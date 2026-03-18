“A Alex Valera le jalé las orejas varias veces para que entendiera que está en Universitario”, el inesperado testimonio de José Carvallo

El exarquero contó detalles del crecimiento del 'Cholo' en el cuadro 'crema'. (Video: Charla Franca)

Alex Valera se ha consolidado como una de las figuras de Universitario de Deportes en los últimos años. Su capacidad goleadora fue fundamental para que el equipo alcanzara el tricampeonato nacional, y ese rendimiento lo catapultó a la selección peruana, donde se perfila para ocupar el puesto de titular tras la inminente salida de Paolo Guerrero. El ‘Cholo’ no solo ha sumado goles y asistencias, sino que ha asumido protagonismo en el vestuario, convirtiéndose en un referente de la ‘U’.

Según José Carvallo, excapitán del club, la adaptación del nacido en Lambayeque fue posible gracias a la guía de los jugadores más experimentados y a su disposición para aprender, lo que ahora se refleja en su rol dentro y fuera del campo.

“Cuando llegó a la ‘U’, no tenía divisiones menores, no sabía mucho cómo era vivir en un equipo como Universitario. Entonces, yo le jalé las orejas varias veces para que entendiera dónde está. Este año ha agarrado un rol demasiado importante en el equipo. Está siendo un líder tan positivo que hasta ha salido de capitán”, contó en el programa de YouTube, Charla Franca.

El exarquero destacó que el cambio en Valera no solo fue futbolístico, sino también personal. “Estoy contento de ese crecimiento y que él se ha dado cuenta de eso, porque también he visto gente que lamentablemente se han ido para el otro camino, que ser un líder que no es tan positivo. Entonces lo felicito, me pone muy contento. Fuera de que como jugador también ha crecido un montón”, señaló.

José Carvallo y Alex Valera en un once titular de Universitario en 2023. - créditos: Universitario

Carvallo enfatizó el valor de que Valera haya aceptado los consejos de los líderes del plantel, algo que considera vital para el legado que dejará a las próximas generaciones del club ‘estudiantil’. “Me da gusto el haberle transmitido eso (liderazgo), lo haya él aceptado junto con los otros líderes también, y él va a dejar eso también después a los otros chicos, eso está bueno”, añadió.

José Carvallo sobre las diferencias de Alex Valera cuando llegó a Universitario

La llegada de Alex Valera a Universitario desde Deportivo Llacuabamba en 2021 marcó un punto de inflexión en su carrera deportiva. Su ausencia de divisiones menores se notaba en diversos aspectos, según Carvallo, desde comportamientos hasta recursos técnicos poco convencionales para el fútbol profesional. “¿Jalarle las orejas en qué sentido? En todo. ¿Se notaba que no había tenido divisiones menores? Sí, algunas cosas, ciertos comportamientos. Había salido de fútbol playa hace dos años, entonces todavía no entendía muchas cosas”, recordó.

José Carvallo resaltó que ‘Valegol’ mantenía características propias del fútbol playa, como la capacidad de girar y rematar rápidamente o controlar balones complicados. “Tenía una técnica diferente, que hasta ahora la demuestra. Eso de voltear y patear en una, cuando pica la pelota la agarra, esas cosas son de fútbol playa. Pero ha ido creciendo espectacularmente el ‘Cholito’”, declaró.

El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

José Carvallo y su consejo a Alex Valera

Por último, el crecimiento de Alex Valera en Universitario abre la puerta a un salto al exterior, algo que José Carvallo considera beneficioso tanto para el jugador como para el fútbol peruano. “Me encantaría que esté afuera y que pueda, a pesar de que soy hincha de la ‘U’ y quisiera que se quede, pero para el fútbol peruano y para él mismo me gustaría que se dé esa chance de estar afuera”, aconsejó el exportero.

El momento de Valera tras el tricampeonato y su progresión en la ‘bicolor’ refuerzan esa posibilidad de que pegue el salto a una liga más competitiva. Para Carvallo, el delantero está preparado para asumir nuevos retos y dejar huella en otros escenarios, algo que también pidió Rainer Torres, sin perder de vista el legado de liderazgo y profesionalismo que ha construido en Universitario.