ríos y en medio de la agricultura”, declaró.

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Asimismo, responsabilizó al Gobierno Regional de Ica por el crecimiento de plantas concentradoras de minerales en el valle Las Trancas.

“Lo que queremos es hacer un llamado a todas las autoridades, porque el único responsable de que las plantas concentradoras de minerales se haya polarizado en toda la provincia de Nazca, en especial en el centro poblado del valle Las Trancas, donde tenemos más de veintiún plantas mineras a partir del 2012 en adelante, es el Gobierno Regional de Ica a través del programa de titulación de tierras”, sostuvo.