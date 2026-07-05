Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

Universitario de Deportes superó 3-0 a Alianza Lima en la semifinal de vuelta y aseguró su lugar en la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El equipo dirigido por Carlos Véliz aguarda ahora por el rival con el que disputará el título de este primer certamen de la temporada.

¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura 2026?

Según la transmisión de Bicolor+, la primera final del Torneo Apertura 2026 se disputará el sábado 11 de julio. El horario y el estadio aún no se han confirmado y se establecerán una vez que se conozca al segundo finalista.

Dónde ver la final de Liga Femenina 2026: canal TV

La final ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 será transmitida en vivo por Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma digital permitirá a los aficionados seguir el partido en tiempo real y de forma gratuita desde cualquier lugar, sin restricciones geográficas.

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Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial en su sitio web, con la previa del encuentro, seguimiento minuto a minuto, videos de los goles, incidencias y todos los detalles relevantes de esta definición, para mantener informados a los seguidores durante toda la jornada.

Revive los mejores momentos y todos los goles del emocionante clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima. Con un contundente 3-0, las 'Leonas' sellaron su pase a la gran final de la Liga Femenina. - Bicolor

Así quedó la semifinal vuelta del Universitario vs Alianza Lima

Universitario consiguió una victoria contundente por 3-0 ante Alianza Lima en la semifinal de vuelta y se clasificó a la final del Torneo Apertura 2026, con un marcador global de 3-1.

El equipo crema arrancó el partido con intensidad y rápidamente igualó la serie gracias a un gol de penal de Pierina Núñez a los tres minutos.

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Antes del descanso, Sofía Oxandabarat amplió la diferencia tras una destacada jugada individual, permitiendo que Universitario se fuera al entretiempo en ventaja tanto en el parcial como en el global.

En la segunda mitad, Universitario mantuvo el control del juego y aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Adriana Tacilla en Alianza Lima a los 57 minutos. La misma Núñez sentenció el resultado con el tercer gol, aprovechando un error en la salida rival y firmando su doblete en una noche decisiva para el equipo.

Alianza Lima buscó descontar en los minutos finales con variantes ofensivas, pero se encontró con una defensa firme liderada por Gabriela Bórquez. La expulsión de Sofía Lacoste en Universitario por doble amonestación equilibró el desarrollo sobre el cierre, aunque el marcador no se modificó.

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Pierina Núñez inició y culminó goleada ante Alianza Lima. - Crédito: Colectivo U World

Rival de Universitario en la final de Liga Femenina 2026

Universitario se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 y espera por su rival en la definición del título. El otro finalista saldrá del duelo entre Atlético Andahuaylas y Sporting Cristal.

La semifinal de vuelta entre Atlético Andahuaylas y Sporting Cristal está programada para el 5 de julio a las 13:00 (hora peruana) en el Estadio Municipal Los Chankas, en Andahuaylas. El cuadro del Rímac llega a este encuentro con una ventaja de 4-1 conseguida en el partido de ida, disputado en el Estadio Alberto Gallardo.

La semifinal se trasladará ahora a Andahuaylas, donde Atlético buscará una remontada histórica frente a un Sporting Cristal que llegará con una ventaja importante y la ilusión de clasificar. (Liga Femenina FPF)

En ese primer cruce, Sporting Cristal fue superior y se adelantó a los 15 minutos con gol de Mondaca. El primer tiempo terminó 1-0, pero en el complemento Tamara Alves amplió la diferencia a los 48 minutos.

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Atlético Andahuaylas descontó a los 58, aunque no logró sostener la reacción. En el tramo final, Alves anotó dos veces más, a los 78 y 84 minutos, para cerrar el 4-1 definitivo.

Andahuaylas, que realizó una destacada campaña en la fase regular, buscará revertir la serie como local. Pese a la desventaja, el equipo apuesta a su fortaleza en casa para intentar la remontada frente a un Cristal que mostró contundencia en ataque.