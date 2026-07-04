Fiscal de la Nación señala por qué le quitó su confianza a Germán Juárez Atoche y por qué hoy está suspendido de sus funciones

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, indicó los motivos que llevaron a la pérdida de confianza en Juárez Atoche, uno de los fiscales de mayor perfil en los últimos años. Según Gálvez, el desencadenante principal fue la difusión de un reportaje televisivo en el que se presentaron acusaciones graves. Entre ellas, se destacó la supuesta solicitud de USD 1 millón a través de un abogado vinculado a gestiones de lobby, un hecho que generó alarma en los círculos judiciales y políticos.
La reacción pública ante este reportaje impactó de manera directa en la percepción sobre la labor de Juárez Atoche. El fiscal de la Nación admitió que la difusión de estas acusaciones obligó a revisar el respaldo institucional otorgado, abriendo una etapa de escrutinio sobre las actuaciones recientes del fiscal investigado.
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Segunda imputación: adulteración de expediente y dudas en los procedimientos
En paralelo a la denuncia por la presunta solicitud de dinero, Juárez Atoche enfrenta una segunda imputación, relacionada con la presunta adulteración de un expediente judicial. Aladino Gálvez explicó que, según las investigaciones, no se habría modificado la primera página, sino que se habría añadido un sello con la firma del abogado Pinares a un documento presentado por Salazar, quien buscaba acogerse a la colaboración eficaz sin asistencia letrada.
Para el fiscal de la Nación, esta maniobra tenía como objetivo aparentar que Pinares formaba parte de la defensa de Salazar, lo que introdujo elementos de duda sobre la transparencia y la legitimidad de los procedimientos. Además, Gálvez señaló que Juárez Atoche participó en una diligencia que tuvo lugar en el consulado de Miami, en la que intervino Salazar, sin que existiera una relación directa con la investigación principal.
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Respaldo inicial y revisión de apoyo institucional
Aladino Gálvez hizo hincapié en que desconocía los detalles de estas acciones cuando decidió brindar su respaldo a Juárez Atoche. El fiscal de la Nación subrayó que la confianza institucional se basa en la información disponible en cada momento, y que las revelaciones posteriores obligaron a una reevaluación del apoyo brindado. “Desconocía esas acciones cuando le di mi apoyo”, afirmó Gálvez, dejando en claro que la revisión de respaldo no constituye un arrepentimiento, sino un ajuste ante nueva evidencia.
A pesar de las acusaciones, Gálvez defendió parte del trabajo realizado por Juárez Atoche durante los casos en los que colaboraron. El fiscal aseguró que las investigaciones lideradas por Atoche permitieron que dos expresidentes fueran enviados a prisión, lo que, en su opinión, demuestra la relevancia de su gestión en determinados momentos.
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Contexto de politización en el Ministerio Público
Además de referirse al caso de Juárez Atoche, Aladino Gálvez abordó el estado general del Ministerio Público a partir de 2015. Según el fiscal, desde ese año la institución comenzó a mostrar signos de politización, lo que dio paso a investigaciones “ideologizadas” y a la utilización de herramientas penales con fines que, a su juicio, distaban de la persecución genuina de delitos.
Gálvez sostuvo que esa dinámica institucional propició escenarios de persecución contra autoridades, políticos y fiscales, generando un ambiente de desconfianza dentro del organismo. “La persecución casi nunca fue denunciada porque mantenía la apariencia de una investigación legal”, explicó, subrayando la dificultad de probar motivaciones distintas a las presentadas formalmente en los procesos judiciales.
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Efectos de la politización y alcance interno
El fiscal de la Nación añadió que el impacto de la politización no se limitó a factores externos, sino que también afectó a fiscales dentro de la propia institución. Según Gálvez, esta situación derivó en una pérdida progresiva de confianza en los procedimientos internos y en la imparcialidad de las investigaciones abiertas desde 2015.
Para el funcionario, la politización generó una cultura institucional en la que se utilizaron expedientes y procesos penales para encubrir o favorecer intereses distintos a la búsqueda de justicia. “El problema no fue solo externo; también alcanzó a fiscales dentro de la propia institución”, insistió Gálvez, marcando la profundidad de la crisis de legitimidad en el Ministerio Público.
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Juárez Atoche, último caso bajo investigación
Dentro del contexto señalado, Aladino Gálvez calificó a Juárez Atoche como “el último personaje” de alto perfil que enfrenta investigaciones con pruebas consideradas evidentes. El fiscal evitó declarar públicamente si lamenta haberlo respaldado, pero aclaró que, en los casos específicos donde compartieron responsabilidades, el trabajo conjunto fue satisfactorio.
La situación de Juárez Atoche se inscribe así en una secuencia de expedientes abiertos contra fiscales y autoridades, lo que refleja la magnitud de la crisis interna en el Ministerio Público. La atención pública sobre este caso representa el desafío de restaurar la confianza en la administración de justicia y en la transparencia de los procesos institucionales.
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Desafíos y perspectivas para el Ministerio Público
La sucesión de denuncias y la revisión del respaldo institucional en casos emblemáticos como el de Juárez Atoche han profundizado el debate sobre la necesidad de reformas en el Ministerio Público. Los cuestionamientos sobre la politización y la transparencia se han convertido en ejes centrales de la discusión pública, mientras distintas voces reclaman garantías para la imparcialidad y autonomía de la institución.
El propio Aladino Gálvez reconoció que la prioridad actual debe centrarse en recuperar la confianza ciudadana y restablecer el prestigio del Ministerio Público, afectado por las controversias y los expedientes recientes. La evolución de los casos en curso, sumada a la revisión de los procedimientos internos, marcará el rumbo de la institución en los próximos meses.
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