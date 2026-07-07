Alejandro Duarte enfrenta en vivo a Diego Rebagliati por sus comentarios sobre su estilo como arquero: “La crítica es parte del fútbol”

La charla arrancó cuando el comentarista mencionó “palos” por partidos ante Cristal y el futbolista respondió con un descargo, al aceptar la evaluación pública, pero cuestionar señalamientos que consideró inexactos (Captura: YouTube/Fútbol Satélite)

No se guardó nada. Alejandro Duarte respondió con dureza en vivo a Diego Rebagliati durante una entrevista televisiva y el cruce, centrado en su técnica para atajar, generó revuelo por el tono directo con el que el arquero rechazó comentarios que consideró falsos.

El intercambio ocurrió en una transmisión de Fútbol satélite, cuando el guardameta de Alianza Lima fue consultado por su presente en el club y, en medio de la charla, confrontó al comentarista por una etiqueta que, según él, se repitió durante el Torneo Apertura 2026: que su estilo es “raro”. Duarte sostuvo que la crítica forma parte del fútbol, aunque marcó distancia con las afirmaciones que, a su juicio, no se ajustan a la realidad.

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En lo estrictamente deportivo, el arquero atraviesa un tramo de alta exposición en la Liga 1. En 16 partidos del torneo local recibió siete goles y en nueve encuentros mantuvo el arco en cero. En la Copa Libertadores jugó un partido y le anotaron una vez.

El cruce en el estudio y el reclamo de Duarte por su técnica

Alejandro Duarte encaró en vivo a Diego Rebagliati por calificar de “rara” su técnica para atajar. El arquero de Alianza Lima defendió su estilo y aseguró que ese análisis no refleja su trabajo. (Captura: YouTube/Fútbol Satélite)

El diálogo se tensó desde el saludo. Rebagliati inició con una frase que anticipó el clima del segmento: “Sé que está un poco molesto conmigo por los palos de algunos partidos con Cristal, pero bueno”. Duarte respondió de inmediato, sin elevar el volumen, aunque con un mensaje frontal.

“No, no, no estoy molesto contigo. La crítica es parte del fútbol. Lo que a mí me, me incomoda un poco es cuando dicen cosas que no son ciertas”, afirmó el arquero, y puso un ejemplo concreto sobre los comentarios que lo irritaron: “Por ejemplo, te la has pasado en apertura diciendo que tengo una técnica rara y mi técnica es la misma que en Cristal. Y en Cristal decías que las pelotas difíciles las hacía ver fáciles”.

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El arquero planteó que la discusión sobre el puesto suele estar dominada por miradas generales y que, cuando se habla del trabajo específico del arco, se pierden matices. “Creo que en los medios hay poca gente que sabe realmente de arco, entonces está bueno a veces explicarlo”, señaló, antes de desarrollar por qué considera que su forma de intervenir busca reducir riesgos, más que sumar espectacularidad.

Duarte describió que su prioridad es ubicar el cuerpo detrás de la pelota para controlar el rebote y evitar segundas jugadas que terminen en un tiro de esquina. “Yo le pongo el cuerpo atrás a la pelota”, explicó, y vinculó esa elección a una característica física que considera clave en su rendimiento: “Una de mis virtudes es recorrer el arco, tener buena velocidad de piernas”.

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Desde su visión, hay acciones que en otros arqueros se resuelven con un despeje al córner, con impacto inmediato en el resumen del partido, mientras él busca neutralizar el peligro con el desplazamiento y el bloqueo. “Siento que hay pelotas que otros arqueros se echan y la sacan al córner y salen en el resumen y yo prefiero recorrerla, poner el cuerpo atrás y evitar un córner o un rebote”, remarcó.

La réplica de Rebagliati y el matiz sobre lo “inusual”

Tras escuchar la defensa del arquero, Diego Rebagliati sostuvo que su observación apuntaba a la mecánica corporal de Duarte y abrió un intercambio técnico sobre la forma de asegurar el balón. (Captura: YouTube/Fútbol Satélite)

La respuesta del comentarista intentó llevar el intercambio a un terreno técnico, sin negar el punto de Duarte, aunque sosteniendo su observación inicial. Rebagliati dijo que lo que le llama la atención es la mecánica corporal del arquero en el momento de asegurar el balón. “A mí lo que me llama la atención es cómo pones el cuerpo a la hora de agarrar la pelota, que a veces le sacas un poco el cuerpo, pero bueno, lo raro no lo hace malo, ah”, sostuvo.

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Duarte tomó esa intervención como una oportunidad para reforzar su explicación. Para él, lo que se interpreta como un gesto extraño es, en realidad, un recurso deliberado para mejorar el control del balón. En esa línea, insistió en que el movimiento no implica quitar el cuerpo, sino todo lo contrario: posicionarse detrás de la trayectoria, cubrir el espacio y minimizar la posibilidad de un rebote que deje la pelota viva en el área.

Rebagliati, por su parte, introdujo un matiz: consideró que, en algunas jugadas, el arquero puede intentar aplicar ese patrón incluso cuando la pelota queda lejos, y allí el esfuerzo extra podría comprometer la comodidad del gesto. “A mí me da la impresión que a veces fuerzas eso, que te sale bien normalmente, pero alguna vez te puede haber quedado un poco incómoda, porque en determinadas jugadas como que haces un esfuerzo adicional por poner el cuerpo atrás cuando la pelota te está quedando un poco lejos”, planteó.

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El comentarista aclaró que se trata de una discusión extensa y no cerró el tema como una crítica concluyente. “Sería una discusión un poco más larga”, añadió, antes de cambiar el tono y reconocer el presente del arquero en el torneo.

Elogios, referencias al arco de Alianza y el cierre distendido

Después del intenso intercambio, Diego Rebagliati cambió el tono para reconocer la campaña de Alejandro Duarte en Alianza Lima. El arquero respondió entre risas y la entrevista terminó con buen ánimo. (Captura: YouTube/Fútbol Satélite)

Luego del ida y vuelta, la conversación giró hacia el rendimiento del guardameta y su situación en el equipo. Rebagliati lo felicitó por el torneo y por haberse ganado el lugar en el arco. “Te felicito por el torneo”, dijo, y agregó un reconocimiento puntual: “Te felicito además porque le sacaste el puesto a un arque-- a un arquerazo como Vizcarra, que es un arquero de selección, y porque no era fácil asumir el arco de Alianza después de venir de no tan buenos momentos en Cristal”.

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En ese tramo, el segmento se alejó del cruce inicial y recuperó un registro más liviano, con una referencia a una actividad que ambos compartían fuera del fútbol. Rebagliati lo despidió con un guiño: “Te mando un abrazo y está pendiente el pádel, no te olvides, ah”.

La respuesta de Duarte llegó con risa y un remate que bajó la tensión que había dominado el inicio de la entrevista. “[se ríe] No, ya, ya me retiré del pádel”, contestó.