Perú

Contraloría inicia investigación por viajes frecuentes del presidente Balcázar a la región Lambayeque

El órgano de control comunicó el inicio de las indagaciones al despacho presidencial. Los traslados incluyeron el uso frecuente de aeronaves de la Fuerza Aérea pese a no responder a necesidades urgentes

Guardar
Google icon
José María Balcázar, un hombre mayor con gafas y traje oscuro, habla frente a un micrófono rojo de TVPE; personas borrosas se ven al fondo
Contraloría inicia investigación por viajes frecuentes del presidente Balcázar a la región Lambayeque. (Foto: Presidencia del Perú)

La Contraloría General de la República anunció al despacho presidencial que iniciará un proceso de recopilación de información relacionada con los viajes frecuentes del presidente José María Balcázar a la región Lambayeque en los que recurre a aviones de las Fuerzas Armadas y ha generado gastos superiores a los 200.000 solo por concepto de combustible.

“Me dirijo a usted en atención a la normativa de la referencia, con la finalidad de comunicarte que, este Organo de Control Institucional ha dispuesto el inicio de un servicio relacionado de recopilación de información, a los “Viajes realizados al interior del pais por el Presidente de la República vinculados a las Actividades Presidenciales”; designándose al equipo de recopilación, conformado por los profesionales que se detallan a continuación (...)”, se indica en el oficio enviado al despacho de Balcázar el pasado 6 de julio por parte de Edwin Deza, jefe del órgano de control institucional de la Presidencia.

PUBLICIDAD

El documento además solicita que se brinde facilidades a los funcionarios encargados de cumplir esta función de recopilación para acceder a los datos que sean necesarios.

Contraloría inicia investigación por viajes frecuentes del presidente Balcázar a la región Lambayeque
Contraloría inicia investigación por viajes frecuentes del presidente Balcázar a la región Lambayeque

Los viajes del presidente a Lambayeque

La agenda presidencial tuvo a Lambayeque y Chiclayo como destinos frecuentes desde los primeros días de mandato. Diez días después de asumir funciones, de acuerdo con el reportaje, Balcázar viajó por primera vez a la zona, acompañado de una comitiva de 28 personas.

Según Cuarto Poder, el costo de ese desplazamiento, únicamente en viáticos para el despacho presidencial, fue de S/ 46,801, a los que se sumaron S/ 30,704 por los gastos de sus ministros. El desembolso total para esa jornada superó los S/ 77,000, sin considerar el combustible ni la operación de la aeronave.

PUBLICIDAD

El medio señaló que, en ocasiones, Balcázar utilizó vuelos comerciales, pero recurrió con frecuencia al avión presidencial y a helicópteros de la FAP, los cuales exigían largas horas de vuelo desde bases como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en el distrito de Pichari, o la de El Pato, en Piura.

Contraloría inicia investigación por viajes frecuentes del presidente Balcázar a la región Lambayeque. EFE/STR
Contraloría inicia investigación por viajes frecuentes del presidente Balcázar a la región Lambayeque. EFE/STR

Cada traslado en avión presidencial implicó un consumo promedio de 11,000 kilos de combustible, equivalentes a S/ 7,333 por vuelo, según registros aeronáuticos citados por Cuarto Poder. Al multiplicar este valor por los nueve viajes realizados en este tipo de aeronave, el gasto total en combustible se acercó al cuarto de millón de soles.

Las visitas a Lambayeque no siempre estuvieron relacionadas con emergencias o supervisión de obras. Según la información revisada por el dominical, algunas agendas incluyeron ceremonias, misas y homenajes al presidente. En uno de los viajes, incluso, la estadía se extendió para coincidir con el fin de semana, lo que incrementó los costos logísticos y de viáticos.

En abril último, los registros oficiales reportan cuatro viajes a Lambayeque. El primero coincidió con los feriados de Semana Santa y se prolongó durante cinco días. Otro traslado ocurrió el día de las elecciones del 11 de abril, mientras que el tercer y cuarto viaje se realizaron en fines de semana, sin que se reportaran actividades oficiales relevantes. El gasto acumulado de estos traslados fue de S/ 166,345.

