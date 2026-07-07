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Magaly Medina no se queda callada tras indirecta de Alejandra Baigorria: “Tengo autoridad moral para aconsejarte”

La periodista defendió su postura sobre la fidelidad tras la crítica de la rubia y remarcó que, de haber vivido una traición, habría terminado su matrimonio con Alfredo Zambrano

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La conductora de Magaly TV La Firme respondió con dureza a la entrevista que Alejandra Baigorria concedió a Día D, donde aseguró que conocía los detalles de la despedida de soltero de Said Palao. ATV/ Magaly TV La Firme.

La periodista Magaly Medina defendió su postura frente a las declaraciones de Alejandra Baigorria, quien dejó entrever una crítica hacia la relación de la conductora con Alfredo Zambrano. El intercambio tuvo lugar después de que la empresaria, conocida como la “Gringa de Gamarra”, afirmara que no estaría con alguien que, durante una separación, se involucrara con otra persona. Las palabras de Baigorria generaron una inmediata reacción de Medina, quien resaltó que nunca ha tenido que perdonar una infidelidad en su matrimonio.

Magaly Medina marca distancia con Alejandra Baigorria y asegura que no perdonaría una infidelidad.
Magaly Medina marca distancia con Alejandra Baigorria y asegura que no perdonaría una infidelidad.

El tema surgió durante una emisión del programa “Amor y Fuego”. Alejandra Baigorria fue consultada sobre su visión respecto a las relaciones y la posibilidad de perdonar una falta de respeto. En su respuesta, comentó: “Si quiero perdonar, es mi problema. Por ejemplo, yo no estaría nunca con alguien que, en el break que tuvimos, estuvo con otra mujer, pero si ella lo hace, qué lindo, que siga con su matrimonio, se case. No me incumbe”.

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El comentario, que según los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre habría estado dirigido a Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, generó la reacción de la periodista. La empresaria remarcó que, aunque respeta las decisiones personales de cada quien, no aceptaría una situación de ese tipo.

Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina le hace aclaración

Frente a estas declaraciones, Magaly Medina tomó la palabra para aclarar su posición y establecer una diferencia con la postura de Baigorria. La conductora expresó que en sus diez años de matrimonio con el notario, no ha enfrentado una situación similar a la que mencionó la empresaria.

“Yo siempre he dicho. Si me pasa algo así, agarro mis chivas y me alejo. Yo no estoy para perdonar y no tendría la autoridad moral de cuestionarla a ella y a otras mujeres si hiciera lo mismo que ellas. Yo no lo he tenido que hacer en los 10 años de matrimonio. Los breaks no han venido con cachos, de lo contrario, ya no estaría casada”, afirmó durante su programa.

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La controversia surgió a raíz de experiencias pasadas de Baigorria, quien ha sido protagonista de situaciones mediáticas relacionadas con rupturas y reconciliaciones. En esta ocasión, la empresaria utilizó su experiencia personal para marcar su postura frente a la relación de Medina y Zambrano, sin dejar de remarcar que cada quien tiene derecho a tomar sus propias decisiones.

Magaly Medina defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano y lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano y lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

La respuesta de Magaly Medina no solo buscó aclarar rumores, sino también resguardar la imagen de su matrimonio con Alfredo Zambrano. La periodista insistió en que no ha tenido que enfrentar una infidelidad y que, de haber ocurrido, su relación no habría continuado. “Los breaks no han venido con cachos”, enfatizó la conductora, quien reiteró que no tendría la autoridad moral para juzgar a otras mujeres si ella hubiera vivido una situación similar.

“No me compares ni me pongas en tu barco. Si tengo la autoridad moral para aconsejarte, es porque yo lo haría. Pero, como dice, es su vida. Lo que le decimos acá es para que no llores en un futuro porque un matrimonio no tiene que venir con llanto, con humillación pública”, dijo la comunicadora, dejando en claro que habla según su perspectiva de vida.

En ese sentido, Magaly Medina puntualizó que sus observaciones buscan prevenir que otras mujeres enfrenten situaciones que puedan afectar su bienestar emocional. La conductora remarcó que, a lo largo de su carrera, ha compartido recomendaciones basadas en su experiencia, resaltando que cada persona es libre de tomar sus propias decisiones en el ámbito sentimental.

Según explicó, su intención es aportar una perspectiva que permita reflexionar sobre los límites y valores en las relaciones de pareja, siempre respetando la autonomía y el derecho de cada individuo a definir su camino.

Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

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