Feminicidio en SMP: hombre llama a hija de víctima para confesar el crimen, revelan familiares

Un hombre es buscado intensamente por la policía tras asesinar a una mujer de 39 años en San Martín de Porres. Lo más escalofriante es que, tras cometer el crimen, llamó a la hija de la víctima y confesó el hecho a un familiar antes de huir. | Latina Noticias

La madrugada del lunes, la policía de San Martín de Porres inició la investigación de un presunto feminicidio. De acuerdo con información recabada por los familiares de la víctima, Emily Cárdenas, una mujer de treinta y nueve años, fue hallada sin vida tras haber estado desaparecida durante un día.

El principal sospechoso, identificado como Joel Mary Rosneira, permanece prófugo luego de, según testimonios, haber confesado el crimen a través de una llamada telefónica.

Familiares piden justicia, buscan al presunto responsable del asesinato de Emelyn en San Martín de Porres| Latina Noticias

Las circunstancias del caso y el pedido de justicia

Según relataron los familiares, el presunto agresor se comunicó con la hija de Emily luego de los hechos, preguntando si se encontraba sola en casa. Poco después, contactó a su propia hermana, a quien habría admitido su responsabilidad en la muerte de la víctima.

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“A su hermana le dice que sí, que se le pasó la mano, que le ha ahorcado, pero él está tratando de camuflar las cosas”, relató una integrante de la familia, quien también aseguró que el hombre intentó simular un suicidio, colocando veneno en la boca de la víctima y enviando mensajes como despedida.

Presunto feminicidio en San Martín de Porres, investigan el crimen de Emily| Latina Noticias

La familia de Emily expresó su dolor y exigió justicia: “Queremos justicia, asesino”, reclamaron allegados durante el levantamiento del cuerpo. El entorno de la víctima indicó que la relación entre Emily y el sospechoso no era formal y que ella no deseaba mantener contacto con él, aunque el hombre la buscaba insistentemente.

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“Mi prima no quería nada con él. Él iba a buscarla a las fiestas, se paraba afuera esperando que salga”, declaró una familiar.

Prófugo de la justicia

El hallazgo del cuerpo ocurrió cuando el sospechoso ya había abandonado la zona. Desde ese momento, la policía de San Martín de Porres desplegó un operativo para dar con el paradero de Joel Mary Rosneira, quien, según los familiares, reconoció su responsabilidad en la muerte.

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ya se han registrado setenta y dos feminicidios en el país en lo que va del año. Diversos casos aún permanecen en investigación, mientras las familias afectadas reclaman acciones más efectivas para frenar la violencia de género en Perú.

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Los restos de la joven madre son velados por sus familiares y amigos, quienes insisten en la captura del principal sospechoso.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone del número de emergencia 105, disponible para reportar situaciones de violencia o solicitar intervención inmediata ante hechos delictivos. Personal policial se encuentra capacitado para atender denuncias y brindar protección a las víctimas en todo el territorio nacional.

La Línea 100 , gestionada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas. Este servicio brinda orientación, apoyo emocional y canalización de denuncias para mujeres y familiares afectados por violencia de género.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) cuentan con equipos multidisciplinarios que proporcionan atención integral a víctimas de violencia. Estos centros, ubicados en diversas regiones del país, ofrecen asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento social de manera gratuita y confidencial.