Temas Relacionados

José María BalcázarLambayequeContraloríaperu-politica

Más Noticias

Delegación del Vaticano llegó al Perú para preparar la ruta del papa León XIV durante su visita en noviembre

El grupo compuesto de 14 personas se encargará de inspeccionar el recorrido del sumo pontífice en el Perú. Hasta el momento solo se confirmó la presencia de León XIV en cinco ciudades del país

Delegación del Vaticano llegó al Perú para preparar la ruta del papa León XIV durante su visita en noviembre

Voleibolista peruana de 13 años, que mide 1.81 metros, confiesa su duro camino para jugar por la selección: “Sufrí bullying por ser alta”

Sophie Durand encontró su lugar seguro en el Proyecto Nacional Perú 2032 y se ilusiona con representar a su país en un futuro

Voleibolista peruana de 13 años, que mide 1.81 metros, confiesa su duro camino para jugar por la selección: “Sufrí bullying por ser alta”

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Los dos últimas selecciones clasificadas se definirán este martes 7 de julio. Conoce la agenda deportiva de esta decisiva etapa

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Más entidades confirman tener presupuesto para gratificaciones CAS y esperan autorización del MEF

Más entidades vienen insistiendo al Ministerio de Economía y Finanzas para que les den una respuesta para dar visto bueno a las modificaciones presupuestales que se planean realizar para pagar la ‘grati’

Más entidades confirman tener presupuesto para gratificaciones CAS y esperan autorización del MEF

Alerta para viajeros en julio: Osiptel anuncia bloqueo relámpago de 360.000 celulares que no cumplan este requisito

No se quede incomunicado. El organismo peruano informó que el primer lote bloqueó 120.000 equipos y se prevé nuevos operativos para el 14 y el 21 de julio

Alerta para viajeros en julio: Osiptel anuncia bloqueo relámpago de 360.000 celulares que no cumplan este requisito
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Presidente del JNE advierte que las elecciones de octubre serán ‘aún más complejas’ que las presidenciales: “Cerca de cien mil candidatos”

Presidente del JNE advierte que las elecciones de octubre serán ‘aún más complejas’ que las presidenciales: “Cerca de cien mil candidatos”

Ministro de Trabajo Freddy Solano, denunciado por falsificar documento con el que accedió a seis contratos estatales

Fuerza Popular ve “positivo” que Roberto Sánchez haya admitido su derrota y no teme alianzas en el Congreso

‘Oficina de la presidenta electa’ de Keiko Fujimori evoca el despacho que Ollanta Humala creó en 2011 para cambio de mando

Julio Velarde admite que “tal vez no hubiera aceptado” seguir en el BCRP si Keiko Fujimori perdía la Presidencia

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina no se queda callada tras indirecta de Alejandra Baigorria: “Tengo autoridad moral para aconsejarte”

Magaly Medina no se queda callada tras indirecta de Alejandra Baigorria: “Tengo autoridad moral para aconsejarte”

Said Palao, Alejandra Baigorria, y más reaccionan al anuncio de Jefferson Farfán sobre informe de Magaly Medina: “La doble moral”

Jefferson Farfán y el video completo con pruebas de que Magaly Medina solo habría hecho 6 minutos de trabajo comunitario pese a firmar 76 horas

Magaly Medina no cree que Alejandra Baigorria conocía detalles de la despedida de soltero: “Si él reconoció que metió la pata públicamente”

Magaly Medina responde a Ale Baigorria que jamás perdonaría una falta de respeto de Alfredo Zambrano: “Los breaks no han venido con cachos”

DEPORTES

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Voleibolista peruana de 13 años, que mide 1.81 metros, confiesa su duro camino para jugar por la selección: “Sufrí bullying por ser alta”

Alianza Lima vs Deportivo Cali: día, hora y canal TV confirmado del amistoso en Matute con Pedro Gallese

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así van los partidos de la Semana 3

Programación de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y canales TV