Sin cita desde hace 18 meses y sin medicamentos en los hospitales: lo que enfrentan a diario los asegurados de EsSalud

Este es un noticiero del programa '24 Horas' que presenta una conductora en un estudio. El contenido aborda la crisis en Essalud, el proceso de programación de citas médicas y un comunicado oficial. Incluye la participación de Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, y noticias de última hora sobre la continuidad de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva. Se observan gráficos informativos y un código QR en pantalla.

Continúan las denuncias por demoras en la atención y dificultades para acceder a medicamentos en el Seguro Social de Salud (EsSalud). Pacientes asegurados afirman que esperan hasta 18 meses para obtener una cita médica o ser sometidos a una cirugía, mientras la institución enfrenta una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en un millonario proceso de compra de medicamentos.

Los reclamos provienen de diversos establecimientos de salud de Lima, donde usuarios reportan largas listas de espera y desabastecimiento de algunos insumos para pacientes con enfermedades crónicas y oncológicas.

Largas esperas para consultas y cirugías

El noticiero 24 Horas de Panamericana recopiló varias de estas denuncias. Uno de los casos es el de un adulto mayor que espera desde hace un año y medio una operación de la vista en el Hospital Alberto Sabogal. Según relató, aún no logra obtener una cita con el especialista. “No me dan cita. Me dicen que espere la otra semana, que llame por teléfono. Llamo y no me contestan”, señaló.

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Otra asegurada denunció que su tía, paciente con cáncer de colon, no consigue los insumos necesarios para realizarse una colonoscopia. “Mi tía tiene cáncer al colon y no tiene las bolsitas. Tiene que estar comprando afuera. Más de tres a cuatro meses que no hay”, afirmó.

A estas denuncias se suma el testimonio de otra paciente del Hospital Angamos, quien asegura que lleva casi siete meses esperando una consulta médica por un cuadro de cólicos renales. “Me dicen que me van a llamar y hasta ahora nada. Estoy así desde febrero”, indicó.

Los testimonios reflejan una situación que, según los usuarios, se repite en distintos hospitales de EsSalud y afecta principalmente a adultos mayores y pacientes con enfermedades de alta complejidad.

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Investigación por compra de medicamentos

Las denuncias ocurren mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga un proyecto de adquisición de medicamentos que, según el reportaje televisivo, pasó de contemplar una compra estimada de S/6,5 millones para fármacos oncológicos a un proceso que proyectaba contrataciones por más de S/1.800 millones.

EsSalud informó mediante un comunicado que dicha compra no llegó a concretarse y aseguró que viene colaborando con las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

Asimismo, la institución rechazó que exista una falta generalizada de medicamentos para pacientes con cáncer.

EsSalud habría realizado una compra millonaria de medicamentos en stock no crítico, mientras persisten cuestionamientos por falta de fármacos oncológicos. Captura: Latina.

“Desmentimos categóricamente que exista un desabastecimiento generalizado de medicamentos oncológicos. En EsSalud se cuenta con un stock de medicamentos”, indicó la entidad.

EsSalud niega desabastecimiento y anuncia cambios

En medio de la controversia, el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, también descartó la eliminación del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) y anunció cambios en el sector.

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Sin embargo, las denuncias de pacientes continúan registrándose en hospitales como Sabogal, Mongrut y Angamos, donde los asegurados aseguran enfrentar dificultades tanto para conseguir citas médicas como para acceder a algunos medicamentos e insumos.

La situación ocurre en paralelo al proceso de transferencia de gobierno, luego de la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa. La Presidencia del Consejo de Ministros dispuso que los ministerios adopten las acciones necesarias para garantizar una transición ordenada, mientras los equipos de la administración saliente y entrante inician el intercambio de información sobre el estado de cada sector, incluido el sistema de salud.