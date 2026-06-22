La insólita oferta de América de Cali a Universitario para fichar a Alex Valera: “En la ‘U’ no les parece una propuesta seria”

La insólita oferta de América de Cali a Universitario para fichar a Alex Valera.

La llegada de Gianluca Lapadula como flamante refuerzo de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026 generó gran expectativa entre los hinchas ‘cremas’, marcando el segundo fichaje tras la incorporación de Jordan Guivin. Sin embargo, el armado ofensivo del equipo podría sufrir modificaciones inesperadas ante la insólita oferta recibida desde América de Cali por Alex Valera.

La información fue anunciada en principio por el periodista Mauricio Loret de Mola, aunque posteriormente validada por su colega, Gustavo Peralta, quien dio detalles al respecto en el programa de YouTube, Modo Fútbol. “Es verdad que América de Cali ha enviado una carta de intención de oferta a Universitario, firmada por la presidenta de América de Cali”, reveló.

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Además, el comunicador mencionó que el club colombiano ha estado en contacto con varios delanteros sudamericanos en los últimos días. Entre ellos figuró Luis Ramos, quien ya estuvo en sus filas el año pasado, aunque finalmente la búsqueda de opciones llevó a que un intermediario acercara el nombre de Valera, aprovechando el mercado de pases y los vínculos entre representantes en Perú y Colombia.

La propuesta de los ‘diablos rojos’, sin embargo, se convirtió en tema de debate por su naturaleza. “La verdad, a mí me parece que la propuesta de América de Cali es un chiste, y lo digo con respeto. Lo que dice la propuesta es un préstamo de seis meses por Alex Valera sin pagar el préstamo. Encima, quieren que parte del sueldo lo asuma Universitario. Ni siquiera se habló de lo que podría ser el sueldo que podría pagarle América de Cali, que yo creo que América de Cali no podría pagarle ni la mitad de lo que gana en Universitario”, comentó.

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Alex Valera es el goleador del reciente tricampeonato de Universitario y habitual convocado a la selección peruana. - créditos: Universitario

Postura de Universitario y Alex Valera a la oferta de América de Cali

La reacción en Universitario no se hizo esperar. Tanto la directiva como el entorno del propio Alex Valera recibieron la noticia y se preparan para abordar el tema en una reunión clave. “Alex Valera y su representante ya saben del tema y hoy conversarán con la ‘U’ sobre si llegó algo formal y qué es lo que proponen. Preliminarmente, la ‘U’ ha dicho que no pasa nada, no le parece una propuesta seria e importante. A eso sumarle que Alex Valera y su representante, que termina contrato en diciembre y no han renovado todavía, están trabajando otras opciones en otros mercados que sí son mejores condiciones para el jugador y hasta para la ‘U’”, señaló Gustavo Peralta.

No obstante, el panorama podría cambiar si América de Cali mejora la propuesta. “Yo creo que lo de América de Cali no va a proceder, pero habría que esperar esa conversación que va a tener Alex Valera con la administración, si es que América de Cali cambia la postura con otra propuesta, tal vez la mejora, quién sabe”, agregó.

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El periodista Gustavo Peralta habló de la chance de que el delantero peruano llegue al cuadro colombiano. (Video: Modo Fútbol)

¿Alex Valera renovará con Universitario?

El futuro de Alex Valera en Universitario sigue siendo incierto, ya que su contrato vence en diciembre de este año y, hasta la fecha, no se ha concretado una renovación. “Hace tres semanas hubo un acercamiento de la gente que maneja a Valera con Franco Velazco y tuvieron una primera conversación, que quedó en una segunda después de estos días de fichajes que tiene Universitario”, explicó Peralta.

La administración ‘merengue’ manifestó su deseo de contar con el delantero peruano de cara a la próxima temporada, pero el proceso se mantiene estancado, ya que el jugador y su representante exploran otras opciones tanto en el ámbito nacional como internacional Eso sí, el técnico Héctor Cúper espera que siga en el club. “La intención es que quieren renovarle, pero todavía no se ha materializado. A la par, están viendo opciones. Ahora, Cúper no piensa en este momento en dejar que se vaya Valera”, acotó el comunicador.

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