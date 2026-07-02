Perú Deportes

Universitario vs Sport Boys: día y hora del segundo amistoso de la ‘U’ previo al Torneo Clausura 2026

Tras jugar con Atlético Grau, los ‘cremas’ se enfrentarán a los ‘chalacos’ en Campo Mar, que tiene a Christian Cueva como su refuerzo. Conoce todos los detalles del choque de preparación

Guardar
Google icon
Universitario se medirá con Sport Boys en amistoso. (Universitario)
Universitario se medirá con Sport Boys en amistoso. (Universitario)

Universitario de Deportes sigue preparándose para llegar de la mejor manera al arranque del Torneo Clausura 2026. Pese a las inesperadas salidas de José Carabalí y Hugo Ancajima, Héctor Cúper intensifica los trabajos en los entrenamientos esperando que se concrete el tema de los refuerzos.

La ‘U’ ya tuvo una primera prueba en su pretemporada, se enfrentó a Atlético Grau en Campo Mar el pasado sábado 27 de junio. Jordan Guivin se lució con un golazo que le dio el triunfo a su equipo por 1-0. El DT aprovechó para probar a sus jugadores y seguirá la tendencia en su segundo choque, con Sport Boys.

PUBLICIDAD

¿Cuándo juega Universitario con Sport Boys en amistoso?

La ‘U’ tiene programado un nuevo compromiso para el sábado 4 de julio, cuando se enfrente a Sport Boys en un amistoso que comenzará a las 09:30 horas en Campo Mar U. Este encuentro forma parte de la preparación previa al reinicio oficial de la competencia.

El entrenador Héctor Cúper aprovechará el partido para observar el rendimiento del plantel completo. Además, estos amistosos resultan fundamentales para afianzar la idea táctica y analizar posibles variantes en el esquema de juego.

Queda en suspenso si el DT jugará con Gianluca Lapadula debido a que estuvo ausente en la semana porque viajó a Italia por temas personales. El ‘Bambino’ regresará a Lima entre el jueves 2 y viernes 3 de julio para unirse a los entreamientos.

PUBLICIDAD

Gianluca Lapadula, vestido con indumentaria de entrenamiento, realizando sus primeros trabajos en Campo Mar. - Crédito: Universitario
Gianluca Lapadula, vestido con indumentaria de entrenamiento, realizando sus primeros trabajos en Campo Mar. - Crédito: Universitario

Y al frente estará la ‘Misilera’, quien estrenará a Christian Cueva. El popular ‘Aladino’ es el nuevo refuerzo del cuadro del Callao para el Torneo Clausura 2026 y se reencontrará con Lapadula, compañeros en la selección peruana. También se volverá a ver con Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

Universitario vs Millonarios: día y hora del amistoso internacional

Universitario de Deportes recibirá a Millonarios el próximo sábado 11 de julio a partir de las 20:00 horas en el estadio Monumental. El conjunto colombiano, que suma 16 títulos nacionales y es considerado uno de los clubes más exitosos de su país, será el próximo rival en un amistoso internacional que despierta gran interés en la hinchada.

El partido genera expectativas adicionales, ya que significará el reencuentro con el mediocampista Rodrigo Ureña y el entrenador Fabián Bustos, ambos con etapas previas destacadas en Universitario. Su regreso al Monumental añade un valor emotivo para los seguidores del club.

Este amistoso servirá como una evaluación del progreso alcanzado por Universitario en la previa del regreso oficial de la Liga 1. Además, representa una oportunidad para fortalecer la confianza del grupo y permitir que el público observe al equipo frente a un adversario de jerarquía continental. El duelo ante los “embajadores” se perfila como una prueba exigente dentro del calendario preparatorio del cuadro crema.

Los 'cremas' y los 'millos' se enfrentarán en un amistoso de alta intensidad. - Crédito: Universitario de Deportes
Los 'cremas' y los 'millos' se enfrentarán en un amistoso de alta intensidad. - Crédito: Universitario de Deportes

El debut de Universitario en el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes encara el Torneo Clausura 2026 con el objetivo claro de mejorar su rendimiento y sostener la ilusión del tetracampeonato. El equipo es consciente de que, en esta etapa, cada punto adquirirá un valor determinante para sus aspiraciones de título, por lo que la regularidad será clave para mantenerse en la pelea.

El debut en el Clausura será en condición de visitante frente a ADT, el sábado 18 de julio a las 15:15 horas en el Estadio Unión Tarma. Este encuentro marcará el inicio de la segunda parte de la temporada, con Héctor Cúper al mando del plantel y la expectativa de un arranque positivo.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesSport BoysLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Universitario sumará otra salida de cara al Torneo Clausura 2026: Jesús Castillo recibió oferta formal de Medio Oriente

El periodista Gustavo Peralta informó que el jugador y la ‘U’ definirán su partida al extranjero en las siguientes horas

Universitario sumará otra salida de cara al Torneo Clausura 2026: Jesús Castillo recibió oferta formal de Medio Oriente

Dónde ver España vs Austria HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

‘La Roja’ buscará su pase a los octavos de final contra los austriacos que tienen el mismo objetivo. Conoce las señales disponibles del partidazo que definirá el futuro de ambas escuadras

Dónde ver España vs Austria HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Se está jugando la etapa decisiva con emocionantes encuentros: Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos son los primeros clasificados a octavos de final. Conoce todos los detalles

Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la fase eliminatoria

Se juegan los dieciseisavos de final, y Brasil, Francia, Paraguay, México y otras selecciones aseguraron su pase a la siguiente instancia. Faltan conocer seis clasificados

¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la fase eliminatoria

El fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026: fechas y partidos de su camino hacia el título nacional

El equipo de Pablo Guede buscará ganar la Liga 1 de forma directa luego de consagrarse en el Torneo Apertura

El fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026: fechas y partidos de su camino hacia el título nacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

Subcomisión archiva denuncia de Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja

PJ no detendrá la asunción de Keiko Fujimori: Juzgado rechaza suspender proclamación

Keiko Fujimori busca acelerar la transferencia de mando y define prioridades para los primeros cien días

Candidatura de Rafael López Aliaga a tendiente alcalde de Lima sigue en suspenso y abre debate político - jurídico

ENTRETENIMIENTO

‘Cariño Malo’ presenta una nueva forma de vivir el teatro: una mirada queer al melodrama y la música criolla en La Plaza

‘Cariño Malo’ presenta una nueva forma de vivir el teatro: una mirada queer al melodrama y la música criolla en La Plaza

Pamela López desmiente a Don Valentín por asegurar que agredió a Paul Michael en ‘La Granja VIP’: “Jamás pasó”

Tula Rodríguez recrea escena de ‘Por la Sarita’ junto a su hija Valentina: “¿Cuánto nos dan te puntaje?”

Flavia Laos y Austin Palao ingresaron a reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’: así fueron recibidos los peruanos

Stephanie Cayo defiende la participación de Abril Zignago, hija de Gian Marco, en el concierto de Ricardo Arjona

DEPORTES

Universitario sumará otra salida de cara al Torneo Clausura 2026: Jesús Castillo recibió oferta formal de Medio Oriente

Universitario sumará otra salida de cara al Torneo Clausura 2026: Jesús Castillo recibió oferta formal de Medio Oriente

Dónde ver España vs Austria HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la fase eliminatoria

El fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026: fechas y partidos de su camino hacia el título nacional