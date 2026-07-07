Magaly Medina es blanco de críticas tras informe de Jefferson Farfán incumpliendo servicio comunitario: “Anda a barrer”

Jefferson Farfán publicó un reportaje de 22 minutos en el que sostiene que Magaly Medina no habría cumplido las 76 horas de trabajo comunitario que figuraban en la documentación presentada por la conductora. El material muestra imágenes registradas por el equipo del exfutbolista y plantea presuntas inconsistencias entre los registros audiovisuales y los documentos. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 6 de julio, Jefferson Farfán anunció la publicación de pruebas en contra de Magaly Medina, intensificando un conflicto público iniciado tras la denuncia del exfutbolista sobre el presunto incumplimiento de la periodista respecto a su sentencia de trabajo comunitario. La divulgación de este material coincidió con la emisión en vivo del programa de Medina, hecho que generó una ola de mensajes y reproches directos hacia la conductora en diversas plataformas digitales.

Durante la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Magaly Medina, los comentarios de los usuarios se centraron en exigirle explicaciones.

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Los mensajes incluyeron frases como: “INPE Corrupto”, “Magaly corrupta”, “Anda a barrer las calles”, “Magaly Jesús responde primero a lo de Farfán” y “Corrupta, cumple con tu servicio comunitario”. Otros usuarios reclamaron directamente: “Cárcel”, “canera, canera”, “Responde tu caso” y “¿Qué fruta te llevamos?”, reflejando el clima de desconfianza y malestar que generaron las imágenes difundidas por el exfutbolista.

Usuarios de redes sociales critican a Magaly Medina con comentarios sobre presunta corrupción y su relación con el destape de Jefferson Farfán.

La presión en redes sociales se intensificó mientras Medina evitaba referirse al tema en su espacio en vivo, optando por continuar con la programación habitual. La periodista no ofreció declaraciones sobre el contenido revelado por Farfán, lo que incrementó la percepción negativa entre parte de la audiencia virtual. El silencio de la conductora, sumado a la viralización de los mensajes críticos, colocó el foco en la transparencia del cumplimiento de las medidas judiciales impuestas tras el proceso legal que mantuvo con el exjugador.

Las imágenes que expuso Jefferson Farfán

El conflicto entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sumó un nuevo capítulo con la difusión de un reportaje audiovisual de 22 minutos, publicado en el canal de YouTube del exfutbolista. El video expone supuestas inconsistencias entre los documentos presentados por la periodista para acreditar el cumplimiento de su trabajo comunitario y el registro visual obtenido por el equipo de Farfán.

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En el material, presentado tras varios días de expectativa, el equipo de Farfán detalla que realizó un seguimiento a las fechas en las que, según la documentación oficial, la conductora debía cumplir con las jornadas de servicio comunitario en una parroquia del distrito de Surco.

Jefferson Farfán difunde nuevas imágenes sobre el caso de Magaly Medina y el trabajo comunitario. Captura: Jefferson Farfán Youtube.

El reportaje señala que de las ocho fechas registradas en los documentos, solo en una se observó la llegada del vehículo de Magaly Medina: el miércoles 8 de abril. De acuerdo con la cronología mostrada, el ingreso de la camioneta se produjo a las 9:04 de la mañana y la salida fue a las 9:10, por lo que la permanencia de la periodista habría sido de seis minutos.

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El informe sostiene que en las otras fechas consignadas no existen registros audiovisuales de la presencia de la conductora en la parroquia. El equipo de producción revisó imágenes captadas en los exteriores del recinto religioso y no encontró otros ingresos de la camioneta asociada a Medina durante los días programados para el servicio comunitario.

Uno de los puntos centrales del reportaje se basa en la documentación que Magaly Medina presentó previamente para responder a las declaraciones de Farfán. En ese momento, la periodista mostró un documento supuestamente validado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la parroquia, donde se acreditaba el cumplimiento de 76 horas de servicio, distribuidas en ocho jornadas.

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Jefferson Farfán difunde nuevas imágenes sobre el caso de Magaly Medina y el trabajo comunitario. Captura: Jefferson Farfán Youtube.

El reporte audiovisual cuestiona la veracidad de esa información, ya que según el seguimiento realizado, la presencia física de la conductora solo se habría registrado en una ocasión y por un tiempo considerablemente menor al que exigen las normas para este tipo de sanciones.