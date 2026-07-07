Perú

Alerta sobre la prostatitis en varones jóvenes y adultos: Minsa propone cambios clave para evitarla

El Ministerio de Salud advierte que la prostatitis afecta a hombres entre 20 y 50 años y recomienda hábitos saludables para reducir el riesgo. La detección oportuna, la hidratación y la alimentación equilibrada marcan la diferencia

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Un doctor enseña un modelo de próstata a un paciente (Shutterstock)
Un doctor enseña un modelo de próstata a un paciente (Shutterstock)

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la prostatitis se ha convertido en una de las patologías más comunes entre varones, generando molestias que pueden alterar el día a día.

Según el doctor Johan Arturo Campos Huamán, urólogo oncólogo del Minsa, “se trata de una inflamación de la próstata, una glándula exclusiva del varón que forma parte del sistema reproductor. La causa puede ser por infección bacteriana pero también puede presentarse sin una infección demostrable, asociada a la inflamación, alteraciones del piso pélvico o al dolor pélvico crónico”.

El especialista detalla que la prostatitis puede presentarse en cualquier etapa adulta, aunque los casos más reportados aparecen entre los 20 y 50 años. “No solo en varones de esa edad. Los casos de prostatitis también pueden presentarse en hombres adultos mayores, especialmente cuando existen problemas para vaciar la vejiga o se ha producido el crecimiento de la próstata”, añade Campos.

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Entre los síntomas más habituales figuran dolor o ardor al orinar, urgencia urinaria, molestias en la zona baja del abdomen, dolor perineal, molestias durante las relaciones sexuales y, en casos agudos, fiebre o malestar general.

El Minsa resalta que el diagnóstico temprano es fundamental para evitar complicaciones como abscesos, retención urinaria o infecciones generalizadas. “Al presentarse molestias, lo primero por hacer es acudir al urólogo para confirmar el diagnóstico e identificar la causa. Si es una prostatitis bacteriana, el tratamiento consiste principalmente en antibióticos, además de analgésicos, antiinflamatorios y otras medidas según cada caso”, precisa el doctor Campos.

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Suelo pélvico hombres
(Freepik)

Hábitos saludables y factores de riesgo

La prevención de la prostatitis puede apoyarse en la adopción de hábitos saludables, según subraya el Ministerio de Salud. Mantener una buena hidratación, tratar a tiempo las infecciones urinarias, evitar retener la orina por periodos prolongados y practicar sexo seguro forman parte de las principales recomendaciones.

El doctor Miguel Aguilar, urólogo peruano, explicó en una entrevista que “la urología es para todos: niños, adultos jóvenes y adultos mayores. Cuanto antes se trate el problema, mejores serán los resultados”.

El diagnóstico oportuno se vuelve indispensable, ya que la prostatitis aguda presenta síntomas intensos, fiebre y dificultad severa para orinar, mientras que la crónica se instala lentamente y causa dolor persistente y alteraciones en la función sexual.

“Contamos con un equipo especializado y todas las herramientas necesarias para tratar de forma integral la prostatitis crónica. Es fundamental abordar tanto el dolor como las alteraciones urinarias y sexuales, que afectan notablemente la calidad de vida de los pacientes”, indicó Aguilar.

El tratamiento depende del tipo de prostatitis. En casos agudos, se basa en antibióticos y hospitalización si es necesario. Para cuadros crónicos, se utilizan combinaciones de medicamentos, fisioterapia y técnicas como magnetoterapia o infiltraciones. El Minsa enfatiza la importancia de acudir al urólogo ante molestias urinarias o dolor persistente en la zona baja del abdomen.

Alimentación y recomendaciones finales

La relación entre la alimentación y la salud prostática también es motivo de atención. El urólogo Carlos Rioja explica que el consumo regular de jitomate puede ayudar a reducir la inflamación de la próstata debido a su alto contenido de licopeno, un antioxidante natural.

Para potenciar el efecto, recomienda consumir jitomate cocido o acompañado de grasas saludables. Además, frutas como arándanos, uvas y manzanas, y frutos secos ricos en zinc favorecen la protección prostática.

En contraste, un consumo elevado de lácteos enteros podría asociarse a un mayor riesgo de enfermedades prostáticas, por lo que se sugiere moderación, especialmente en personas con antecedentes familiares.

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