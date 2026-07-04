Gianluca Lapadula no entrenó una semana en Universitario: ¿tuvo la aprobación de Héctor Cúper?

Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario: ¿Llevará la ‘9′?

La preparación de Universitario de Deportes avanza con intensidad, mientras el equipo busca recuperar su nivel para afrontar el inicio del Torneo Clausura. El plantel y el cuerpo técnico son conscientes de que no hay margen de error: un tropiezo en las primeras fechas podría alejarlos de la pelea por el título de la Liga 1.

En ese contexto, la ausencia de Gianluca Lapadula, uno de los refuerzos más esperados de este mercado, generó comentarios entre los seguidores. Durante la última semana, el delantero ítalo-peruano no participó en los entrenamientos, lo que encendió la inquietud en redes sociales.

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La situación, sin embargo, tiene una explicación oficial. El periodista Gustavo Peralta informó que Lapadula solicitó previamente unos días para viajar a Italia por asuntos estrictamente personales. La solicitud fue aceptada y cuenta con el permiso del entrenador Héctor Cúper y de su comando técnico.

“Recuerden, cuando ficha Gianluca Lapadula por Universitario, Antonio García Pye da una entrevista a RPP. Y él señala y cuenta detalles de cómo se fichó a Gianluca Lapadula, y dijo claramente: Gianluca Lapadula, por un tema estrictamente familiar, en los próximos días dejará de entrenar y volverá a Italia por un tema netamente estricto familiar y que ya estaba conversado con nosotros desde un inicio. Además, aceptado y autorizado por Héctor Cúper. Él se va con un plan de trabajo que tiene que hacer y que está estableciendo, y que finalmente Gianluca Lapadula tiene el okey del club, tiene el okey del comando técnico y que fue avisado esto desde antes de firmar”, informó el comunicador en el programa ‘Colectivo WORLD’.

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El delantero estuvo ausente en los entrenamientos de Universitario para atender temas personales en Italia. (Colectivo WORLD)

Además, el periodista deportivo aseguró que el ‘Bambino’ se integró al equipo ‘crema’ antes de que arranque su vínculo contractual: “Su contrato con la ‘U’ rige desde el 1 de julio. El club crema le autorizó su viaje a Italia siempre y cuando llegue a entrenar 10 días antes, cosa que así sucedió. El lunes se reintegra a los trabajos en Campo Mar”.

Amistoso con Sport Boys fue cancelado

La cancelación del amistoso entre Universitario de Deportes y Sport Boys se confirmó en las últimas horas, alterando la agenda de preparación de los cremas antes del Torneo Clausura. El encuentro estaba previsto para este sábado 4 de julio, pero finalmente no se disputará.

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La razón detrás de la suspensión radica en problemas internos de Sport Boys. Según información obtenida por Depor, la decisión se debe al incumplimiento de pagos hacia el plantel del club rosado, situación que llevó a los jugadores a rechazar la participación en el partido.

La ‘U’ comunicó oficialmente la cancelación, atribuyéndola a motivos internos del cuadro del Callao. El club de Ate pierde así una oportunidad clave para ajustar su funcionamiento en la pretemporada, quedándose con un partido menos de preparación antes del inicio de la competencia oficial.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, los futbolistas de la ‘Misilera’ optaron por no presentarse al amistoso debido a los retrasos salariales. Esta medida fue tomada como un reclamo directo por la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la dirigencia de ‘chalaca’.

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Comunicado de Universitario de la suspensión del Universitario vs Sport Boys.