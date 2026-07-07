Juan Pablo Varillas remontó con autoridad y avanzó a octavos del Challenger de Bogotá: enfrentará al mexicano Luis Carlos Álvarez

Juan Pablo Varillas volvió a demostrar que la experiencia pesa en los momentos decisivos. El tenista peruano debutó con una gran remontada en el Challenger 75 Kia Open 2026, que se disputa en Bogotá, Colombia, y aseguró su presencia en los octavos de final luego de imponerse por 2-6, 6-3 y 6-4 al brasileño Bruno Fernandez (628° ATP).
El encuentro, disputado a 2.460 metros sobre el nivel del mar, representó un exigente desafío para ambos jugadores. La velocidad de la pelota y las condiciones propias de la altura obligaron a realizar constantes ajustes, pero fue el peruano quien terminó adaptándose mejor conforme avanzó el compromiso.
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Varillas, ubicado actualmente en el puesto 308 del ranking ATP, tuvo un inicio complicado. Fernandez aprovechó algunas imprecisiones del nacional y se quedó con el primer set por 6-2, obligando al peruano a cambiar rápidamente de estrategia para evitar una eliminación temprana.
La reacción llegó en el segundo parcial. El cuarto cabeza de serie comenzó a encontrar mayor profundidad con su derecha, elevó el porcentaje de primeros servicios y redujo considerablemente los errores no forzados. Esa mejora le permitió romper el saque del brasileño y tomar el control del encuentro para igualar el marcador con un sólido 6-3.
Con la confianza recuperada, Varillas mantuvo el dominio durante el tercer set. Aunque Fernandez intentó mantenerse en partido, el peruano mostró mayor jerarquía en los puntos importantes y consiguió un quiebre decisivo para cerrar el parcial por 6-4 después de poco más de dos horas de juego.
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El triunfo no solo le permitió avanzar a los octavos de final, sino también confirmar el buen momento con el que regresó al circuito Challenger. Tras haber debutado con victoria la semana pasada en Quito, el limeño suma ahora dos estrenos consecutivos ganando, una señal alentadora en una temporada marcada por las lesiones y la búsqueda de regularidad.
Además, estos resultados le permiten acumular 10 puntos para el ranking ATP. De manera provisional, asciende hasta el puesto 288 del Live Tennis Ranking (LTR), escalando 20 posiciones y acercándose nuevamente al Top 250, uno de los objetivos que se ha trazado para esta segunda parte del año.
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Ahora, el siguiente desafío será el mexicano Luis Carlos Álvarez (677° ATP), quien también avanzó a los octavos de final del torneo colombiano. Será el primer enfrentamiento entre ambos profesionales, por lo que no existen antecedentes en el circuito.
Juan Pablo Varillas vs Luis Carlos Álvarez: día, hora y dónde ver
El encuentro entre Juan Pablo Varillas y Luis Carlos Álvarez, correspondiente a los octavos de final del Challenger de Bogotá, está programado para este miércoles 8 de julio a las 10:00 horas de Perú y Colombia.
Estos son los horarios en el resto de Sudamérica:
- Ecuador: 10:00 horas
- Bolivia: 11:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas
- Chile: 11:00 horas
- Paraguay: 11:00 horas
- Argentina: 12:00 horas
- Uruguay: 12:00 horas
- Brasil (Brasilia): 12:00 horas
La transmisión del partido estará disponible de manera gratuita a través de Challenger TV, plataforma oficial del ATP Challenger Tour que emite todos los encuentros del circuito.
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La lesión que aqueja a Varillas
Más allá de los resultados positivos, el presente de Juan Pablo Varillas continúa condicionado por un problema físico con el que convive desde hace varios meses.
El propio tenista reveló anteriormente que padece una lesión en el cartílago de la cadera, una molestia que describió como “un poco irreversible” y que le impide competir con total normalidad. Debido a ello, ha tenido que modificar su planificación y administrar cuidadosamente la carga de torneos para evitar que el dolor aumente.
Esta situación explica, en gran medida, la pausa de casi dos meses que realizó antes de reaparecer en el Challenger de Quito. El descanso formó parte de un proceso para recuperarse físicamente y regresar en mejores condiciones a la competencia.
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