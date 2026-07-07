Último día para postular a Beca Perú 2026: Son 291 vacantes para iniciar una carrera profesional en universidades o institutos

El reloj avanza para quienes buscan una oportunidad de acceder a la educación superior financiada. Hasta las 11:59 p. m. de este miércoles 8 de julio, egresados de secundaria de todo el país podrán completar su inscripción a la Beca Perú 2026, una convocatoria impulsada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), dependiente del Ministerio de Educación (Minedu).
El proceso tiene alcance nacional y está dirigido a peruanos de cualquier edad que cuenten con constancia de ingreso a una universidad o instituto privado elegible para comenzar estudios en el segundo semestre de este año.
PUBLICIDAD
Quienes accedan a una de las 291 vacantes disponibles podrán iniciar una carrera profesional con los gastos académicos cubiertos por las instituciones educativas participantes.
El beneficio no solo cubre el costo de estudios, sino que permite elegir entre una amplia oferta académica. Entre las carreras ofrecidas se encuentran big data y ciencia de datos, gestión agrícola, ingeniería biomédica, economía, arquitectura, ingeniería mecánico-eléctrica, agronomía y agroexportación, negocios internacionales e industrias alimentarias, entre otras.
Las universidades e institutos participantes tienen sedes en 15 regiones: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, San Martín y Tacna.
PUBLICIDAD
Requisitos, proceso y puntajes
La Beca Perú 2026 está abierta a todos los ciudadanos peruanos que hayan culminado la secundaria, sin importar la modalidad educativa ni la edad. El único requisito es contar con la documentación que acredite el ingreso a una institución participante y cumplir con las condiciones específicas que cada universidad o instituto establece para sus postulantes.
El concurso otorga puntajes adicionales a quienes acrediten situaciones priorizables, tales como discapacidad, pertenencia a comunidades nativas, ser bombero activo, o estar clasificado en situación de pobreza o pobreza extrema de acuerdo con el Sisfoh.
Para postular, es necesario llenar el formulario en la página oficial. El trámite es completamente virtual y gratuito. Además, Pronabec precisa que quienes ya hayan culminado una carrera universitaria o técnica, mantengan una beca activa o hayan renunciado previamente a una beca de pregrado financiada por la entidad, no podrán participar en el proceso.
PUBLICIDAD
El concurso evalúa criterios técnicos y académicos. El principal corresponde al rendimiento escolar, con hasta 80 puntos según las notas de los dos últimos años de secundaria. Los promedios entre 18 y 20 puntos reciben la máxima calificación, mientras que las condiciones priorizables suman hasta 10 puntos adicionales.
“Las becas cubren principalmente los costos académicos y pueden extenderse hasta la culminación de los estudios, dependiendo de las condiciones de cada entidad donante”, explicó Pronabec.
Durante la inscripción, los postulantes deben presentar declaraciones juradas y los formatos exigidos por el módulo virtual, además de los documentos requeridos por la institución educativa seleccionada.
PUBLICIDAD
El cronograma oficial contempla que los resultados se publicarán el 4 de agosto. Los seleccionados tendrán del 5 al 11 de agosto para aceptar la beca, y la lista definitiva será difundida desde el 7 de agosto.
Más información y contacto
Las consultas se pueden realizar a través del canal de Facebook oficial de Pronabec, el WhatsApp institucional 914 121 106, la línea gratuita 080 00 00 18 o la central (01) 612 8230.
Más Noticias
Kevin Borjas, top 10 del peso mosca, volverá al octágono de la UFC apenas dos meses después de su última pelea
El ‘Gallo Negro’ se las verá en la jaula ante el japonés Rei Tsuruya en el UFC Fight Night Shanghai 2026 que se llevará a cabo el sábado 29 de agosto de 2026
Resultados del Mundial 2026 HOY, martes 7 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canales TV en Perú
Argentina protagonizó una remontada histórica y emotiva frente a Egipto en los minutos finales. Y ahora es el turno de Colombia ante Suiza. Cualquier cosa puede pasar. Sigue los resultados
Magaly Medina aclara por qué estuvo solo seis minutos en la parroquia, según se muestra en el video de Jefferson Farfán
La conductora aseguró que la visita de pocos minutos a la parroquia de Surco no era parte de su jornada y sostuvo que los registros fueron validados por el Instituto Nacional Penitenciario antes de estallar la polémica
Ricardo Lagos resolvió su contrato con FC Cajamarca para firmar por Cusco FC por lo que resta de Liga 1 2026
La institución cusqueña ha considerado que la llegada de ‘Richy’ será fundamental para aumentar la competencia en la banda izquierda. Ha llegado en condición libre de mercado
Universitario vs Millonarios: canal TV confirmado del amistoso internacional en el Estadio Monumental
Los ‘cremas’ recibirán al cuadro colombiano este sábado 11 de julio en el recinto de Ate y se conoció qué señal transmitirá el esperado cotejo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD