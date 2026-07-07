“Nuevas imágenes sobre el caso de Jackson Mora”: cámaras muestran prepararon la falsa oficina donde obtuvieron claves del alcalde

Un operativo policial destapa una red criminal que operaba bajo falsas identidades, involucrando a figuras públicas en esquemas de fraude y lavado de dinero. Las grabaciones de seguridad y testimonios revelan la magnitud de la operación. Buenos Días Perú

La investigación por el presunto desvío de recursos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, incorpora nuevos elementos tras la difusión de imágenes de seguridad que muestran parte de los movimientos realizados por los integrantes de la organización criminal conocida como “Los arquitectos del fraude”. El material forma parte de las diligencias que desarrolla la Policía Nacional del Perú (PNP) para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la participación de los investigados.

Las grabaciones corresponden a los días 22 y 23 de abril y registran el ingreso de varias personas a un edificio ubicado en el distrito limeño de Surco, cerca de la embajada de Estados Unidos. Según la investigación policial, los implicados utilizaban ese inmueble para aparentar el funcionamiento de una oficina vinculada al Congreso y captar a funcionarios públicos con el ofrecimiento de brindar asesoría para destrabar proyectos estatales.

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Imágenes muestran la preparación del presunto fraude

De acuerdo con la División de Investigación de Estafas de la PNP, las cámaras de seguridad permitieron establecer que, minutos antes de la llegada del alcalde de Pueblo Nuevo, William Sánchez, varias personas ingresaron al edificio con el rostro y el cuerpo cubiertos mediante mamelucos, con el propósito de evitar su identificación.

El general PNP Víctor Revoredo explicó que el alcalde acudió al inmueble convencido de que recibiría asesoría técnica relacionada con un proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Según indicó, dentro del lugar el burgomaestre encontró un ambiente acondicionado para simular una oficina parlamentaria.

“El alcalde refiere que observó toda la apariencia de una oficina de la congresista. Sin embargo, dentro del trabajo policial y la verificación de las cámaras del propio local se evidenció que minutos antes personas extrañas habían ingresado provisto con mameluco con la finalidad de no ser identificados”, señaló Revoredo.

Según la investigación, durante esa reunión el alcalde entregó su documento de identidad, su firma digital y el código de acceso a la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa información permitió modificar credenciales del sistema digital y facilitar el acceso a cuentas públicas.

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Transferencias bajo investigación

La PNP incorporó videos de seguridad que reconstruyen el accionar de la presunta organización criminal "Los arquitectos del fraude". Composición: Infobae

La PNP sostiene que, tras obtener las credenciales, los responsables ejecutaron operaciones informáticas que permitieron transferir poco más de nueve millones de soles de un total cercano a once millones que permanecían en las cuentas de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

Revoredo precisó que los recursos terminaron en cuentas vinculadas a la empresa FFC, cuyos representantes corresponden a los hermanos Mora Rodríguez.

“Suplantadores de la Municipalidad de Pueblo Nuevo firmaron digitalmente la transferencia de poco más de nueve millones de soles, del total de once millones que mantenía en su cuenta este municipio distrital y fueron transferidos a las cuentas de la empresa FFC, quienes tienen los representantes a los hermanos Mora Rodríguez”, indicó el oficial.

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La investigación también señala que la empresa presentó facturas electrónicas relacionadas con una presunta venta de equipos informáticos. Sin embargo, según la versión del alcalde recogida por la PNP, esas operaciones comerciales nunca llegaron a concretarse.

“De la empresa FFC ha sido relevante en este caso, toda vez que se encargaron de formular las facturas que fueron presentadas a la entidad financiera. Según versión del alcalde, estos servicios o venta de bienes nunca se concretaron, nunca se dieron, es más, nunca se gestionaron”, afirmó Revoredo.

Reuniones y operaciones bancarias

Las diligencias policiales también incorporan imágenes captadas el 23 de abril en el distrito de Miraflores. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, ese día Jackson Mora y su hermana Nora Mora sostuvieron un encuentro con un investigado conocido con el alias de “Yeshu”, identificado por la PNP como uno de los presuntos cabecillas de la organización.

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Las cámaras registran una conversación entre los involucrados en las inmediaciones de la calle Arias Schreiber. Después del encuentro, los tres se dirigieron a una agencia bancaria.

Según la investigación, Jackson Mora y su hermana realizaron trámites en ventanilla para solicitar cheques de gerencia, operaciones que forman parte de los actos revisados por la Policía dentro del caso.

Revoredo indicó que las diligencias también permitieron descartar las versiones iniciales ofrecidas por algunos investigados y establecer la existencia de coordinación entre distintos participantes para ejecutar el presunto fraude.

Asimismo, explicó que la PNP consiguió bloquear cuentas bancarias relacionadas con la investigación y neutralizar cerca de nueve millones de soles antes de que los recursos fueran retirados o distribuidos.

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Capturas y avance de las diligencias

Jackson Mora enfrenta acusación por banda criminal tras desvío de fondos en la Municipalidad de Pueblo Nuevo.

Entre las personas detenidas figura César Nepo, propietario del inmueble ubicado en Surco donde, según la investigación, funcionaba la falsa oficina utilizada para captar autoridades y funcionarios públicos. La Policía lo identifica como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal.

Otro de los detenidos es Félix Víctor Saldarriaga Guerrero, intervenido el 24 de abril cuando, según la investigación policial, intentaba retirar parte del dinero en efectivo. Para los investigadores, esa captura permitió ampliar las diligencias y fortalecer la reconstrucción de la ruta seguida por los recursos transferidos.

El general Revoredo calificó el caso como un delito de especial gravedad debido al perjuicio ocasionado a una entidad pública.

“Este es un delito muy grave porque han atentado contra una municipalidad que trata de salir adelante”, manifestó.

Congresista rechaza cualquier relación

Tras la difusión del caso, la congresista Jeny López, presidenta de la Comisión Agraria, publicó un comunicado para descartar cualquier vínculo con la organización investigada.

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En el pronunciamiento rechazó los hechos atribuidos a la presunta red criminal y precisó que sus únicas oficinas funcionan en el Cercado de Lima. Además, señaló que no mantiene relación con las personas detenidas ni con los inmuebles mencionados durante la investigación policial.