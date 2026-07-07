Contraloría inicia investigación por viajes frecuentes del presidente Balcázar a la región Lambayeque

La Contraloría General de la República anunció al despacho presidencial que iniciará un proceso de recopilación de información relacionada con los viajes frecuentes del presidente José María Balcázar a la región Lambayeque en los que recurre a aviones de las Fuerzas Armadas y ha generado gastos superiores a los 200.000 solo por concepto de combustible.
“Me dirijo a usted en atención a la normativa de la referencia, con la finalidad de comunicarte que, este Organo de Control Institucional ha dispuesto el inicio de un servicio relacionado de recopilación de información, a los “Viajes realizados al interior del pais por el Presidente de la República vinculados a las Actividades Presidenciales”; designándose al equipo de recopilación, conformado por los profesionales que se detallan a continuación (...)”, se indica en el oficio enviado al despacho de Balcázar el pasado 6 de julio por parte de Edwin Deza, jefe del órgano de control institucional de la Presidencia.
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El documento además solicita que se brinde facilidades a los funcionarios encargados de cumplir esta función de recopilación para acceder a los datos que sean necesarios.
Los viajes del presidente a Lambayeque
La agenda presidencial tuvo a Lambayeque y Chiclayo como destinos frecuentes desde los primeros días de mandato. Diez días después de asumir funciones, de acuerdo con el reportaje, Balcázar viajó por primera vez a la zona, acompañado de una comitiva de 28 personas.
Según Cuarto Poder, el costo de ese desplazamiento, únicamente en viáticos para el despacho presidencial, fue de S/ 46,801, a los que se sumaron S/ 30,704 por los gastos de sus ministros. El desembolso total para esa jornada superó los S/ 77,000, sin considerar el combustible ni la operación de la aeronave.
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El medio señaló que, en ocasiones, Balcázar utilizó vuelos comerciales, pero recurrió con frecuencia al avión presidencial y a helicópteros de la FAP, los cuales exigían largas horas de vuelo desde bases como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en el distrito de Pichari, o la de El Pato, en Piura.
Cada traslado en avión presidencial implicó un consumo promedio de 11,000 kilos de combustible, equivalentes a S/ 7,333 por vuelo, según registros aeronáuticos citados por Cuarto Poder. Al multiplicar este valor por los nueve viajes realizados en este tipo de aeronave, el gasto total en combustible se acercó al cuarto de millón de soles.
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Las visitas a Lambayeque no siempre estuvieron relacionadas con emergencias o supervisión de obras. Según la información revisada por el dominical, algunas agendas incluyeron ceremonias, misas y homenajes al presidente. En uno de los viajes, incluso, la estadía se extendió para coincidir con el fin de semana, lo que incrementó los costos logísticos y de viáticos.
En abril último, los registros oficiales reportan cuatro viajes a Lambayeque. El primero coincidió con los feriados de Semana Santa y se prolongó durante cinco días. Otro traslado ocurrió el día de las elecciones del 11 de abril, mientras que el tercer y cuarto viaje se realizaron en fines de semana, sin que se reportaran actividades oficiales relevantes. El gasto acumulado de estos traslados fue de S/ 166,345.
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