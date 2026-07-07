Metropolitano incorpora radios VHF para garantizar comunicación durante sismos y emergencias

Las primeras radios portátiles VHF llegaron al Metropolitano como parte de una medida de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) orientada a asegurar la comunicación y acelerar la respuesta ante sismos o desastres. La entidad incorporó estos equipos con la meta de sostener el enlace operativo cuando otros sistemas fallen, un escenario habitual durante emergencias que afectan servicios básicos.
La decisión apunta a un punto crítico: en una contingencia, la información debe circular sin depender de infraestructura vulnerable. Por eso, a diferencia de los teléfonos celulares, estos instrumentos funcionan con tecnología analógica y no requieren redes de telefonía móvil ni conexión a internet. Ese rasgo permite mantener el contacto incluso si los servicios colapsan o si se interrumpe el suministro eléctrico, una condición que suele agravar la coordinación en los primeros minutos de un evento mayor.
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Los aparatos incorporados incluyen características para operar en contextos adversos. Cuentan con protección frente al agua, el polvo y las caídas, lo que amplía su utilidad en espacios expuestos y en desplazamientos rápidos dentro del sistema. En la práctica, estos dispositivos buscan sostener la comunicación en estaciones y terminales, donde la continuidad de instrucciones resulta clave para ordenar evacuaciones, controlar accesos y dirigir flujos de usuarios.
Según lo informado, los equipos facilitarán el enlace entre el personal del Metropolitano y los puestos de comando avanzado, un esquema pensado para centralizar decisiones sin perder contacto con lo que ocurre en campo. Además, permitirán coordinaciones directas con el centro de operaciones de emergencia sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), un canal que refuerza la articulación entre el operador del servicio y el sector responsable de la gestión de emergencias en transporte y comunicaciones.
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El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, destacó el alcance de esta implementación y la obligación institucional que implica. “Estos equipos son una herramienta que puede integrarse a los servicios de seguridad y defensa de nuestro país. En ese sentido, estamos seguros de que, como equipo técnico, estaremos a la altura para respaldar a la ciudad y a los bomberos voluntarios. Contar con estos equipos representa una responsabilidad y un compromiso con la ciudadanía”, sostuvo.
La incorporación también incluyó preparación técnica. Como parte de las acciones para fortalecer la atención de emergencias, especialistas de la ATU recibieron capacitación sobre los protocolos de comunicación que deberán aplicar durante una situación crítica mediante el uso de estas radios. La jornada estuvo a cargo del Radio Club Peruano, a través del equipo de la red nacional de emergencias, con el objetivo de estandarizar procedimientos y reducir márgenes de error cuando el tiempo define resultados.
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La ATU precisó que estas radios VHF constituyen el componente de comunicaciones de los puestos de comando que habilitará en escenarios de emergencia. Desde esos puntos se podrá monitorear en tiempo real la situación del transporte público y asegurar la continuidad operativa de servicios esenciales como el Metropolitano. Con esa estructura, la entidad busca que la operación no dependa de un único canal y que cada decisión se apoye en un flujo estable de reportes desde las zonas donde se concentra la demanda.
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