Kevin Borjas valora ser el primer peruano en el ranking de una división en la UFC con el nuevo sistema: “Si estoy ahí es por algo”

Kevin Borjas se convirtió en el primer peruano en aparecer en el ranking de la UFC. Crédito: UFC en español.

Kevin Borjas continúa escribiendo páginas históricas para las artes marciales mixtas peruanas. Tras su resonante victoria sobre el brasileño André Lima en UFC Vegas 119, el peleador nacional ingresó al Top 10 del ranking oficial del peso mosca, convirtiéndose en el primer peruano en aparecer en la clasificación de una división de la organización más importante de MMA del mundo.

El logro adquiere un significado especial porque coincide con la implementación del nuevo sistema de rankings de la UFC. A partir del reciente convenio entre la promotora y Meta, empresa encabezada por Mark Zuckerberg, las clasificaciones dejaron de depender de un panel de periodistas y ahora son elaboradas mediante inteligencia artificial, la cual evalúa múltiples indicadores de rendimiento, calidad de los rivales, actividad y resultados obtenidos por cada competidor.

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Borjas considera que su ingreso al Top 10 es el reflejo del trabajo realizado durante los últimos años y de la exigencia de los oponentes que ha enfrentado dentro del octágono.

“La pelea con André Lima influyó mucho. Además, él estaba a punto de entrar al Top 15. Venía con un nivel muy alto. Yo tuve peleas que también influyeron: Joshua Van —actual campeón de la división— e Imanol Rodríguez y ‘Lazyboy’ Rodríguez. He estado muy activo. En cada pelea que me ponían, yo aceptaba, no he dicho que no. Donde me llamaban yo estaba ahí. Entonces, también cuenta mi actividad”, declaró en conversación con la periodista Natalia Rivera.

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Kevin Borjas se refirió sobre su ascenso al Top 10 del ranking de peso mosca de la UFC. Crédito: Instagram Natalia Rivera.

El ‘Gallo Negro’ llegó al combate frente a Lima con la presión de revertir una racha de dos derrotas consecutivas. Una nueva caída podía complicar seriamente su panorama en una de las categorías más competitivas de la UFC. Sin embargo, el peruano respondió con una actuación inteligente y disciplinada para imponerse a un rival que llegaba invicto y que era considerado una de las grandes promesas de la división.

La victoria terminó teniendo un impacto mayor al esperado. Además de revitalizar su carrera, le abrió las puertas del Top 10 mundial, un reconocimiento que Borjas asegura haber ganado por mérito propio.

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“Sobre el puesto, me siento muy feliz, aún sigo creyéndomelo. Fue una gran sorpresa por las dos derrotas previas, pero no me voy a quitar mérito. Me he enfrentado con grandes rivales. Me lo merezco. Si estoy ahí es por algo. Ser el peruano en el ranking es algo muy bonito que me ha pasado en la vida”, afirmó.

Ranking de peso mosca de la UFC con Kevin Borjas en la 10° casilla. Crédito: Instagram UFC.

Lejos de conformarse con este hito, el peleador nacional ya apunta a objetivos aún más ambiciosos. Convencido de que puede competir frente a la élite de la categoría, Borjas cree que este reconocimiento representa apenas el inicio de un camino que espera culminar con un campeonato mundial.

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“Ahora sé que puedo ser el primer peruano en ser campeón mundial de UFC”, sentenció, dejando claro que su histórica aparición en el ranking no es la meta final, sino un paso más hacia la conquista del cinturón del peso mosca.

El mejor momento de los peruanos en la UFC

El ascenso de Kevin Borjas no es un caso aislado. Por el contrario, forma parte de una temporada extraordinaria para los representantes nacionales dentro de la principal organización de artes marciales mixtas del mundo.

La racha comenzó el 9 de mayo, cuando José Ochoa derrotó a Clayton Carpenter en UFC 328. Apenas una semana después, Juan Díaz tuvo un debut soñado al vencer a Malcolm Wellmaker en UFC Vegas 117.

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Dos de los cinco peruanos que ganaron este 2026 mostraron notables condiciones en su debut. Crédito: Team MMA.

Posteriormente, Rodrigo Vera viajó hasta China para imponerse al local Zhu Kangjie en UFC Macao el 30 de mayo, confirmando que los peleadores peruanos podían competir y ganar en cualquier escenario. A ello se sumó la victoria de Gastón Bolaños sobre Michael Aswell Jr. en UFC Vegas 119, resultado que reforzó su consolidación dentro del peso pluma; y el citado triunfo de Borjas sobre Lima.

En apenas la primera mitad de 2026, Perú suma cinco victorias en la UFC repartidas entre cinco peleadores distintos, un registro sin precedentes que confirma el crecimiento sostenido de las MMA en el país.