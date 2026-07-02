Universitario vs Sport Boys: día y hora del segundo amistoso de la ‘U’ previo al Torneo Clausura 2026

Universitario se medirá con Sport Boys en amistoso. (Universitario)

Universitario de Deportes sigue preparándose para llegar de la mejor manera al arranque del Torneo Clausura 2026. Pese a las inesperadas salidas de José Carabalí y Hugo Ancajima, Héctor Cúper intensifica los trabajos en los entrenamientos esperando que se concrete el tema de los refuerzos.

La ‘U’ ya tuvo una primera prueba en su pretemporada, se enfrentó a Atlético Grau en Campo Mar el pasado sábado 27 de junio. Jordan Guivin se lució con un golazo que le dio el triunfo a su equipo por 1-0. El DT aprovechó para probar a sus jugadores y seguirá la tendencia en su segundo choque, con Sport Boys.

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¿Cuándo juega Universitario con Sport Boys en amistoso?

La ‘U’ tiene programado un nuevo compromiso para el sábado 4 de julio, cuando se enfrente a Sport Boys en un amistoso que comenzará a las 09:30 horas en Campo Mar U. Este encuentro forma parte de la preparación previa al reinicio oficial de la competencia.

El entrenador Héctor Cúper aprovechará el partido para observar el rendimiento del plantel completo. Además, estos amistosos resultan fundamentales para afianzar la idea táctica y analizar posibles variantes en el esquema de juego.

Queda en suspenso si el DT jugará con Gianluca Lapadula debido a que estuvo ausente en la semana porque viajó a Italia por temas personales. El ‘Bambino’ regresará a Lima entre el jueves 2 y viernes 3 de julio para unirse a los entreamientos.

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Gianluca Lapadula, vestido con indumentaria de entrenamiento, realizando sus primeros trabajos en Campo Mar. - Crédito: Universitario

Y al frente estará la ‘Misilera’, quien estrenará a Christian Cueva. El popular ‘Aladino’ es el nuevo refuerzo del cuadro del Callao para el Torneo Clausura 2026 y se reencontrará con Lapadula, compañeros en la selección peruana. También se volverá a ver con Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

Universitario vs Millonarios: día y hora del amistoso internacional

Universitario de Deportes recibirá a Millonarios el próximo sábado 11 de julio a partir de las 20:00 horas en el estadio Monumental. El conjunto colombiano, que suma 16 títulos nacionales y es considerado uno de los clubes más exitosos de su país, será el próximo rival en un amistoso internacional que despierta gran interés en la hinchada.

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El partido genera expectativas adicionales, ya que significará el reencuentro con el mediocampista Rodrigo Ureña y el entrenador Fabián Bustos, ambos con etapas previas destacadas en Universitario. Su regreso al Monumental añade un valor emotivo para los seguidores del club.

Este amistoso servirá como una evaluación del progreso alcanzado por Universitario en la previa del regreso oficial de la Liga 1. Además, representa una oportunidad para fortalecer la confianza del grupo y permitir que el público observe al equipo frente a un adversario de jerarquía continental. El duelo ante los “embajadores” se perfila como una prueba exigente dentro del calendario preparatorio del cuadro crema.

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Los 'cremas' y los 'millos' se enfrentarán en un amistoso de alta intensidad. - Crédito: Universitario de Deportes

El debut de Universitario en el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes encara el Torneo Clausura 2026 con el objetivo claro de mejorar su rendimiento y sostener la ilusión del tetracampeonato. El equipo es consciente de que, en esta etapa, cada punto adquirirá un valor determinante para sus aspiraciones de título, por lo que la regularidad será clave para mantenerse en la pelea.

El debut en el Clausura será en condición de visitante frente a ADT, el sábado 18 de julio a las 15:15 horas en el Estadio Unión Tarma. Este encuentro marcará el inicio de la segunda parte de la temporada, con Héctor Cúper al mando del plantel y la expectativa de un arranque positivo.

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