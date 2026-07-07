Perú

Transporte público: Extorsionadores amenazan con matar a un conductor por semana

La muerte de un chofer en Carabayllo expone la creciente violencia que sufren los transportistas de Lima. Una banda criminal anunció que ejecutará a un conductor cada semana si no se cumplen sus exigencias de pago

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La extorsión a conductores de transporte público se ha convertido en uno de los mayores desafíos para quienes trabajan a diario en las calles de Lima. El temor crece cada día ante los constantes ataques armados, como el ocurrido este martes 7 de julio contra un chofer de la empresa Translima, en Carabayllo.

La víctima, identificada como Freddy Jaime Espinoza Tena, fue sorprendida por dos sujetos en motocicleta mientras transportaba pasajeros en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Chimpu Oglio.

El trabajador, padre de cinco hijos y con más de una década de experiencia en el sector, recibió siete impactos de bala. Los testigos aseguraron que el conductor había cumplido con el pago diario de 24 soles, exigido por los extorsionadores.

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“Él sí pagó el cupo del día de ayer. Es la única forma en la que podía haber salido a trabajar la jornada previa”, declaró un familiar a la prensa. Las evidencias muestran que los transportistas entregan el monto a la empresa, la cual a su vez canaliza el pago a los delincuentes. “Si no pagas, no sales a trabajar. Es lo primero que te cobran, es la extorsión”, explicó otro conductor.

La gravedad del ataque llevó a la paralización de la mayoría de las unidades, mientras la familia de Espinoza Tena y sus colegas reclamaron protección y mayor transparencia de la empresa. Solo una decena de vehículos circuló bajo custodia policial.

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Un chofer de la empresa Translima fue asesinado tras recibir siete impactos de bala en un brutal ataque extorsivo en Lima. La víctima, un padre de familia de 56 años, había pagado recientemente el cupo diario exigido por delincuentes, pero esto no lo salvó de la trágica muerte. Latina Noticias

Amenazan con matar a un conductor por semana

Las amenazas se materializaron con la aparición de un mensaje firmado por la organización Primer Comando de Lima, en el que se advierte que asesinarán a un conductor cada semana si no se cumplen los pagos exigidos.

“Nos han dicho que si no pagamos, matarán a uno por semana”, relató un transportista a Latina. Los conductores aseguran que la directiva de la empresa no les brinda respaldo ni información sobre las bandas que operan en la zona. “La empresa no se ha hecho ni presente. Mira, hasta el día de hoy, los gerentes, la directiva no están. No tenemos respaldo de nada. Queremos seguridad también”, reclamó otro chofer.

La extorsión en la ruta dieciocho no es un fenómeno nuevo. Según los testimonios recogidos, anteriormente los trabajadores debían pagar a más de una banda, como Los Centauros y Los Deesa.

La suma diaria que los delincuentes recaudan solo en esta ruta alcanza los 1.440 soles, lo que representa más de 34.500 soles mensuales. A esto se suman pagos extraordinarios durante fechas como julio y diciembre, cuando se exige una “gratificación” de hasta 250 soles por vehículo.

El contexto de violencia se agudizó con el asesinato de Marcial Oré, otro conductor cuyo teléfono fue utilizado por los extorsionadores para coordinar los cobros y ejercer control sobre los trabajadores.

Pese al anuncio reciente de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el despliegue de 300 agentes en la ruta veintinueve, los choferes de la ruta dieciocho aseguran que no cuentan con resguardo permanente. “En la empresa Translima, que es la dieciocho, Carabayllo, no tenemos conocimiento de que haya resguardo policial”, afirmó un conductor.

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