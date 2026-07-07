Oleajes anómalos finalizaron, pero el mar sigue bajo vigilancia: Marina de Guerra explica la situación de puertos ante fenómeno El Niño

El capitán de corbeta Giacomo Morote, vocero de la Marina de Guerra del Perú, informó que el oleaje anómalo culminó y que el litoral ingresó a condiciones normales durante esta semana. Fuente: Latina Noticias

El último aviso de oleajes anómalos en el litoral peruano culminó este martes 7 de julio y la costa ingresó a condiciones normales durante los próximos días, informó la Marina de Guerra del Perú. Esta situación permitirá la recuperación de las actividades portuarias, pesqueras y recreativas, aunque las autoridades mantienen el monitoreo permanente del estado del mar.

El capitán de corbeta Giacomo Morote, vocero de la Marina de Guerra del Perú, explicó a Latina Noticias que el episodio de oleajes anómalos ya finalizó y que las condiciones actuales favorecen la apertura progresiva de los puertos. “Estamos entrando a condiciones normales para toda la semana”, señaló.

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Según el último reporte de la Dirección de Hidrografía y Navegación, actualmente persisten oleajes ligeros del suroeste en los tres sectores del litoral: desde Tumbes hasta Salaverry, en la zona centro desde Salaverry hasta San Juan de Marcona y en el sur desde San Juan de Marcona hasta Tacna. Estos oleajes tendrán mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste.

La Municipalidad de Miraflores ordenó el cierre temporal de sus nueve playas en la Costa Verde por la presencia de oleajes anómalos para proteger a la población. (Foto: Agencia Andina)

Puertos del Perú recuperan condiciones normales tras oleajes anómalos

Morote explicó que el comportamiento del mar está directamente relacionado con la apertura y cierre de los puertos del Perú. En ese sentido, indicó que el litoral norte ya cuenta con sus 49 puertos operativos, mientras que en la zona centro los diez puertos que permanecían cerrados por prevención pasarían a condición verde.

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“En el litoral norte tenemos los 49 puertos abiertos. En el caso del litoral centro, durante el transcurso del día o mañana, esos diez puertos cerrados por precaución van a pasar a condición verde, es decir, aperturados para cualquier tipo de actividad portuaria, pesquera”, explicó el vocero.

En el litoral sur, detalló que solo uno de los 21 puertos mantenía una restricción preventiva. Con la mejora de las condiciones marítimas, las actividades de pesca, navegación y recreación podrán desarrollarse con mayor normalidad, aunque bajo vigilancia constante.

La Marina recomendó a la población costera y a quienes realizan actividades acuáticas cumplir las medidas de seguridad establecidas por las autoridades. Además, recordó que la actual fase de luna llena puede influir en un incremento del nivel de marea en algunas zonas del litoral.

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Marina mantiene monitoreo por calentamiento del mar y El Niño costero

Aunque los oleajes anómalos finalizaron, la Marina continúa evaluando las condiciones del océano ante el calentamiento registrado en el litoral peruano y la evolución del fenómeno El Niño costero.

Morote explicó que este evento se desarrolla de manera cíclica y que su intensidad depende de la interacción entre el océano y la atmósfera. Señaló que episodios históricos como los ocurridos en 1982-1983 y 1997-1998 generaron impactos importantes debido a la coincidencia de condiciones cálidas en distintas regiones del Pacífico.

“Cuando se desarrollaron eventos como El Niño del 1983, 1984, 1997, 1998, se dieron condiciones muy fuertes de El Niño en la costa central, que generaron lluvias intensas”, indicó.

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El representante de la Marina precisó que El Niño costero y El Niño del Pacífico central son fenómenos distintos y que no siempre ocurren de manera simultánea. Sin embargo, explicó que actualmente se observa un escenario que requiere seguimiento debido al calentamiento sostenido del mar.

Temperatura del mar continúa por encima de sus valores normales

La Dirección de Hidrografía y Navegación realiza mediciones permanentes de la temperatura superficial del mar mediante estaciones ubicadas a lo largo de la costa. Según Morote, los registros muestran valores superiores al promedio para esta época del año.

“En Paita tenemos prácticamente seis grados por encima de lo normal. En Chimbote, 3.9 grados; en El Callao estamos cuatro grados por encima de lo normal; en San Juan de Marcona, 2.6 grados, y en Ilo, 2.8 grados”, detalló.

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El vocero explicó que el calentamiento del mar también influye en la temperatura del aire y puede modificar la distribución de especies marinas. Para reforzar el seguimiento, la Marina desplegó un buque hidrográfico que permitirá recoger información hasta los 500 metros de profundidad y analizar cómo se desplazan las masas de agua cálida.

“Las especies marinas generalmente se mueven buscando aguas más frías. No significa que el mar se quede vacío, sino que pueden llegar otros recursos, otras especies más tropicales”, afirmó.

Las autoridades continuarán con la vigilancia del litoral para anticipar cambios en las condiciones oceánicas y fortalecer las medidas de prevención frente a posibles eventos climáticos.

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