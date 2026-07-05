Perú

Poder Judicial archiva acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Gasoducto Sur Peruano

La resolución del juez Leodan Cristóbal Ayala también dispone el cese de las restricciones personales por ese extremo y mantiene pendiente el debate por colusión agravada y una eventual indemnización al Estado

Guardar
Google icon
Los Humala Heredia enfrentan otra investigación. (Foto: Andina)
Los Humala Heredia enfrentan otra investigación. (Foto: Andina)

El Poder Judicial archivó la acusación fiscal por asociación ilícita contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y cuatro exministros en el caso Gasoducto Sur Peruano, una decisión que además ordena levantar las medidas cautelares personales dictadas por ese cargo y que reconfigura el proceso penal mientras sigue en discusión la acusación por colusión agravada y una eventual reparación civil.

La fiscal Geovana Morí, exintegrante del Equipo Especial para los casos Odebrecht y Lava Jato, había pedido 35 años de prisión para Humala y Heredia por asociación ilícita y colusión agravada. Para otras 21 personas, entre ellas los exministros Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes, así como el exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Simoes Barata, solicitó penas de entre nueve y 35 años.

PUBLICIDAD

Según RPP, la medida fue adoptada por el juez Leodan Cristóbal Ayala después de declarar fundada una excepción de improcedencia de acción presentada el 19 de septiembre de 2025 por la defensa de Castilla. El pedido buscaba el sobreseimiento de ese delito al sostener una atipicidad relativa por ausencia del elemento normativo referido a un delito fin sancionado con pena privativa de libertad mayor a seis años.

El magistrado extendió los efectos de esa decisión a favor del expresidente, de su esposa y de los demás exministros comprendidos en el proceso. La resolución, emitida el 3 de julio y citada por el medio, ordena que también se archive para ellos el extremo penal referido a asociación ilícita.

PUBLICIDAD

Imagen 24VZM52Z3NDLTDGGJXBFRN6UBE

El medio radial indicó que Cristóbal Ayala aplicó la Ley N.º 32108, que establece que los delitos fin en organización criminal deben tener una pena abstracta mínima superior a seis años de prisión. El juez sostuvo que esa norma alcanza incluso a hechos anteriores a su vigencia por el principio de favorabilidad en materia penal y por la retroactividad benigna.

El magistrado concluyó que el delito fin vinculado a la presunta asociación ilícita era la colusión agravada. Determinó que la pena mínima prevista en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal es de seis años, de modo que no supera el umbral exigido por el artículo 317 del mismo código para sostener ese cargo bajo la ley intermedia más favorable.

Esa evaluación llevó al juez a considerar fundada la excepción promovida por la defensa de Castilla. El razonamiento judicial parte de que la vinculación con una supuesta organización criminal se sostenía únicamente en el delito de colusión agravada como único delito fin.

La resolución también dispone el levantamiento de todas las medidas cautelares de carácter personal impuestas a los investigados por su exclusión del proceso en ese extremo penal. Esa consecuencia alcanza a Humala, Heredia, Castilla, Mayorga, Cornejo y Paredes.

Ollanta Humala
Expresidente fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos. | Justicia TV

Humala y Heredia siguen vinculados al caso

El archivo de la acusación por asociación ilícita no los excluye por completo del proceso. El juez dispuso que continúen vinculados respecto del objeto civil, es decir, para determinar el pago de una eventual reparación civil por los daños y perjuicios derivados del presunto delito en agravio del Estado.

Para sostener ese criterio, el magistrado invocó el artículo 12.3 del Código Procesal Penal y la doctrina legal fijada en el Acuerdo Plenario N.º 4-2019. La permanencia en el proceso, por tanto, se limita en ese punto a las consecuencias civiles que puedan derivarse del caso.

La audiencia de control de la acusación fiscal por el caso Gasoducto Sur Peruano fue reprogramada para el lunes 6 de julio a las 9:00 hora local. En esa sesión, el juez evaluará las solicitudes de excepción de improcedencia de acción presentadas por los implicados para que también se archive el delito de colusión agravada que les atribuye el Ministerio Público.

Ollanta Humala y Nadine Heredia. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)
Ollanta Humala y Nadine Heredia. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

La condena previa por lavado de activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia ya tienen otra condena penal. El 15 de abril de 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional les impuso 15 años de prisión al hallarlos responsables de lavado de activos por los presuntos aportes ilegales para financiar las campañas presidenciales del exmandatario en 2006 y 2011.

El expresidente cumple esa condena en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. Heredia se encuentra en Brasil, después de que el gobierno de ese país le otorgara asilo.

Temas Relacionados

Ollanta HumalaNadine HerediaPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Crimen en Trujillo: Dos hombres aparecen muertos en la playa El Silencio con signos de violencia

Los jóvenes fueron encontrados sin vida sobre la arena en una zona costera, lo que movilizó a la Policía Nacional y al Ministerio Público para iniciar las investigaciones

Crimen en Trujillo: Dos hombres aparecen muertos en la playa El Silencio con signos de violencia

Oficializan proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú

La lideresa de Fuerza Popular asumirá el cargo a partir del 28 de julio y tendrá a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes

Oficializan proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú

Alejandra Baigorria asegura que no perdonaría una infidelidad de Said Palao: “Si él la friega, se acaba, ya está”

La empresaria reveló que la confianza está depositada en su esposo, por lo que incluso no tendría problemas en dejarlo asistir a despedidas de solteros

Alejandra Baigorria asegura que no perdonaría una infidelidad de Said Palao: “Si él la friega, se acaba, ya está”

Hoy sismo en Perú: Arequipa registra nuevo movimiento telúrico este 5 de julio, según el IGP

El temblor se registró la madrugada de este domingo al sur de la localidad de Maca, en Caylloma, y tuvo una profundidad de 13 kilómetros

Hoy sismo en Perú: Arequipa registra nuevo movimiento telúrico este 5 de julio, según el IGP

Amnistía de hasta 90% para quienes cometieron infracción de tránsito en el Callao: ¿Cómo tramitarla?

La medida aprobada por la ordenanza 009-2026 permite pagar montos reducidos según el año de la sanción e incluye rebajas en coactiva, guardianía e internamiento en depósitos municipales

Amnistía de hasta 90% para quienes cometieron infracción de tránsito en el Callao: ¿Cómo tramitarla?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Oficializan proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú

Oficializan proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

Eduardo Verástegui visita a Keiko Fujimori y sugiere no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando: “En México hay un narcogobierno”

Andrés Hurtado: PJ levanta todas las restricciones a Javier Miu Lei y le devuelve caución de un millón de soles

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones del juez supremo Juan Carlos Checkley

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria asegura que no perdonaría una infidelidad de Said Palao: “Si él la friega, se acaba, ya está”

Alejandra Baigorria asegura que no perdonaría una infidelidad de Said Palao: “Si él la friega, se acaba, ya está”

Renzo Schuller revela su diagnóstico de TDAH a los 45 años: “Se me salieron las lágrimas”

Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

Tilsa Lozano comparte reflexión tras la detención de Jackson Mora por ser acusado de integrar banda criminal

Flavia Laos confiesa el motivo real de su ruptura con Austin Palao: “Tenía miedo cómo ibas a reaccionar”

DEPORTES

A qué hora juega México vs Inglaterra HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega México vs Inglaterra HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver México vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Brasil vs Noruega HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Brasil vs Noruega HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, domingo 5 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV