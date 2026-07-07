Confesó el crimen y dijo estar arrepentido: así fue la reconstrucción del asesinato del campeón de Marinera

El autor confeso del crimen narró con frialdad cómo estranguló a la víctima antes de robar sus pertenencias.| Panamericana Noticias

El ciudadano venezolano Elvis Castillo Guerra, alias ‘Versa’, confirmó ante las autoridades ser el autor del asesinato de José Antonio Pérez Ferreyros, reconocido campeón de marinera, durante una reconstrucción realizada por la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional en la vivienda de la víctima. En el procedimiento, Castillo Guerra detalló con frialdad cómo cometió el crimen y manifestó arrepentimiento frente a los investigadores.

El acusado relató ante los policías cada uno de sus movimientos dentro y fuera del domicilio de Pérez Ferreyros. Al ser consultado por el tiempo durante el cual mantuvo reducido a la víctima, el ciudadano venezolano respondió que fueron alrededor de 20 a 30 minutos.

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Según la versión ofrecida a los agentes de la Policía Nacional, luego de consumar el crimen, Castillo Guerra se apoderó de varios objetos personales de Pérez Ferreyros.

El imputado explicó paso a paso cómo cometió el homicidio, mientras amigos y familiares del profesor de marinera exigieron justicia frente a la División de Investigación de Homicidios| Latina Noticias

“Yo agarré dos colonias más. Me moví hacia acá. Lo metí en la mochila. El micrófono que estaba acá. Desconecté el televisor, lo guardé también en la mochila. Y le quité el cable a un parlante que estaba por ahí también”, detalló el imputado ante los funcionarios policiales.

Familia exige justicia

El caso ha generado conmoción entre familiares y allegados de José Antonio Pérez Ferreyros, quienes exigen justicia y recuerdan al profesor y campeón de marinera por su calidad humana.

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“No tengo palabras para poder expresarme, pero solamente pido a la policía, al comandante general, que haga su trabajo, que dé con los responsables, porque lo que le han hecho a mi hermano no tiene perdón de Dios”, reclaman sus amigos.

Otro vecino lo recuerda a la víctima como “muy bondadoso, muy carismático, muy alegre, entusiasta en todo. Siempre estaba ahí con el que guía la academia, el profesor Daniel, que es su alumno, y me da mucha pena realmente todo lo que está pasando”.

La División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer todos los pormenores del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Capturan a sicarios tras asesinato del campeón de marinera en Independencia| Foto: Domingo Al Día

Cámaras registran movimientos

El caso de José Antonio Pérez Ferreiro comenzó cuando cámaras de seguridad captaron la llegada de varios amigos a su domicilio en Independencia la noche del 22 de junio. Tras compartir varias horas, algunos asistentes fueron registrados saliendo en la madrugada tras terminar su reunión.

Sin embargo, después de varios minutos ingresó un persona, quien se ganó la confianza del profesor e incluso le invitaba comida. Él estaba acompañado de otro sujetos. Luego de ello, abandonaron la vivienda cargando mochilas.

Durante los días siguientes, la familia intentó contactarlo sin obtener respuesta. Preocupados por su ausencia y el fuerte olor proveniente de su habitación, forzaron la puerta y hallaron el cuerpo de Pérez Ferreiro con signos de violencia y evidencias de robo.

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Investigación abierta por muerte de campeón nacional de marinera en Independencia| Latina Noticias

Pasó algunas horas y la Policía capturó al autor intelectual del crimen y poco después a su cómplice. No obstante, en las imágenes aparece una tercera persona que lo esperaba en los exteriores, por lo que las autoridades no descartan que esté involucrado en el caso que indignó a los vecinos.