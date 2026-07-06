Alejandro Duarte destaca la intensidad de Pablo Guede, virtud que elevó el nivel en Alianza Lima: “Puso la exigencia muy arriba”

Alejandro Duarte halagó el método de trabajo de Pablo Guede. - Crédito: Alianza Lima

Alianza Lima ha avanzado con el 50% de la meta principal trazada: el título nacional. La consecución del Torneo Apertura 2026 ha sido clave y es el primer paso hacia el objetivo. El éxito no hubiese sido posible sin la confianza de las autoridades a Pablo Guede, entrenador que ha sacado el máximo potencial de cada uno de sus jugadores. Tal vez el más favorecido por su método ha sido Alejandro Duarte.

El portero peruano, que hace no mucho retornó a la selección nacional por su gran estado de momento con los ‘blanquiazules’, desplazó a Guillermo Viscarra toda vez que ha ido al alza por el estilo y respaldo del profesional argentino, al que ha ensalzado en una entrevista con Satélite +.

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Alejandro Duarte festejando la coronación de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Marcel Sandoval

“Encontré un grupo con gente de experiencia que sabe muy bien lo que quiere, que sabe la importancia que es este año para Alianza Lima y luego un técnico que llegó y desde el primer día puso la exigencia muy arriba”, partió diciendo Duarte.

“En los entrenamientos en la semana te mete mucha presión, pero si logras pasar esa exigencia que él te da, realmente el partido se te presenta más tranquilo de lo que de lo que sería. Una de las características de Guede es que sabe leer muy bien a los rivales y sabe qué quiere entrenar para poder hacerles daño”, valoró.

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Dentro de pocas semanas, la disciplina aliancista volverá a la acción afrontando el Torneo Clausura 2026, donde parte como favorita por lo hecho en la primera parte del año. ‘Ale’ sabe plenamente que muchos oponentes buscarán una caída, pero el grupo se encuentra fuerte de la cabeza para mantener el buen paso.

“Va a ser durísimo, pero sabemos todos que no podemos bajar ni un poquito; es más, la exigencia va a ser mayor y también Pablo nos había dicho antes de salir de vacaciones que nos iba a exigir más. Cada vez estamos tratando de correr más, de tener más opciones de hacer daño con la pelota y seguir manteniendo la solidez defensiva”, cerró.

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Alejandro Duarte ha ofrecido seguridad y solvencia en el arco de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Decisión correcta

Los últimos años de Alejandro Duarte eran tormentosos. Una lesión mermó su estado de forma al tiempo que lo relegó en Sporting Cristal, club del que salió al no encontrar sitio ni confianza. En ese contexto, recibió una llamada formal de Alianza Lima para que se una al plantel. Aquel contacto lo descolocó y abrumó.

“La primera persona con la que hablo es con Franco Navarro hijo, él me contacta, me cuenta un poco los planes que tenían. En lo personal me tomó un poco indeciso, porque después de la inactividad que había tenido estaba en la cabeza que quería ir a un equipo donde sepa que iba a tener la primera opción desde el comienzo, porque quería volver a sentirme importante”, sostuvo.

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‘Ale’ no teme decir que la llamada hizo que entrase en un escenario cargado de inquietudes que por poco lo condujo a una determinación errónea. Su núcleo familiar evitó que pronunciase una negativa y tras ver todo más claro, aceptó la propuesta ‘íntima’.

“Cuando vino la opción de Alianza, lo dudé, pero luego conversándolo con la familia y viendo también lo que me habían dicho que Billy tenía el repechaje [con Bolivia], iba a poder sumar partidos y también dije este tren de jugar en un equipo grande no pasa siempre y tomé la opción; la verdad estoy recontra contento de haberla tomado”, subrayó.

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Alejandro Duarte se ha hecho dueño del arco de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Inicialmente, Alejandro Duarte partió como relevo de Guillermo Viscarra, pero una lesión muscular apartó al boliviano del marco ‘victoriano’, dándole entrada a ‘Ale’ y desde entonces no ha parado de ser el ‘1’ de Pablo Guede.

Aquella continuidad, además, le ha servido para regresar a la selección peruana a puertas de un nuevo proceso liderado por Mano Menezes. Hace no mucho fue llamado para afrontar unos amistosos contra Haití y España, aunque no participó en ninguno de ellos.