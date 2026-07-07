Perú

Ruta 18 de Translima suspende sus labores luego de atentado de extorsionadores contra chofer

Un sicario fingió ser un pasajero y atacó a balazos al conductor Fredy Espinoza Tena, de 56 años, que falleció horas después del atentado debido a la gravedad de sus heridas

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Los operadores de transporte público en Lima han reportado cobros incrementados y amenazas constantes, en un contexto donde la inseguridad y el miedo han hecho que varios abandonen el trabajo
Los operadores de transporte público en Lima han reportado cobros incrementados y amenazas constantes, en un contexto donde la inseguridad y el miedo han hecho que varios abandonen el trabajo| Andina

Los conductores de la ruta 18 de la empresa de transportes Translima suspendieron el servicio desde la madrugada de este martes en Carabayllo luego de que uno de sus compañeros fuera víctima de un atentado al final de su recorrido por parte de criminales, presuntos extorsionadores, que atacaron su vehículo con siete disparos.

La medida de fuerza de los conductores empezó a las 4:00 a. m. y reunió a unas 60 unidades en el paradero Vega, a la altura del kilómetro 26,5, en el distrito limeño. "No vamos a salir así, no podemos salir así, no hay resguardo”, dijo una trabajadora a RPP.

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Los choferes afirmaron que enfrentan extorsiones desde hace cerca de dos años y que pagan cupos a más de una banda criminal. Según su testimonio, cada conductor entrega aproximadamente S/ 27,5 diarios a la empresa como condición para poder salir a trabajar.

Los trabajadores reclamaron que no cuentan con vigilancia permanente de la Policía Nacional del Perú y recordaron que hace pocos días se destinó un contingente para resguardar la ruta 29, que cubre el trayecto Callao-Carabayllo. Señalaron que la ruta 18, que va de Jesús María a Carabayllo, quedó sin protección pese al aumento de atentados vinculados al cobro de cupos.

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Transportistas de Translima obligados a pagar gratificaciones a extorsionadores | Video: Latina Noticias

Extorsionadores ahora piden gratificación

Según informó Latina Noticias, los extorsionadores que atentan contra Translima han elevado sus exigencias y ahora reclaman pagos adicionales durante los meses de julio y diciembre, bajo el concepto de gratificación.

De acuerdo con testimonios, los delincuentes no se conforman con el pago diario de cupos que cada conductor debe entregar, sino que han impuesto montos especiales en fechas clave. El año pasado, los conductores de Translima entregaron hasta 250 soles por vehículo en diciembre como “gratificación”, y 50 soles en julio.

Este año, los extorsionadores han anunciado, a través de mensajes en grupos de chat, que incrementarán el cobro hasta 20 o 30 soles diarios por unidad.

Conductores de Translima enfrentan extorsiones con aumentos en pagos ilegales
Conductores de Translima enfrentan extorsiones con aumentos en pagos ilegales| Latina Noticias

“Más de 15 soles nadie te va a pagar. Señor, por favor, te estamos suplicando. Son cuatro grupos. ¿De dónde ya? Por favor, entienda. Usted también tiene familia igual como nosotros”, expuso uno de los transportistas en los chats a los que accedió el citado medio.

Según los testimonios, los propios extorsionadores obligaron a los choferes a retomar sus labores tras varios días de paro, bajo amenaza de represalias.

Las amenazas y el control ejercido se hicieron aún más notorios luego del asesinato de Marcial Oré, un conductor de 61 años que fue atacado cuando iniciaba su ruta. Tras el crimen, los delincuentes se apoderaron de su celular y desde entonces utilizan ese canal para coordinar los cobros y ejercer presión sobre los conductores. “Nos han obligado a que ahora vamos a trabajar. Tenemos que seguir cumpliendo con sus pagos”, manifestó uno de los afectados.

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