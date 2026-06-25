Diego Rebagliati lanzó irónico comentario por la falta de fichajes en Sporting Cristal: “Parece que hubiera ganado el Torneo Apertura”

Periodistas analizan el presente de Sporting Cristal de cara al torneo Clausura y la llegada de refuerzos. YouTube

Desde que Roberto Mosquera retornó a la dirección técnica de Sporting Cristal a inicios de junio, el club ha vivido dos semanas de entrenamientos intensos. Y es que el contexto resulta inquietante: el equipo ‘celeste’ terminó el Torneo Apertura cerca de la zona de descenso y, hasta el momento, solo ha sumado a Hernán Barcos como refuerzo. Por ello, la falta de nuevos nombres ha generado incomodidad en los hinchas.

Justamente, Diego Rebagliati no tardó en expresar su desconcierto en el programa de YouTube, Fútbol Satélite. “El que creo que cambió la tabla... ¿Quién ganó el Apertura? ¿Cristal o Alianza? Porque estoy medio confundido”, ironizó en referencia al bajo rendimiento del equipo y a la aparente calma de la directiva ante la ausencia de incorporaciones.

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Las declaraciones del comentarista deportivo han subido el tono del debate sobre los refuerzos. “Estaba siendo irónico porque aparentemente Cristal no necesita refuerzos. ¿Acabó el ‘retiro espiritual’? Hace rato. Y la conclusión del retiro es que ya todos están adoctrinados en la religión del toque y ahora va a estar con el equipo que tiene. ¡No jodan! Ese equipo necesita refuerzos a gritos”, señaló.

El periodista fue más allá al cuestionar la postura del entrenador: “¿Mosquera dijo que Cristal buscaría a lo mucho un refuerzo? Por eso estoy confundido. De repente yo vi mal y Cristal terminó peléandolo arriba o ha llegado Mosquera y los ha transformado a todos ahora en un equipazo porque el otro día le ganó 2-1 a CNI”, ironizó nuevamente.

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Diego Rebagliati lanzó irónico comentario por la falta de fichajes en Sporting Cristal.

Diego Rebagliati sobre los fichajes que necesita Sporting Cristal

En medio de ese clima, la pregunta que se hacen los hinchas es directa: ¿qué pasa con los fichajes de Sporting Cristal? La respuesta, según Diego Rebagliati, es contundente. El club necesita, como mínimo, tres o cuatro incorporaciones urgentes. En su análisis, un volante de contención es una prioridad absoluta: “¿Un volante de contención? Hace rato, urgente. Un ‘6′ urgente. ¿Wilder Cartagena? Lo firmo a ojos cerrados, así se tome un tiempito para acomodarse”.

El especialista también identificó otras posiciones que necesitan refuerzos. “Deberían llegar tres o cuatro jugadores como mínimo. Un arquero suplente, un ‘6′, un delantero y un lateral que pueda jugar por los dos lados”, enumeró, reflejando la urgencia de cambios profundos en la estructura del plantel ‘cervecero’.

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Por otro lado, el comentarista reconoció que la apertura oficial del libro de pases podría estar detrás de la quietud en el mercado. “Es cierto que el libro de pases recién se abre el primero de julio y a lo mejor están esperando eso, poder contratar jugadores que ya pueden firmar inmediatamente”, comentó.

El comentarista deportivo cuestionó al técnico peruano por pedir dos semanas para analizar los fichajes 'celestes'. (Video: Fútbol Satélite)

¿Sporting Cristal va a reforzarse para el Torneo Clausura 2026?

Mientras la hinchada aguarda novedades, el periodista deportivo Kevin Pacheco aportó información relevante sobre los planes de la dirigencia de Sporting Cristal. Según sus fuentes, sí existe la intención clara de realizar fichajes para encarar el Torneo Clausura. “Me indican que Cristal sí va a reforzarse. Aparentemente, Roberto Mosquera no ha querido dar mucho detalle sobre refuerzos para generar una buena competencia dentro del plantel”, explicó Pacheco, atribuyendo el hermetismo del entrenador a una estrategia interna para mantener la armonía y la motivación en el grupo.

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En cuanto a los rumores sobre la llegada de nuevos extranjeros, la opción del extremo colombiano Juan Manuel Cuesta de UCV de Venezuela parece haberse enfriado. De acuerdo con el comunicador, la decisión estaría relacionada con una conversación entre Roberto Mosquera y el director general de fútbol del club, Julio César Uribe, quienes valorarían utilizar el cupo de extranjero en otra posición del campo, posiblemente en la búsqueda de mayor solidez defensiva o de un mediocampista con experiencia internacional.