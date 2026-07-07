Perú

Último día para postular a Beca Perú 2026: Son 291 vacantes para iniciar una carrera profesional en universidades o institutos

El concurso de Beca Perú 2026 cierra esta semana. El proceso es gratuito, virtual y sin límite de edad

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Cinco jóvenes estudiantes de diversas etnias y con mochilas caminan y miran un libro en un campus. Un logo de 'Beca Perú del PRONABEC' aparece sobre ellos
Jóvenes estudiantes se preparan para su futuro mientras el plazo final para postular a la Beca Perú, una oportunidad de Pronabec para iniciar estudios superiores en Perú, culmina el 13 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reloj avanza para quienes buscan una oportunidad de acceder a la educación superior financiada. Hasta las 11:59 p. m. de este miércoles 8 de julio, egresados de secundaria de todo el país podrán completar su inscripción a la Beca Perú 2026, una convocatoria impulsada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), dependiente del Ministerio de Educación (Minedu).

El proceso tiene alcance nacional y está dirigido a peruanos de cualquier edad que cuenten con constancia de ingreso a una universidad o instituto privado elegible para comenzar estudios en el segundo semestre de este año.

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Quienes accedan a una de las 291 vacantes disponibles podrán iniciar una carrera profesional con los gastos académicos cubiertos por las instituciones educativas participantes.

El beneficio no solo cubre el costo de estudios, sino que permite elegir entre una amplia oferta académica. Entre las carreras ofrecidas se encuentran big data y ciencia de datos, gestión agrícola, ingeniería biomédica, economía, arquitectura, ingeniería mecánico-eléctrica, agronomía y agroexportación, negocios internacionales e industrias alimentarias, entre otras.

Las universidades e institutos participantes tienen sedes en 15 regiones: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

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La Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), adscrito al Ministerio de Educación de Perú, abrió ocho mil vacantes para estudiantes de universidades públicas
Foto: Andina

Requisitos, proceso y puntajes

La Beca Perú 2026 está abierta a todos los ciudadanos peruanos que hayan culminado la secundaria, sin importar la modalidad educativa ni la edad. El único requisito es contar con la documentación que acredite el ingreso a una institución participante y cumplir con las condiciones específicas que cada universidad o instituto establece para sus postulantes.

El concurso otorga puntajes adicionales a quienes acrediten situaciones priorizables, tales como discapacidad, pertenencia a comunidades nativas, ser bombero activo, o estar clasificado en situación de pobreza o pobreza extrema de acuerdo con el Sisfoh.

Para postular, es necesario llenar el formulario en la página oficial. El trámite es completamente virtual y gratuito. Además, Pronabec precisa que quienes ya hayan culminado una carrera universitaria o técnica, mantengan una beca activa o hayan renunciado previamente a una beca de pregrado financiada por la entidad, no podrán participar en el proceso.

El concurso evalúa criterios técnicos y académicos. El principal corresponde al rendimiento escolar, con hasta 80 puntos según las notas de los dos últimos años de secundaria. Los promedios entre 18 y 20 puntos reciben la máxima calificación, mientras que las condiciones priorizables suman hasta 10 puntos adicionales.

“Las becas cubren principalmente los costos académicos y pueden extenderse hasta la culminación de los estudios, dependiendo de las condiciones de cada entidad donante”, explicó Pronabec.

Durante la inscripción, los postulantes deben presentar declaraciones juradas y los formatos exigidos por el módulo virtual, además de los documentos requeridos por la institución educativa seleccionada.

El cronograma oficial contempla que los resultados se publicarán el 4 de agosto. Los seleccionados tendrán del 5 al 11 de agosto para aceptar la beca, y la lista definitiva será difundida desde el 7 de agosto.

Más información y contacto

Las consultas se pueden realizar a través del canal de Facebook oficial de Pronabec, el WhatsApp institucional 914 121 106, la línea gratuita 080 00 00 18 o la central (01) 612 8230.

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