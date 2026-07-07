Le pueden multar con hasta 1.375 soles si no coloca la bandera en su vivienda antes del 15 de julio

Un recorrido evidenció que la mayoría de inmuebles aún no cumple con el embanderamiento obligatorio, pese a la cercanía del inicio de las sanciones (Créditos: ATV)

Con julio ya en marcha y las celebraciones por Fiestas Patrias cada vez más cerca, los vecinos del Cercado de Lima tienen menos tiempo para cumplir con el embanderamiento obligatorio de sus viviendas, edificios y establecimientos comerciales.

La Municipalidad Metropolitana de Lima recordó que esta disposición regirá del 15 al 31 de julio, periodo durante el cual la ciudad deberá lucir los colores rojo y blanco como muestra de respeto a los símbolos nacionales.

Sin embargo, un recorrido realizado por ATV evidenció que el cumplimiento de la medida aún es escaso. Durante varias cuadras del Cercado de Lima, el equipo periodístico encontró apenas una vivienda con la bandera nacional colocada correctamente, mientras que la mayoría de inmuebles todavía no había cumplido con la disposición municipal, pese a que faltan pocos días para el inicio de las sanciones.

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La comuna limeña informó que la finalidad de esta obligación consiste en fortalecer el civismo y promover el respeto por los emblemas patrios durante el mes de la independencia. Asimismo, precisó que la insignia debe instalarse en la parte superior central del inmueble, sostenida por un asta, ya que no está permitido ubicarla en balcones, ventanas o puertas.

La bandera es un símbolo nacional que representa la identidad, la unidad, la soberanía y los valores del Perú, por lo que debe exhibirse con respeto y en buenas condiciones durante las celebraciones por Fiestas Patrias - Créditos: Andina.

Multas por no colocar la bandera

Las autoridades también recordaron que el incumplimiento tendrá consecuencias económicas. En el Centro Histórico de Lima, la sanción por no colocar la bandera alcanzará los S/1.375, mientras que en el resto del Cercado de Lima la penalidad será de S/550. De esta manera, la municipalidad busca garantizar que los inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción participen en esta tradición cívica durante las celebraciones nacionales.

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Además, el municipio advirtió que existe una infracción considerada más grave: el uso inadecuado del símbolo patrio. Quienes exhiban una bandera deteriorada, rota, sucia, descolorida o alterada podrán recibir una multa superior a los S/5.500, debido a que esta conducta representa una falta de respeto hacia uno de los principales emblemas del país.

Durante la transmisión de ATV, se explicó que la bandera únicamente debe presentar los colores rojo y blanco, por lo que el escudo nacional no constituye un requisito obligatorio. No obstante, enfatizó que el elemento debe encontrarse en buen estado de conservación y colocarse conforme a las especificaciones establecidas por la autoridad edil.

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La bandera debe instalarse en la parte superior central del inmueble, sostenida por un asta y en buen estado de conservación - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

El recorrido también mostró que algunos residentes recién comenzaban a instalar el pabellón nacional, aunque la mayoría todavía no lo hacía. Frente a ese panorama, el llamado apunta a que los propietarios regularicen la situación antes del 15 de julio, fecha desde la cual los fiscalizadores podrán imponer las sanciones correspondientes a quienes incumplan la norma.

La campaña de embanderamiento forma parte de las actividades por el 205.º aniversario de la independencia del Perú, con las que la Municipalidad Metropolitana de Lima busca que calles, viviendas y establecimientos comerciales reflejen el espíritu patriótico propio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

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Por ello, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no esperar el último momento y colocar la bandera nacional de manera correcta para evitar multas y contribuir al homenaje por el mes patrio.