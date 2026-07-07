Papa León XIV en Perú: así avanzan los preparativos en Chiclayo para recibir al pontífice en noviembre

Una imagen compuesta muestra al Papa León XIV superpuesto sobre una vista aérea de la Basílica Catedral Santa María de Chiclayo en Lambayeque, Perú. (Infobae)

Una delegación de 14 representantes del Vaticano llegó a la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, para inspeccionar los lugares que formarían parte de la visita del papa León XIV al país, prevista para noviembre de este año. La comisión evalúa la denominada ruta del pontífice y los posibles escenarios donde se desarrollarán las actividades oficiales.

De acuerdo con información de RPP, la avanzada ya recorrió algunos de los principales puntos considerados dentro del itinerario. Entre ellos figuran la Catedral Santa María de Chiclayo y el Museo Tumbas Reales de Sipán, uno de los principales atractivos arqueológicos del país.

PUBLICIDAD

Durante la tarde, la delegación llegó al Grupo Aéreo N.° 6 de la Fuerza Aérea del Perú para recibir a monseñor José Nahum Jairo Salas, diplomático de la Santa Sede responsable de coordinar los viajes internacionales del papa León XIV y uno de los principales encargados de la organización logística de sus visitas apostólicas.

La comitiva también inspeccionó el preseminario ubicado en el Santuario Virgen de la Paz y posteriormente se trasladó a un terreno del Parque Industrial de Chiclayo, que figura entre las alternativas para albergar la misa central que oficiaría el pontífice durante su estancia en Lambayeque.

PUBLICIDAD

Estas visitas técnicas tienen como objetivo verificar las condiciones de los espacios que podrían integrar la agenda oficial del papa en Perú y revisar aspectos logísticos relacionados con el desplazamiento, la seguridad y la organización de los actos públicos.

La inspección en Chiclayo se produce días después de que la misma delegación viajara a Pucallpa, en la región amazónica de Ucayali, donde también evaluó los preparativos para una eventual visita del pontífice.

La presencia de la avanzada del Vaticano constituye una de las fases previas a la confirmación de la agenda oficial del viaje de León XIV al Perú, un país con una amplia población católica y donde el actual pontífice mantiene un vínculo especial tras haber desarrollado parte de su labor pastoral en la diócesis de Chiclayo antes de ser elegido papa.

PUBLICIDAD

Los preparativos en Lambayeque para recibir a León XIV

FOTO DE ARCHIVO. La gente celebra en la Catedral de Santa María, el día de la elección del Papa León XIV, en Chiclayo, Perú, el 8 de mayo de 2025.REUTERS/Diego Torres Menchola

La región Lambayeque acelera los preparativos para la visita del papa León XIV con una serie de obras de infraestructura, intervenciones en espacios religiosos y proyectos orientados a fortalecer el turismo. Entre las principales acciones figura la restauración de la Catedral Santa María de Chiclayo, templo donde el pontífice desarrolló gran parte de su labor pastoral cuando fue obispo de la diócesis.

Como parte de la organización, el Gobierno Regional de Lambayeque evalúa habilitar un terreno en el distrito de Reque, dentro del futuro Parque Industrial, para la celebración de la misa central. La propuesta contempla la instalación de un altar de aproximadamente 100 por 100 metros, un espacio para un coro de 800 integrantes, un área destinada a unas 2.000 autoridades e invitados y la construcción de dos helipuertos: uno para el papa y otro para las delegaciones oficiales.

PUBLICIDAD

Las autoridades regionales también prevén que la llegada del pontífice impulse el turismo religioso en el norte del Perú. Según la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), entre enero y abril de 2026 Lambayeque recibió más de 1,15 millones de visitantes, un 24 % más que en el mismo periodo del año anterior. Además, operadores turísticos ya reportan reservas de viajeros procedentes de Ecuador, Colombia, Brasil y Panamá.

La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

En ese contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo impulsa la denominada Ruta del Papa León XIV, un circuito que reúne los principales lugares vinculados a la labor pastoral del pontífice en Lambayeque, junto con otros atractivos históricos y culturales de la región. La iniciativa busca diversificar la oferta turística y consolidar a Chiclayo como uno de los principales destinos de turismo religioso del país.

PUBLICIDAD

La expectativa por la visita también responde al estrecho vínculo que León XIV mantiene con Chiclayo, ciudad donde ejerció durante años su ministerio episcopal antes de ser elegido papa. Por ello, las autoridades consideran que su regreso marcará un acontecimiento histórico para Lambayeque.